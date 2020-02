One-Night-Stand-Tipps So lernst du Frauen für einen One-Night-Stand kennen

Du suchst den One-Night-Stand, also die schnelle Nummer ohne Konsequenzen? So gibt's am Morgen darauf kein böses Erwachen

Knapp die Hälfte der Deutschen ist laut einer Umfrage offen für einen One-Night-Stand, der globale Durchschnitt liegt bei 58 Prozent. One-Night-Stands bieten viele Vorteile. Bei einem Unbekannten können sich auch Schüchterne völlig fallen lassen und einmal in eine ganz andere Rolle schlüpfen – beispielsweise in die der coolen Business-Lady oder der verführerischen Femme fatale.

Was macht One-Night-Stands so heiß?

Außerdem werden beim Sex Endorphine ausgeschüttet: Diese Glückshormone fluten den Körper, verbessern die Durchblutung, mindern Stress und hellen die Stimmung auf – das gilt für beide Geschlechter. Warum also als Single auf diesen Kick verzichten?

One-Night-Stands sind eine sexuelle Spielart, an der viele Männer Spaß haben. Das ist auch völlig okay, wenn die Fronten geklärt sind: Erzähle der Frau deiner Wahl nichts von der großen Liebe, wenn du nur eine schnelle Nummer im Sinn hast. Wenn sich allerdings beide Sexpartner einig sind und die Fronten geklärt sind, spricht nichts gegen eine heiße Nacht – vor allem, wenn ihr Single seid. Gebundene Männer sollten am besten bereits im Vorfeld überlegen, was passieren würde, wenn ihre Partnerin dahinter kommen sollte. Gerade in langjährigen Beziehungen kann ein gelegentliches Abenteuer frischen Wind bringen und muss nicht zwangsläufig das Ende der Liebe bedeuten. Dieses Recht solltest du dann aber natürlich auch deiner Partnerin zugestehen.

Soll ich einen Seitensprung beichten oder verschweigen?

Wo lerne ich Frauen für One-Night-Stands kennen?

Beliebte Tummelplätze für Flirtwillige sind nach wie vor die Bars und Clubs der Stadt, bedonders zu Party-Hochzeiten wie etwa Karneval bzw. Fasching. Mit steigendem Alkoholpegel sinken bekanntlich die Hemmungen. Außerdem kannst du deine One-Night-Stand-Kandidatinnen hier beim Tanzen und Quatschen näher kennenlernen, bevor es später womöglich zur Sache geht. Wer es anonymer mag, findet im Internet reichlich Auswahl: Neben Partnerbörsen, die die große Liebe versprechen, gibt es auch eine ganze Reihe an Seitensprung-Portalen, bei denen die Userinnen andere Absichten haben, als eines Tages einen Ring an den Finger gesteckt zu bekommen. Das erleichtert die Kontakt-Suche ungemein! Dazu kommen Dating-Apps wie Tinder, die dir Singles in deiner Nähe anzeigen. Diese Smartphone-Programme werden auch gerne von abenteuerlustigen Frauen genutzt, um eine schnelle Nummer ohne Verpflichtungen zu finden.

So erhöhst du deine Chance bei Tinder & Co.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com One-Night-Stand: Bei einem Unbekannten können sich auch Schüchterne völlig fallenlassen

Was muss ich beim One-Night-Stand beachten?

Wir haben die besten Tipps zum Anbändeln, Verführen und den Morgen danach! Hier kommt der Masterplan für Ihren perfekten One-Night-Stand:

Wie spreche ich sie an?

"Sei ehrlich, gib zu, wenn du nervös bist!", sagt die Erotik-Autorin Sophie Andresky ("Was Frauen wirklich wollen", Haffmans, zirka 10 Euro). Was gegen die Aufregung hilft: Rede mit der schönen Unbekannten, als würdet ihr euch bereits seit Jahren kennen. Erzähle etwas, was dir am Tag passiert ist.

