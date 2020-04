Länger durchhalten im Bett 10 simple Tricks, mit denen du beim Sex länger durchhältst

Der Sex ist so gut, dass du schon nach 3 Minuten das Finale erreichen könntest, obwohl du eigentlich gern noch viel länger weitermachen würdest? Die 10 besten Tipps für mehr Standfestigkeit

Wie lange brauchst du, um deinen Wagen zu waschen oder um ein ordentliches Frühstück auf den Teller zu zaubern? Du stimmst uns sicher zu: Gut Ding will Weile haben. Wenn es um Sex geht, gehören viele Männer allerdings (ungewollt) zur Fraktion Schnellschuss. Das kann ziemlich frustrierend sein – für Mann und Frau. Denn Sex ist einfach zu schön, als dass er nach 2 Minuten schon vorbei sein sollte. Damit du fortan mehr Zeit für den Genuss hast, geben wir dir die besten und einfachsten Tipps, wie du dein Durchhaltevermögen im Bett steigerst – und obendrein ein besserer Liebhaber wirst.

Längenvergleich: Wie lange dauert denn normaler Sex?

So ungern wir unser Gehalt offenlegen, so ungern sprechen wir auch darüber, wie lange unser Sex dauert. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man selbst liegt, kann ein Blick in die Statistik helfen. Laut einer international durchgeführten Studie des Kondomherstellers Durex lassen sich Deutsche im Schnitt 17 Minuten Zeit beim Liebesspiel – ob dieser Wert der Wahrheit entspricht, ist zu bezweifeln.

Dass es sich bei den Angaben, die zu dem Ergebnis führten, eher um grobe Schätzungen handelt, legt eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf nahe. Die Forscher befragten Männer und Frauen getrennt voneinander, wie lange bei ihnen der Akt vom Eindringen bis zum Höhepunkt dauert. Die Antwort der Männer: 25 bis 27 Minuten. Die, der Frauen: 12 bis 15 Minuten. Anschließend stoppten die Paare die tatsächliche Dauer mit einer Stoppuhr. Das Ergebnis: der Sex dauerte im Schnitt 3,11 Minuten.

Der ultimative Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen

Die Scham bei vorzeitigen Samenerguss ist noch immer groß

Die überraschende Zahl legt nahe: Nicht wenige Männer sind von vorzeitiger Ejakulation betroffen. Die Studie PE Confidential, die sich mit dem Thema befasst hat, ergab, dass 20 Prozent aller Männer an dem Problem leiden. Von einem vorzeitigen Samenerguss spricht man, wenn die Ejakulation gleich nach dem Eindringen oder nur maximal 1 bis 2 Minuten zurückgehalten werden kann. Zum Vergleich: Bei normaler Funktion hält ein Mann rund 5 bis 7 Minuten durch. Über die Hälfte der Betroffenen schämt sich und hat noch nie mit einem Arzt oder der Partnerin über das Problem gesprochen. Bei 25 Prozent all dieser Männer ist das Selbstbewusstsein auch außerhalb des Schlafzimmers angeknackst.

Was gegen die frühe Ejakulation hilft

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Die Angst vorm Sex: Was, wenn ich wieder zu früh komme?

Stress, Angst und Alkohol: Was beeinflusst die Standfestigkeit?

Im Falle der frühzeitigen Ejakulation wissen Forscher mittlerweile, dass die Störung körperlich bedingt ist und mit dem Neurotransmitter Serotonin zusammenhängt. Und wie sieht es mit der Standfestigkeit bei Nichtbetroffenen aus? Was führt dazu, dass Mann kürzer durchhält als sonst? Ist einfach nur die Frau zu scharf? Nein! Diese Faktoren wirken sich negativ aus:

Regelmäßiger Alkoholkonsum

Rauchen

Übergewicht

Stress & Schlafmangel

Bestimmte Medikamente

Erkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus

Depression

Versagensangst

Geheimtipps: 36 Regeln für eine bessere Erektion

Mythos oder Wahrheit: Kann ich durch Alkohol länger durchhalten?

In einigen Foren kursiert die Frage, ob Alkohol sogar dabei helfen kann, beim Sex länger durchzuhalten. Die Idee dahinter: Alkohol hemmt im Hirn die Reizverarbeitung, man ist quasi auf Berührungen abstumpft. Zudem sinken bei einigen Männern unter Alkoholeinfluss Ängste. Dieser Versuch für mehr Standfestigkeit kann jedoch nach hinten losgehen: Denn Alkohol kann auch dazu führen, dass Mann gar keine Erektion mehr bekommt oder Probleme mit der Ejakulation hat. Zudem finden viele Frauen alkoholisierte Geschlechtspartner abstoßend. Wer regelmäßig vor dem Sex ein Gläschen kippt, riskiert außerdem eine Abhängigkeit – wie oben bereits erwähnt, kann Alkoholmissbrauch zu Impotenz führen.

