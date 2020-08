Brustwarzen So wollen Frauen an den Brustwarzen berührt werden

Diese Knöpfe reizen dazu, an ihnen zu drehen, nicht wahr? Das kannst du tun, und zwar fester, als du dachtest. Eine Untersuchung an der Boston University School of Medicine zeigte, dass weibliche Brustwarzen weniger empfindlich sind, als bisher angenommen. Die Wissenschaftler untersuchten Frauen mithilfe eines speziellen Vibrators, der sowohl am Busen als auch an den Fingern zum Einsatz kam. Die Fingerspitzen erwiesen sich dabei als zwei- bis dreimal so sensibel wie die Brustwarzen. Trotzdem wäre es falsch, sie einfach nur als "Nippel" abzutun. Wir empfehlen: Schenk ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben.

Wie Männer bisher rangehen:

Brüste sanft streicheln – 58%

Fest zupacken – 39%

Saugen an den Brustwarzen – 37%

Kneifen in die Brustwarzen – 22%

Knabbern an den Brustwarzen – 17%

Der ultimative Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

So berührst du Frauen an den Brustwarzen

Auch auf die Berührung mit Eiswürfeln reagierten die Brustwarzen weniger empfindlich als vermutet. Die Testkandidatinnen empfanden ein härteres Anfassen stets erregender als ein sanftes Streicheln. Bei minimaler Berührung konnten die Forscher zum Teil überhaupt kein Erigieren der Brustwarzen feststellen. Wenn deine Süße dich nächstes Mal bittet, ihre Nippel anzufassen, lass dir zeigen, wie fest sie es gerne hätte. Aber vergiss dabei die Fingerspitzen nicht ganz. Mit diesen Techniken bringst du die Liebste langsam aber sicher in Fahrt:

Galina Tcivina / Shutterstock.com Es gibt Frauen, die durch die Stimulation der Brüste und der Brustwarzen zum Orgasmus kommen können

Bedecke die Brust mit der gesamten Handfläche

Fass dann ihre Nippel zwischen zwei Finger.

Lecke mit deiner Zunge in kreisenden Bewegungen langsam um ihre Brustwarze.

Nimm einen Nippel zwischen die Lippen

Stupse die Brutwarze neckisch mit der Zunge an

Sauge zärtlich an ihrem Nippel – lieber zu sachte, als zu kräftig

Atme sanft über die Brustwarzen

Diese erogenen Zonen einer Frau solltest du kennen

Die Brustwarzen als erogene Zone

Die Brustwarzen gehören für viele Frauen zu den erogenen Zonen, so auch eine Studie des Journal of Sexual Medicine aus dem Jahr 2011: Diese fand heraus, dass bei stimulierten Brustwarzen dieselben Belohnungsareale im Hirn aktiv sind, wie bei einer Stimulation der Klitoris oder der Vagina.

Welche unterschiedlichen Größen von Brustwarzen gibt es?

Weibliche Brustwarzen und die Vorhöfe können so groß sein wie eine 2-Euro-Münze oder aber auch kleiner als ein 10-Cent-Stück. "Jede Größe ist ganz normal", sagt die New Yorker Frauenärztin und Autorin Alyssa Dweck ("V is for Vagina", Ulysses Press): Denn wenn eine Frau zunimmt oder durch eine Schwangerschaft können Brustwarzen sich deutlich vergrößern.

4 PM production / Shutterstock.com Wenn Ihre Liebste Sie nächstes Mal bittet, ihre Nippel anzufassen, lassen Sie sich zeigen, wie fest sie es gerne hätte

Was ist ein Nippel-Orgasmus?

Es gibt Frauen, die durch die Stimulation der Brüste und der Brustwarzen zum Orgasmus kommen können. Wie das für sie möglich ist? Das probierst du am besten aus. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal. Aber bleib dran, denn die Liebste muss sich erst an die Liebkosung gewöhnen – und schöne Brüste haben deine volle Aufmerksamkeit in jedem Fall verdient.

Wie du Frauen zum Nippel-Orgasmus bringst

Welche Farben können weibliche Brustwarzen haben?

Es gibt sie in vielen Farbtönen: blassrosa, leuchtend rot, dunkelbraun. Die Farbe der Nippel hängt vom ethnischen Hintergrund und der Hautfarbe der Frau ab. Genauso, wie sich die Größe der Nippel durch eine Schwangerschaft verändern kann, kann es auch die Farbe.

Gibt es Frauen mit 3 Brustwarzen?

Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Frauen (und auch Männer) mit 3 Brustwarzen geboren werden (oder mit mehr, wie eine weitere Studie 2012 ergab). Diese "Extra-Nippel" ähneln einem Muttermal oder einem Hautfleck, zu einer "echten" Brust entwickeln sie sich allerdings nicht.

Mayer George / Shutterstock.com Brustwarzen verhelfen einer Frau zu höchsten Lustgefühlen

Sind Unebenheiten an den Brustwarzen normal?

Die Nippel einer Frau sehen manchmal aus wie die holprige Kraterlandschaft des Mondes. "Diese Unebenheiten sind absolut normal und können von Haarfollikeln, Milchkanälen oder Drüsen stammen, die eine ölige Flüssigkeit produzieren", so die Expertin.

So bringst du Frauen mit deiner Zunge um den Verstand

Können weibliche Brustwarzen unkontrolliert Milch aussondern?

So verrückt es auch klingen mag, aber es gibt tatsächlich das Phänomen, dass aus den Brustwarzen stillender Frauen plötzlich Milch schießt, wenn sie ein schreiendes Baby hören.

Die weiblichen Brustwarzen üben eine magische Anziehung aus. Behandele sie gut! Denn durch die Hingabe zur Brust der Liebsten beweißt du ihr nicht nur, dass du bereit bist, dich für ihre Lust hintenanzustellen. Du verhilfst einer Frau zu höchsten Lustgefühlen.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!