Die besten Flirt-Sprüche für Männer

Charmant anbändeln: Deine neue Bekanntschaft lacht viel? Zufällige Berührungen lassen sie nicht zurückschrecken? Dann sei direkt. Sagen ihr, dass du lieber allein mit ihr wärst.

Was sage ich ihr im Bett?

Wenn die Hüllen fallen, bleib Kavalier – Kritik an Problemzonen ist selbstverständlich tabu! "Schmeichele ihr lieber, aber achte darauf, dass es glaubwürdig wirkt", rät Andresky. Das Thema Verhütung solltest dagegen ganz offen ansprechen oder gleich ein Kondom zücken. Wenn die Frau für eine Nacht ihre Wünsche nicht von sich aus äußert, frag nach, wie sie’s im Bett gern hätte – Du kjannst es ja (noch) nicht wissen.

Dahin schauen Männer bei nackten Frauen zuerst

Was mache ich am Morgen danach?

Vergiss nicht deine guten Manieren, flüchte nach dem Aufwachen nicht gleich aus der Wohnung. Die Buchautorin: "Ein gemeinsames Frühstück ist für die meisten Frauen okay. Geht dafür aber in ein Café – dort ist das Umfeld neutraler."" Den Abschiedskuss stets auf Wange oder Stirn geben. Solltet ihr euch später einmal zufällig begegnen, auf jeden Fall grüßen – wem Sex peinlich ist, der sollte One-Night-Stands sowieso lieber lassen.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com One-Night-Stand: Wenn es nur Sex sein soll, dann wenigstens richtig guter Sex

So bleibt’s bei einer einmaligen Nacht

Für eine perfekte Nacht solltest du folgende Tipps befolgen:

Die richtige Sexpartnerin: Fremdgänger aufgepasst! Lass die Finger von der besten Freundin deiner Freundin. Auch wenn sie verspricht zu schweigen wie ein Grab: Du glaubst gar nicht, wie gesprächig Gräber sein können. Auch Ex-Freundinnen, Schwestern von Kumpels und Arbeitskolleginnen sind tabu – das gibt nur Ärger!

Die richtige Sex-Etikette: Auch wenn du nicht planst, die Frau wiederzusehen – sei im Bett nicht bloß auf deine eigene Befriedigung aus. Sorge lieber dafür, in der wenigen gemeinsamen Zeit so viel Spaß wie möglich zu zweit zu haben.

17 Wege, ihre Vagina zu verwöhnen

Die richtige Nummer: Sie erhofft sich mehr als einen One-Night-Stand? Sei ehrlich und sorge für Klarheit: Mehr als einmal ist nicht. Der alte Trick, eine falsche Telefonnummer zu hinterlassen, ist eines Gentlemans unwürdig.

Die 6 dümmsten Fehler beim Sex

Was sind absolute No-Gos beim One-Night-Stand?

Hattest du schon mal schlechten guten Sex? Eine heiße Nacht, der ein peinliches Erwachen folgte? Einer norwegischen Untersuchung zufolge haben mehr als 90 Prozent aller Menschen zumindest eine negative sexuelle Erfahrung gesammelt. Meist bei einem One-Night-Stand, bei dem Alkohol im Spiel war. Wenn du heute Nacht nicht allein sein willst, befolge deshalb diese Regeln:

Alkohol beim One-Night-Stand?

Ein paar Bier oder Cocktails sind okay. Aber sei maßvoll und überprüfe deine Absichten, wenn es ernst wird. Ist diese Frau wirklich ein Mensch, den du auch dann kennenlernen möchtest, wenn du nur Wasser trinkst? Falls dir schon dieser Gedanke unangenehm ist, lass es. Außerdem sorgt zu viel Alkohol bekanntlich dafür, dass es im Bett zu Ladehemmungen kommt.

Zu mir oder zu dir?