Wie halten Männer im Bett länger durch?

Um beim Sex länger durchzuhalten, gibt es Tipps und Übungen, die auf langfristige Ausdauer ausgelegt sind und solche, die schnell mehr Stehvermögen zaubern. Die 10 wirksamsten Tipps und Tricks für mehr sexuelle Ausdauer – die du sofort ausprobieren kannst.

1. Masturbieren

Natürlich kannst du dich vor dem Sex selbst befriedigen, um Druck abzuladen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Erektion beim anschließenden Sex nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Das bedeutet: du kannst vielleicht etwas länger durchhalten, aber die Partnerin spürt, dass du nicht voll erigiert bist. Die Folge: Der Sex ist weniger intensiv und lustvoll für beide Seiten.

Durchbrich die Routine: Die besten Tipps zum Onanieren

Effektiver kannst du die Selbstbefriedigung zur Steigerung der sexuellen Ausdauer nutzen, indem du deine Masturbations-Routine änderst. Das heißt: Du masturbierst nicht direkt vor dem Sex, sondern trainierst Durchhaltevermögen, wenn du dich ohnehin selbst befriedigst. Eine gängige Methode, mit der du die Standfestigkeit steigern kannst, ist die Start-Stopp-Methode. Dabei bringst du dich mehrere Male bis kurz vor den Orgasmus und stoppst dann. Besonders intensiv ist das Training, wenn du manchmal sogar ganz ohne Ejakulation endest (macht auch mental stärker!).

2. Den Beckenboden kräftigen

Das ist doch nur was für Frauen? Von wegen! Mit einer stark ausgeprägten Beckenbodenmuskulatur hältst du beim Sex deutlich länger durch. Dazu musst du den so genannten PC-Muskel trainieren. Wo der steckt? Du findest Ihn, wenn du auf der Toilette den Urinstrahl anhältst – der Muskel, der dabei die Arbeit macht, ist der Sex-Muskel. Du trainierst ihn, indem du ihn mehrmals täglich kurz anspannst und wieder lockerst. Beginne mit 5 Sekunden und steigere dich bis auf 30. Die Po- und Bauchmuskulatur entspannst du – so konzentrierst du dich voll auf den Beckenboden. Übrigens steigert ein starker PC-Muskel nicht nur das Stehvermögen, sondern intensiviert auch den Orgasmus.

Kraftsport: Potenztraining fürs beste Stück

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Um länger durchzuhalten, hilft es, sich zuerst nur auf die Lust Partnerin zu konzentrieren

3. Das Vorspiel verlängern

Logisch, simpel und großzügig: Wenn wir uns zuerst aufmerksam der Partnerin widmen, fokussieren wir uns nicht zu sehr auf unsere eigene Erregung. Bau scharfe Verwöhnungen auch im Liebesspiel immer wieder ein, statt sie nur während des Vorspiels zu nutzen. Deine Partnerin wird es dir danken.

Heiße Ideen fürs Vorspiel

4. Einen Penisring ins Spiel bringen

Er ist nicht nur schmückendes Beiwerk: Dank Penisring ist eine brettharte Erektion garantiert. Der Ring staut das Blut, hindert es daran, abzufließen. Die blutzuführenden Arterien bleiben aber leicht geöffnet, deswegen kann weiterhin Blut in den Schwellkörper fließen. Trage den Penisring aber nicht zu lange: 20 Minuten solltest du nicht überschreiten, sonst drohen Schäden.

Dank Penisring zur härtesten Erektion deines Lebens

5. Ein dickwandiges Kondom überziehen

Dickschichtige Kondome senken die Empfindlichkeit am Penis. Sie sind in der Regel für den Analverkehr vorgesehen, können aber auch beim normalen Geschlechtsverkehr eingesetzt werden. Andere Kondome, die häufig bei vorzeitigem Samenerguss empfohlen werden, betäuben mit einer Flüssigkeit die Eichel, die in der Kondomspitze sitzt.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Alkohol, um länger Durchzuhalten? Macht vermeintlich locker, schadet aber auf Dauer

6. Mit betäubenden Salben schmieren

Creme den Penis 15 bis 20 Minuten vor dem Sex mit einer betäubenden Creme ein (gibt es in der Apotheke). Aber Achtung: Wenn du nicht möchtest, dass auch deine Liebste nichts spürt, solltest du ein Kondom verwenden oder die Creme vor dem Sex gründlich abwaschen.

