Weiblicher Orgasmus Mit diesen 10 Tipps bringst du Frauen garantiert zum Höhepunkt

Eine Frau zum Orgasmus zu bringen, gehört nicht unbedingt zu den leichtesten Dingen der Welt. Nur etwa ein Drittel aller Frauen kommt allein durch den vaginalen Verkehr zum Orgasmus (vaginaler Orgasmus). Aber was kann Mann tun?

Wieso kommen Frauen nicht immer zum Orgasmus?

Die meisten Männer wissen: Eine Frau muss sich beim Sex entspannen können und möchte dem Partner vertrauen. Aber nicht nur die äußeren Umstände entscheiden über Kommen oder Nicht-Kommen.Vorspiel, die Stimulation der Vagina, aber auch die richtige Technik spielen eine Rolle. Mit unseren Tipps erfährst du, was eine Frau beim Sex braucht, um auf dem Gipfel der Lust anzukommen.

1. Verführen beginnt mit einem Lachen

Frauen möchten gerne unterhalten werden, bevor es ins Bett geht. Überzeuge also durch Humor und lass deinen Charme spielen. Das heißt nicht, dass du dich zum Kasper machen oder plumpe Witze erzählen sollst. Feinsinniger, intelligenter Humor imponiert Frauen definitiv mehr als Lachnummern auf Knopfdruck. Wenn du es hinkriegst und den richtigen Nerv triffst, schaffst du damit die perfekte Grundlage für einfühlsame Höhepunkte.

2. Heize ihr den ganzen Tag lang ein

Heißt konkret: Deine Liebste sollte vom Aufstehen bis zur heißen Nummer am Abend permanent an Sex mit dir denken müssen. Das schaffst du am besten, indem du ihr über den Tag verteilt Nachrichten sendest mit eindeutigen Inhalten. Und nein, es müssen nicht zwingend Nacktbilder sein. Versuch doch mal, das in Worte zu fassen, was du nach Feierabend mit ihr vorhast. Wetten, dass es sie extrem scharf macht im Büro schon zu lesen, wie du am Abend mit deinen Fingern langsam die Innenseiten ihrer Schenkel hochwandern wollest, um ...

3. Sorge für Entspannung

Entspannung ist der wichtigste Faktor für den weiblichen Orgasmus. Verbreite also bloß keine Hektik und gib der Frau das Gefühl, dass sie die ganze Nacht Zeit dazu hat. Zünde ein paar Kerzen an und leg ruhige Musik auf. Je deutlicher du vermittelst, dass du geduldig bist, desto leichter ist es für sie, sich fallen zu lassen – und irgendwann zu explodieren.

4 PM production / Shutterstock.com Gib ihr das Gefühl, dass du sie wahnsinnig scharf und begehrenswert findest

4. Küsse mit Leidenschaft

Das weckt bei ihr das Verlangen, auch woanders verwöhnt zu werden, etwa am Bauch oder zwischen den Schenkeln. Dann leckst du dich mit sanfter Zunge ins Lustzentrum, über die äußeren Schamlippen zu den inneren. Leg deine Hand auf ihren Bauch: Wenn du ein Zucken spürst, ist sie fast so weit. Dann entscheidest du, ob du deine Partnerin erlösen willst oder noch etwas zappeln lässt.

5. Gib ihr Sicherheit

Viele Frauen machen sich definitiv zu viele Gedanken über ihr Äußeres und fühlen sich nackt unsicher. Nimm ihr die Angst, indem du ihr Komplimente machst. Am besten bereits bevor sie die Hüllen fallen lässt und erst recht dann. Du glaubst nicht, was ein einfaches "Wow" bewirkt, wenn sie nackt vor dir steht.

6. Leg Hand an



Fahre anfangs mit deinen Fingern nur leicht über ihre weiche Haut. Streife zart und langsam die äußeren Schamlippen entlang. Erhöhe den Druck erst, wenn die Erregung deiner Partnerin steigt. Dann kannst du auch mit deinen Fingern die Klitoris massieren, möglichst in einem gleichbleibenden Rhythmus und bestenfalls nicht zu lang. Ansonsten kann es schnell unangenehm für die Frau werden. Ist sie feucht genug, kannst du mit deinem Zeigefinger langsam in sie eindringen. Achte einfach auf ihre Reaktion; die Frau wird dir im Zweifel mit ihrer Körpersprache signalisieren, was ihr jetzt gut tut.

fizkes / Shutterstock.com Weiblicher Orgasmus: Langsame Bewegungen stimulieren Frauen mehr als schnelle

7. Ladies first!

Sei ein Gentleman und befriedige erst die Lust der Liebsten, wie auch immer sie es mag. Und dann kommst du auf deine Kosten. Im Gegensatz zum Mann kann eine Frau sehr wohl noch einen Penis in sich aufnehmen, nachdem sie gekommen ist. Ergo: Nutze den Moment ihres Orgasmus, um dich an diesem unglaublich befriedigenden Moment aufzuheizen und anschließend selbst zum Schuss zu kommen.

8. Der feine Unterschied: Bleibe auf der Zielgeraden

Während Männer von einem gewissen Punkt an kein Zurück mehr kennen und einfach kommen, können Frauen schlagartig von 200 auf 0 abbremsen – zum Beispiel dann, wenn du nur ein wenig von dem abweichst, was du da gerade tust. Wenn du nur einen Augenblick pausierst, kann es das schon gewesen sein. Vorbei! Natürlich mögen Frauen es, wenn du zwischendurch die Techniken variierst. Aber wenn du einmal den Siegespfad gefunden hast, bleib darauf, bis du dein Ziel erreicht hast.

Wie kommt eine Frau am schnellsten oder garantiert zum Orgasmus?

Da jede Frau anders ist, andere Vorlieben hat und andere Hotspots bevorzugt, gibt es darauf keine allgemein gültige Antwort. Was allerdings feststeht: Je mehr du eine Frau an ihren Hotspots verwöhnst, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehst und deine eigene Lust (zumindest zeitweilig) an die zweite Stelle rückst, desto wahrscheinlicher ist ihr Orgasmus. Laut einer Studie erreichen Frauen fast immer den Höhepunkt, wenn sie in den in den Genuss der folgenden 3 Dinge kommen: 1. Leidenschaftliche Küsse, 2. manuelle Stimulation der Vagina, 3. Oralsex.

9. Die richtigen Stosszeiten



Langsame Bewegungen stimulieren Frauen mehr als schnelle. Will sie höher schalten, wirst du das merken. Dringe flach in das erste Drittel der Vagina ein. Dort befinden sich die meisten Nervenenden – vor allem, wenn sie vor Erregung geschwollen ist.

10. Sorge für Abwechslung

Versuch es doch mal mit Rollenspielen – die versprechen knisternde Erotik. Verabrede dich mit deiner Flamme für den Abend. Trefft euch in einer Bar, auf dem Rummel oder im Kino, aber verhaltet euch wie zwei Fremde, die sich gerade kennenlernen. Geh beim Flirten nie zu schnell vor – Verzögerung erhöht die Spannung, sorgt so für ein denkwürdiges Finale.

Fazit: Mehr Höhrpunkte für sie bringen dir mehr Sex

Wenn du unsere Tipps beherzigst, tust du nicht nur etwas für deine Liebste, sondern auch viel für dich selbst. Denn wenn deine Partnerin häufiger zum Orgasmus kommt, entwickelt sie eine positivere Einstellung zum Sex. Sie wird aufgeschlossener, wünscht sich mehr Sex mit dir und ist zufriedener in der Beziehung.