Geh mit zu ihr nach Hause. So umschiffst du das Problem, die Dame nach dem One-Night-Stand hinauskomplimentieren zu müssen. Außerdem haben Frauen meist die aufgeräumteren Wohnungen und fühlen sich in den eigenen vier Wänden sicherer. Auch ein Hotelzimmer kann sehr reizvoll sein und der Situation eine verruchte Note geben. Weiterer Vorteil: Hier gibt’s eine Mini-Bar und Zimmerservice!

Mach keine Versprechen

Männern sagt man zwar nach, sie könnten Sex und Liebe trennen – und trotzdem verlieben sich immer wieder auch Männer bei einem One-Night-Stand. Lass dich nicht zu Liebesschwüren während oder nach dem Sex hinreißen. Meist verschwinden die Schmetterlinge aus dem Bauch wieder, wenn der Hormonrausch abgeflaut ist.

Lass dich gehen

Hab Spaß, mach das Erlebnis unvergesslich. Wenn es nur Sex sein soll, dann wenigstens richtig guter Sex.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com One-Night-Stand: Wenn die Hüllen fallen, bleibe Kavalier

Darf ich anderen von meinem One-Night-Stand erzählen?

Natürlich kannst du deinen Kumpels von deinem Abenteuer erzählen. Vermeide dabei aber achtlose Aufschneidergeschichten, die deinen One-Night-Stand ins Lächerliche ziehen. Sex ist auch immer eine Frage des Respekts – selbst, wenn es sich bei der Partnerin um eine Unbekannte handelt.

Sex ist nicht gleich Sex. Und trotzdem gibt es eine Menge Situationen, die jeder kennt, der gerne mal ein erotisches Abenteuer wagt. Wir haben in unserer Galerie 10 Varianten von One-Night-Stands gesammelt – von der Flop-Nummer bis hin zum Quickie.

1. Der One-Night-Stand, an dem nichts klappt

Im Nachhinein wird es sehr schwierig sein zu rekonstruieren, was an dem Abend der peinlichste Moment war. Als du in der Wohnung im Dunkeln in den Topf mit der Zimmerpflanze trampelst? Als sie sich beim Ausziehen ihren Schuh ins Gesicht schlug und erst mal das Kinn kühlen musste? Du kannst gar nicht sagen, womit du mehr beschäftigt bist: damit, dich zu schämen, oder damit, ihr zu versichern, dass das alles nicht so schlimm sei.

Versuche, locker zu bleiben – One-Night-Stands sind so. Peinlich und nervös, humpelig, hakelig. Und woher sollte Vertrautheit, Routine auch kommen? Du wolltest doch Aufregung, und Übung macht den Meister. In solchen Nächten lernst du Gelassenheit und Souveränität. Das macht sexy.

Das sind die häufigsten Sexpannen

2. Der One-Night-Stand, wo sie "so was" noch nie gemacht hat

Es ist ein Spruch, der einen Mann immer aufhorchen lassen sollte: Normalerweise bin ich gar nicht so. "So" heißt: Bis auf eine Armbanduhr und ein Paar Strümpfe völlig nackt, mit einem fremden Mann (Dir) in dessen Wohnung, auf dessen Bett. Was will sie dir wohl damit sagen? Es gibt 2 Möglichkeiten.

1. Sie will ein Bild von sich entwerfen. Vielleicht hat sie so etwas schon mal gemacht, vielleicht schon viele Male, aber sie möchte nicht, dass du "so" von ihr denkst. Auch wenn die Geschicklichkeit ihrer Finger beim Abstreifen deiner Unterhose und die Geschicklichkeit ihrer Zunge danach eine andere Sprache sprechen: Tu ihr den Gefallen, nicht "so" von ihr zu denken – es ist das Mindeste, was du tun kannst. Schließlich hat es dir "so" doch gefallen, oder? Und spare dir die Sprüche, von wegen, sie sei doch ein böses kleines Mädchen, das könne doch jeder sehen.