7. Die Stoßtechnik variieren

Vermeide es, beim Stoßen in einen monotonen Rhythmus zu verfallen. Wechsele stattdessen zwischen tiefen und kurzen Stößen und ändere auch die Stoßrichtung. Das lieben nicht nur die Frauen, sondern verzögert auch deine Ejakulation.

Das kannst du von Pornostars lernen

8. Den Atem kontrollieren

Kennst du das: Du bist kurz vorm Kommen, willst den Orgasmus aber herauszögern und hältst dabei vor Sorge die Luft an – als könne jeder weitere Atemzug dich zum Abschuss bringen. Doch das ist genau das falsche Verhalten. Beim Anhalten der Luft stauen sich nämlich Adrenalin und Kohlendioxid im Blut. Das beschleunigt den Orgasmus noch mehr. Atme langsam und konzentriert. Wenn du den Penis aus der Vagina zurückziehst, atme ein. Wenn du stößt, atmest du aus.

9. Die Gedanken abschweifen lassen

Zugegeben, es klingt fast so unromantisch als solltest du nebenbei Telefonbücher zerreißen, hilft aber. Indem du dich kurz ablenkst, nimmt dein Erregungslevel nämlich etwas ab. Denke du zum Beispiel daran, was du am Wochenende unternehmen willst. Profis lassen sich bei dieser Methode nichts anmerken. Übrigens: Sorgenvolle Themen (zum Beispiel über Finanzen) sind kontraproduktiv.

10. Time-Outs einlegen

Wer sagt, dass das Liebesspiel nicht unterbrochen werden darf? Sprich mit deiner Partnerin ab, dass du während des Sex mal Pausen einlegen willst. Dabei kannst du zum Beispiel kuscheln oder die Liebste verwöhnen. Glaub uns, Frauen stehen total darauf.

Die 7 goldenen Regeln des Fingerns

Helfen Medikamente, um länger beim Sex durchzuhalten?

Wer unter vorzeitigem Samenerguss leidet, dem kann der Arzt eine medikamentöse Therapie verordnen. Es werden beispielsweise Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) eingesetzt, die den Zeitpunkt des Samenergusses verzögern. Ob und wie diese Therapie für Sie infrage kommt, solltest du aber unbedingt mit deinem Arzt besprechen. Vor dubiosen Medikamenten, die im Internet erhältlich sind, wird unbedingt gewarnt – diese Präparate können böse Nebenwirkungen haben.

Du willst mehr über Potenzmittel erfahren? 11 natürliche Standhilfen

Welche Stellungen helfen, damit Männer länger durchhalten beim Sex?

Sex-Stellungen, die dich nicht gleich auf die Palme bringen, helfen die Ejakulation hinauszögern. Eine Möglichkeit ist beispielsweise der "Lotus". Dabei sitzen Sie im Schneidersitz, die Partnerin schlingt die Beine um dich und lässt sich auf deinem Penis nieder. Aber auch andere Stellungen, in denen eher die Liebste profitiert, eignen sich.

Ideen gefällig? Die heißesten Stellungen dieses Planeten

Roman Samborskyi / Shutterstock.com In Stellungen, die dich nicht gleich auf 180 bringen, hältst du beim Sex länger durch

Was können Frauen tun, um die Ejakulation bei ihm hinauszuzögern?

Auch die Partnerin darf an der Verzögerungstaktik mitwirken. In der Reiterstellung kann sie beispielsweise Tempo und Eindringwinkel variieren. Spürt die Liebste, dass du dem Höhepunkt gefährlich nahe kommst, nimmt sie Fahrt raus und gibt dir so Zeit zur Erholung. Schöner Nebeneffekt: Viele Frauen genießen diese Kontrolle sehr.

Manche Frau legt sogar Hand an den Mann an, um ihn zu längerer Freude zu verhelfen. Die so genannte Squeeze-Technik hat sich bewährt. Kurz bevor der Mann zum Höhepunkt kommt, drückt die Frau den Penis mit den Fingern knapp unter der Eichel 3 bis 10 Sekunden lang zusammen, so wird die Harnröhre gequetscht, die Erregung sinkt. Nach ein paar Minuten kann das Liebesspiel weitergehen.

Fazit: Manuelle Techniken lassen dich beim Sex länger durchhalten

Wenn du unter vorzeitigem Samenerguss leidest, solltest du dich nicht scheuen, mit deinem Arzt darüber zu sprechen. Weil jeder fünfte Mann diese Störung hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch betroffen ist und dich deswegen gut versteht. Wenn du einfach nur gern länger durchhalten willst, empfehlen sich manuelle Techniken wie die Start-Stopp-Methode, ein Penisring oder Stellungswechsel in Positionen, die dich nicht so schnell auf die Abschussrampe katapultieren. Alles, was dich sonst noch zu deinem besten Stück interessiert, findest du im Themen-Spezial zum Penis.