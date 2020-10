Klitoris lecken Diese Cunnilingus-Techniken sollte jeder Mann kennen

Nicht nur Männer stehen darauf, oral befriedigt zu werden. Immer mehr Frauen lieben es, wenn der Partner sie oral verwöhnt, denn für viele Damen ist dies der schnellste Weg von der Lust zum Orgasmus. Vor dem Sex ist es eine beliebte Technik, um die Partnerin so richtig heiß und feucht zu machen. 7 Wege, um deine Partnerin beim Lecken so richtig heiß zu machen.

Du willst noch mehr tun hier ist der ultimative Trainingsplan dazu: Besser im Bett in 8 Wochen:

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Was ist eigentlich Cunnilingus?

Beim Cunnilingus geht es darum, die Vulva – also die äußeren Geschlechtsorgane der Frau – mit dem den Lippen und der Zunge zu liebkosen und zu küssen. Dies reicht von den Schamlippen bis zum Kitzler. Der Trick: Beginne mit langsamen Berührungen und steigere Tempo und Druck erst, wenn du merkst, dass die Erregung deiner Partnerin steigt. Es ist eine Frage der Technik, ob eine Frau per Zunge zum Höhepunkt kommen kann. Aber keine Sorge, du kannst dir besonders raffinierte Techniken einfach anlernen.

1. Wie funktioniert Cunnilingus für Einsteiger? Der (vorsichtige) Klitoris-Kitzler

So geht's: Deine Partnerin liegt auf dem Rücken. Aber statt wie üblich die Beine zu spreizen, hält sie diese geschlossen. Du kannst nun mit deiner Zunge lediglich die Klitoris erreichen.

Besonderheit: Die Position ist speziell für unsichere Frauen geeignet, denen Cunnilingus noch nicht ganz geheuer ist. Und sie ist quasi der Einstieg für alles, was hier noch folgt.

Der Weg zum Orgasmus: ...führt über die Stimulation der Klitoris, so viel ist schon mal klar. Aber erst einmal musst du dahin gelangen. Frauen, denen es schwer fällt, sich beim Oralsex fallen zu lassen, werden auch nicht frei von der Leber weg "Leck mich!" rufen. Und aus diesem Grund beginnst du am anderen Zentrum ihrer Lust: dem Kopf. Küss sie von oben nach unten, langsam und sanft. Und lass nach den Brüsten auf keinen Fall den Bauch und das Schambein aus, als Testzone sozusagen. Der Rest ergibt sich dann von selbst.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Sie liebt es, oral verwöhnt zu werden? Dann zeige ihr, was du drauf hast

2. Oralsex mit entspanntem Nacken: Was ist Querulatio?

So geht's: Deine Partnerin liegt auf dem Rücken, du legst dich schräg über sie, dein Kopf zeigt in Richtung Bettende. Dein Gesicht landet also genau anders herum als sonst auf ihren Genitalien, Nase abwärts. Fass mit einem Arm um ihre Hüfte und nähere dich ihrer Kostbarkeit mit der Hand von unten. Von dort aus ziehst du genüsslich die Schamlippen auseinander, küsst sie. Und leckst sie. Und saugst daran. Das sollte jeder Mann über Oralsex wissen.

Besonderheit: Du kannst die Nackenmuskeln entspannen. Darüber hinaus hast du zu ihr mehr Körperkontakt als bei den meisten anderen Cunnilingus-Stellungen – und das schätzen viele Frauen. Folge: Sie lässt sich eher gehen, wird wilder. Und wenn’s so weit ist, wartet da ja noch dein Penis …

Der Weg zum Orgasmus: Hier ist die beste Technik eine abwärts über die Klitoris gerichtete Zungenbewegung, die auch sehr berührungsempfindliche Frauen mögen. Variiere mit einer Aufwärtsbewegung, bei der die weiche Unterseite Ihrer Zunge zum Einsatz kommt. Wenn deine Zunge vorzeitig ermüdet, hilft halt die Hand mit. Hier findest du 17 weitere Wege, ihre Vagina zu verwöhnen.

3. So bringst du sie seitlich zum Orgasmus

So geht's: Nähere dich deiner Partnerin von unten. Sie legt ein Bein über eine deine Schultern, während das andere flach auf dem Bett liegen bleibt, unter deiner Schulter oder deinem Arm. Sie sollte sich ein wenig drehen, damit die Hüfte auf deiner Schulter sich leicht hebt. Du kannst eine Hand unter die Hüfte legen, um sie in dieser Haltung zu unterstützen.

Besonderheit: Die Position ist ideal für Frauen, deren eine Klitoris-Seite empfindlicher ist als die andere. Ja, das gibt es.

Der Weg zum Orgasmus: Weil eine Hüfte erhöht ist, kann sie mit eigenen Bewegungen dein Zungenspiel unterstützen und dich leichter an die sensiblen Punkte dirigieren (wird ja eh Zeit, dass sie mal mitarbeitet).

4. Wie funktioniert Lecken im Doggy Style?

So geht's: Deine Partnerin hockt auf allen Vieren, den Kopf nach unten gesenkt. Du näherst dich ihr von hinten.