2. Sie hat so etwas wirklich noch nie gemacht. Auch dann solltest du die blöden Sprüche in jedem Fall lassen. Und solltest ihr die Frage stellen, ob sie es denn wirklich tun möchte. Wenn sie ja sagt, musst du dir darüber klar sein, dass für sie mehr dahintersteckt, als sie zugibt. Denn warum tut sie es sonst nie, aber mit dir? Schrecke nicht vor der Verantwortung zurück – werde dir ihrer bewusst.

Die kuriosesten Sexunfälle

George Rudy / Shutterstock.com One-Night-Stand: Vergiss nicht deine guten Manieren

3. Der One-Night-Stand, wo du kein Kondom hast

Das ist möglicherweise eine Frage schlechter Vorbereitung. Macht dich aber auch sympathisch, weil es zeigt, dass du es nicht "darauf" angelegt hast. Oder es ist eine Frage spekulativer Vergesslichkeit: Vielleicht ist es ihr ja egal, vielleicht lässt sie dich ja auch so ... stopp! Du willst das nicht! Niemand sollte das wollen. Und wenn du kein Kondom hast, dann bedeutet das schließlich nicht, dass ihr beide nur gemeinsam fernsehen könnt.

Gehe forsch, aber nicht grob mit Händen, Mund und Zunge vor, umkreise ihre nächtliche Schönheit, lecke mal hier, küsse mal dort, mach die Frau verrückt, treibe ihre Lust mit Fingern und Fühlern in ungeahnte Höhen. Sorge dafür, dass sie danach auf ein Wiedersehen besteht, möglichst bald – "und wehe, du hast dann kein Kondom dabei!" Dann lacht sie und gibt sich deiner Zunge hin.

So bestimmst du die richtige Kondomgröße

4. Der One-Night-Stand, wo du nicht viel Zeit hast

Eigentlich ist die Nacht schon vorbei, ihr beide sitzt im Zug. Seid hundemüde, aber auch aufgekratzt und heiß aufeinander. Lass nicht zu, dass sie einschläft! Halte deine Unbekannte durch Küsse wach, flüstere ihr ein paar zahme Schweinereien ins Ohr. Zieh sie auf deinen Schoß, vergrabe dein Gesicht in ihrem Dekolleté. Seid ihr zu Hause, muss es schnell gehen: Treppe rauf, Klamotten aus, Schuhe und Rock kannst du ihr schon vor der Wohnungstür abzupfen – und dann übereinander herfallen! Hier geht es jetzt um alles oder nichts, wer bremst, verliert, die Griffe sind direkt, die Blicke fordernd.

Wenn du es noch zum Bett schaffst, bevor ihr beide an den entscheidenden Stellen nackt seid, warst du zu langsam! Der Tisch ist ein guter Ort, der Sessel kein schlechter, auf dem Fußboden knirscht und knackt es nicht, es ist nur hart, aber so ist das Leben, besonders dann, wenn man einsam ist. Wenn du es weich willst, kannst du hinterher ja ins Bett kriechen. Da kannst du dann auch schlafen, endlich.

Dahin schauen Frauen bei nackten Männern zuerst

5. Der One-Night-Stand, wo du nicht weißt, ob du bleiben sollst

Der Sex ist schnell und direkt. Du fragst "So?", und sie schreit "Jaaa!", sie fragt "So?", und du stöhnst "Jaaa!". So geht das stundenlang: sie oben, ihre Brüste im Mondlicht wippend, oder du oben, unter dir ihr Gesicht, ihre Beine auf deinem Rücken, ihre Seufzer in deinem Ohr, ihre Hände in deinem Haar – oder umgekehrt? Dann schläft sie verrichteter Dinge ein, du sitzt im Dunkeln auf dem Bett, siehst, wie sie sich im Schlaf räkelt und lächelt. Gilt dieses Lächeln noch mir, fragst du dich. Habe ich in ihrem Leben noch etwas zu suchen? Gehen oder bleiben?

Um diese Frage zu klären, musst du du dir erst eine andere beantworten: Möchte ich gern hier bleiben, einfach neben ihr liegen, auch wenn sie mich am nächsten Morgen mit angewidertem Blick ansieht und schnell im Bad verschwindet? Meistens bleiben Männer nur, weil sie sich noch etwas versprechen. Das ist ein Fehler. Dann lieber gehen und einen netten, entschuldigenden Zettel hinterlassen, auf dem auch deine Telefonnummer steht. Ausnahme: Sie hat dir vor dem Schlafzimmer die Küche gezeigt, mit eindeutigen Hinweisen, wo der Kaffee und die Eierbecher stehen. Dann erwartet sie, dass du mindestens bis zum Frühstück bleibst.

Sex-Bucket-List: Diese 15 Dinge sollte jeder Mann getan haben

sakkmesterke / Shutterstock.com Flotter Dreier: Die beiden hatten das von Anfang an geplant, und du warst nur der Glückspilz, den es getroffen hat

6. Der One-Night-Stand mit 2 Frauen

Die beiden hatten das von Anfang an geplant, und du warst nur der Glückspilz, den es getroffen hat – und du bist wirklich ein unglaublicher Glückspilz! Jedenfalls gab die eine schöne Frau nicht nur dir, sondern auch einer anderen schönen Frau einen unmissverständlichen Wink, und hier seid ihr nun, in einem Hotelzimmer, zu dritt.

Schnell sind alle nackt und auf dem Bett – und das kann doch gar nicht wahr sein: kleine, spitze Brüste hier, große, schwere dort, dunkle und blonde Haare, Lachen und Schnurren aus zwei Mündern. Bleib locker, Mann! Ehe du jetzt beherzt loslegst, mach dir eines klar: Hier geht es nicht um die Realisierung deiner wildesten Fantasien. Die beiden haben diese Sache angezettelt, sie hatten den Mut dazu – du bist nur der glückliche Gewinner. Also, halte dich zurück, gib den charmanten Wunscherfüller mit Wahnsinnsausdauer und sei verdammt noch mal dankbar für alles, was dabei für dich abfällt!

So funktioniert Sex zu dritt

7. Der One-Night-Stand, bei dem du denkst, du hättest die Frau fürs Leben gefunden

Sogar das Filmplakat an deiner Wand hat ihr gefallen. Dabei finden sonst alle Frauen diese Szene aus "Reservoir Dogs" eher erschreckend oder abtörnend. Aber sie? Völlig beeindruckt. Alles ist perfekt mit ihr, alles passt so super, alles läuft wie am Schnürchen. Im Bett macht sie alles mit, ist wie ein williger Gegenpart zu deinen Fantasien, stöhnt immer nur: "Hmmm, wie geil!" Das ist doch wohl nur ein Traum, oder? Nein. Aber es ist auch kein Grund zum Heiraten.

Steigere dich jetzt in nichts hinein. Gut, in den Sex schon, wer weiß, wann es je wieder so gut läuft. Aber mach nicht schon Zukunftspläne, nur weil du nicht ein einziges Mal ihre Zähne spürst. Nimm das, was ist, als das, was es ist, und warte mal ab, was da noch kommt. Denn auch beim schnellen Sex gibt es einen Rausch, in dem sich alles nach mehr anfühlt, als es tatsächlich ist. Schlafe dich erst einmal aus, bevor du ihr einen Heiratsantrag machst. Möglicherweise würdest du dadurch auch für sie alles zerstören.

Diese heißen Sex-Spiele vertreiben Langeweile im Bett

8. Der One-Night-Stand, bei dem du Angst bekommest

Vielleicht sind ihre Stiefel bereits ein Zeichen gewesen, das du hättest erkennen müssen. Diese hohen, hautengen schwarzen Dinger, die so glänzten, dass sich ihr knapper Rock in den Spitzen spiegelte. Vielleicht war es auch ein Zeichen, dass sie sich beim letzten Drink wieder und wieder ihre Lippen leckte und an dem langen Strohhalm herumnuckelte, als habe sie aus ihrem leeren Caipirinha-Glas noch etwas zu erwarten.