Besonderheit: Da wäre zunächst einmal der herrliche Ausblick. Und es stört einfach nichts. Du musst keine Beine stemmen, keine Hüfte stützen, du musst es dir lediglich ein wenig bequem machen – vor einem Lustorgan, das sich noch weiter gar nicht mehr öffnen kann. Besonders dann nicht, wenn deine Süße auch noch ihren Hintern steil in die Luft streckt.

Der Weg zum Orgasmus: ... ist kurz. Du kannst an den Schamlippen saugen, die Klitoris lecken, mit der Zunge in sie eindringen – und wer sich clever positioniert, kommt mit seinen Händen sogar noch an ihre Brüste heran.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Überrasche deine Süße doch mal mit einer ganz neuen Stellung beim Oralsex

5. Sie hat das Kommando: Kennst du den schwebenden Schmetterling?

So geht's: Du liegst auf dem Rücken, sie kniet aufrecht über dir mit Blick zu deinen Füßen, den Oberkörper gegen die Wand gelehnt, die wichtigste Stelle haargenau über dir.

Besonderheit: Wenn sie kurz vor dem Höhepunkt ist, kann sie Geschwindigkeit und Intensität kontrollieren, dabei den Winkel ihres Beckens so verändern, dass du besser an ihre persönlichen Hotspots herankommst.

Der Weg zum Orgasmus: Sie gibt die Kommandos. Folge ihr also nicht, wenn sie das Becken hebt, versuche auch nicht, Stellen zu erreichen, die sie aus der Zielzone entfernt hat – es gibt sicher einen Grund dafür. Konzentriere dich auf das, was in erreichbarer Nähe liegt, Zungenbewegung nach oben.

6. Wie geht Cunnilingus auf dem Stuhl?

So geht's: Deine Partnerin sitzt auf einem Stuhl, die Beine sind gespreizt. Setze dich davor.

Besonderheit: Alles, was du erreichen willst, präsentiert sich dir auf Augenhöhe. Je nach Spreizung öffnet sich die Vagina mal mehr und mal weniger.

Der Weg zum Orgasmus: ... führt über einen klassischen Rechts-links-Zungenschlag. Und weil du die Hände frei hast, sind einige Extras drin: Streichele der Brüste, das Eindringen mit deinen Fingern, Auseinanderziehen der Schamlippen, Bizeps-Curls…

EVGENNISH P / Shutterstock.com Tatsächlich kommen mehr Frauen beim Cunnilingus zum Orgasmus als beim eigentlichen Geschlechtsakt

7a. Oralverkehr ganz klassisch: Drunter & drüber (Variante 1)

So geht's: Deine Liebste liegt auf dem Rücken, die Beine über deine Schultern geschlagen. Du befindest dich vor ihr auf dem Bauch; wo dein Gesicht ist, weißt du. Wenn du der Dame ein Kissen unter den Po und dir eines unter die Brust schiebst, gibt’s auch kein steifes Genick.

Besonderheit: Frauen, die das Betonen der Aufwärtsbewegung beim Lecken lieben, werden auch diese Stellung gern haben. Vor allem, weil der obere, also der rauere Teil der Zunge, stärker zu ihrer Erregung beiträgt.

Der Weg zum Orgasmus: Schiebe mit deiner Hand die Haut der Scham ein bisschen nach oben. Dadurch erhöht sich die Grundspannung an der Klitoris. Und das erhöht die Wirkung deines Zungenspiels.

7b. Beste Aussichten für ihn beim Lecken: Drunter & drüber (Variante 2)

So geht's: Gleiche Position wie Variante 1. Aber diesmal zieht die Partnerin ein Bein bis an ihre Brust heran. Du musst es bald mit einer Hand festhalten, nämlich dann, wenn sie sich vor Vergnügen zu winden beginnt.

Besonderheit: In dieser Stellung kommt der gesamte Unterleib inklusive Vagina weiter nach oben. Das hat einige Vorteile:

Es entlastet deinen Nacken. Du hast eine tolle Sicht. Du Kannst mit dem ganzen Gesicht in sie hineintauchen. Direkter lässt sich der Schoß einer Frau nicht stimulieren.

Der Weg zum Orgasmus: Die Schwerkraft hilft mit: Es sammelt sich ständig Feuchtigkeit in deinem Mund. Die solltest du dazu benutzen, das Leck-Terrain immer schön geschmeidig zu halten – dann flutscht deine Partnerin zum Orgasmus.

Kennst du eigentlich das goldene Trio? Damit bringst du garantiert jede Frau zum Orgasmus

Fazit: Deine Zunge ist ein Multitool

Tatsächlich kommen mehr Frauen beim Cunnilingus zum Orgasmus als beim eigentlichen Geschlechtsakt. Die Vorteile im Vergleich zur manuellen Stimulation oder der Penetration liegen auf der Hand: Mit der Zunge kannst du intime Bereiche viel sensibler und sinnlicher berühren als mit den Fingern. Deine Zunge ist ein echtes Multitool im Bett – nutze ihr Potential!

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!