Du hättest es also wissen können. Aber du musstest ja unbedingt abwarten. Sehen, was kommt. Und jetzt kommt sie. Aus dem Badezimmer. In ihre Wohnung. Die nur aus einem einzigen riesigen Zimmer besteht, dessen kahle Wände allesamt schwarz gestrichen sind. Sie kommt aus dem Bad und trägt nichts als diese Stiefel. Das sieht zum einen toll aus, zum anderen bedrohlich. Denn da ist auch dieser Ausdruck in ihrem Gesicht, dieser hungrige Blick, hungrig auf dich, wie auf etwas zu essen.

Jetzt musst du dich entscheiden: dringend noch mal schnell wegmüssen und nie wiederkommen oder tun, was sie sagt: "Leck sie!" Gar nicht fragen, was sie damit meint, sondern einfach alles in den Mund nehmen, was sie dir hinhält! In dieser Nacht kannst du zwischen zwei Rollen wählen: der des knapp Entkommenen und der des Alles-mal-Ausprobierers. Wichtig ist nur, dass du zu der Entscheidung stehst und nicht hinterher wimmerst: "Hätte ich doch ..." Egal, wie du dich entscheidest: Irgendwie wird es wehtun.

Harter Sex für Anfänger: Darum stehen Frauen auf BDSM

Mikhail Reshetnikov / Shutterstock.com Den Orgasmus vergisst man sehr schnell, den schlechten Sex nie

9. Der "nie wieder!"-One-Night-Stand

Lehre Nummer eins: Auch bei schlechtem Sex kann man einen Orgasmus bekommen. Lehre Nummer zwei: Den Orgasmus vergisst man sehr schnell, den schlechten Sex nie. Schlechter Sex: Die Frau macht die ganze Zeit ein Gesicht wie beim Zahnarzt. Der Mann schuftet, weiß aber nicht, was die Frau mag. Sie schuftet, weiß aber nicht, was er mag. Beide mögen es nicht, aber keiner sagt etwas. Schließlich ackern sie sich aneinander ab wie zwei interagierende Ölpumpen, nichts ist mehr schön, nichts mehr sexy, alles ist nur noch Arbeit und der Blick in den Tunnel, an dessen Ende das steht, was man am schnellsten vergisst.

Hinterher ihr Blick: Hoffentlich geht er. Schnell. Das heißt für dich: Geh schnell. Und beherzige Lehre Nummer drei: Wenn du solche Situationen nicht verkraften kannst, lass grundsätzlich die Finger von One-Night-Stands. Dann bist du einfach nicht dafür gemacht. Normalerweise raten wir dir an dieser Stelle zu einem klärenden Gespräch. Aber bei Ein-Nachtern fällt ein "Lass uns mal darüber reden" flach.

Viel Freiheit, viel Sex: Kennst du schon den Beziehungstrend Mingle?

10. Der One-Night-Stand, bei dem du die Frau fürs Leben findest

Erst ist es wahnsinnig aufregend. Dann ist es wahnsinnig peinlich. Dann droht der Sex schlecht zu werden. Dann lacht sie, und du lachst auch, ihr entspannt euch und redet über schlechten Sex. Schon wird es besser. Aber ihr schlaft beide ein, ehe richtig etwas passieren kann. Beim Aufwachen fühlst du dich trotzdem wie auf Wolken. Du drehst dich zu ihr um, sie ist schon wach, grinst und fragt: "Schläfst du jetzt mit mir?"

Dann findest du in der Küche den Kaffee, ohne dass sie dir vorher gezeigt hätte, wo er steht. Ihr frühstückt miteinander, dann zieht sie dich wieder an deinem Ärmel in Richtung Bett. Spätestens wenn sie am Abend vorschlägt, sie könne ja etwas kochen und man könne zusammen fernsehen, ist es kein One-Night-Stand mehr. Oder eben doch: die längste und schönste Nacht deines Lebens.

