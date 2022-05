Sex am Morgen: So startest du perfekt in den Tag

Sex am Morgen Warum du mit Sex in den Tag starten solltest

Wann hast du am Tag die größte Lust auf Sex – gleich nachdem der Wecker geklingelt hat? Mit dem frühmorgendlichen Verlangen wärst du nicht allein. Wie eine Untersuchung der britischen Sexspielfirma Lovehoney ergab, haben die meisten Männer zwischen 6 und 9 Uhr besonders starke Lust auf Sex. Genau um 7.45 Uhr sei das Verlangen im Schnitt am größten.

Grund: Der Testosteronspiegel im Blut ist morgens am höchsten, deswegen der Sexualtrieb auch auf Vollgas. Bei Frauen sieht das etwas anders aus: Sie sind morgens selten in Stimmung. Mögliche Ursachen: Mit verstrubbelten Haaren, ungeputzen Zähnen und aufgequollenen Augen kommt bei einigen sicher kein Verlangen auf. Frauen erreichen erst in den späten Abendstunden den Höhepunkt des Verlangens: In der Untersuchung des Sextoy-Konzerns gaben Sie an, zwischen 23 Uhr und 2 Uhr am meisten Lust auf Sex zu haben. 5 Gründe, warum deine Partnerin keine Lust auf Sex hat.

Um diese Uhrzeit können die Chancen für Sex allerdings relativ gering sein. Schließlich ist man nach einem langen Arbeitstag oft müde, gestresst oder hungrig – und das macht die Lust zunichte. Abgesehen von Lust gibt es allerdings noch weitere Argumente für Morgensex, mit denen du vielleicht sogar deine:n Liebste:n überzeugen kannst.

Du willst mehr Spaß im Bett? Dann aufgepasst! Denn unser zielgerichteter Trainingsplan verpasst dir in nur 8 Wochen mehr Durchhaltevermögen, Stabilität und Beweglichkeit:

5 gute Gründe für Sex am Morgen

Der beste Grund für Sex am Morgen liegt auf der Hand: Es macht Spaß. Es gibt kaum einen schöneren Start in den Tag. Aber das ist nicht alles. Hier kommen 5 weitere Argumente für schnellen oder ausgiebigen Morgen-Sex:

1. Sex am Morgen macht dich produktiver

Wer den Tag mit einem Orgasmus beginnt, hat schon gewonnen. Tatsächlich hat der frühe Höhepunkt auch Auswirkungen auf die Leistung am Arbeitsplatz. In einer US-Umfrage von Mattress Adviser gaben über die Hälfte aller befragten Männer an, dass sie durch Sex am Morgen produktiver im Job seien. Damit liegen sie offensichtlich nicht ganz falsch. Denn eine US-Studie der Rutgers University in New Jersey kam zu dem Ergebnis, dass ein Orgasmus die Gehirnaktivität anregt. Wer Sex am Morgen hat, schaltet möglicherweise bei Morgen-Meeting im Büro schneller.

2. Sex am Morgen reduziert Stress

Es gibt Tage, da stresst dich schon der Gedanke an die Arbeit? Das kannst du ändern, indem du ein Schäferstündchen vorwegschiebst. Danach startest du deutlich gelassener in den Tag. Das beim Sex ausgeschüttete Hormon Oxytocin entspannt und macht glücklicher. Und wenn dir tagsüber doch mal was den letzten Nerv raubt, erinnere dich einfach an den Knallerstart in den Tag. Die 10 besten Stress-Stopper.

3. Morgensex verbessert die Beziehung

Das Hormon Oxytocin ist nicht nur für gute Laune und Entspannung hilfreich, es stärkt auch die Bindung zwischen zwei Menschen. Wer mit gemeinsamer Zeit startet, zeigt, wo die eigenen Prioritäten liegen und macht der Beziehung ein großes Geschenk.

4. Sex am Morgen schützt vor Infekten

Man könnte mutmaßen: Die Kollegen, die am seltensten den gelben Zettel ins Büro bringen, haben den meisten Sex. Denn eine US-Studie der Wilkes University in Pennsylvania erwies, dass Menschen, die regelmäßig Sex haben, 33 % mehr Immunglobulin A im Blut aufwiesen. Und das sind Antikörper gegen Krankheitserreger. Mit dem Bewusstsein gleich nach dem Weckerklingeln etwas für seine Gesundheit zu tun, ohne das Bett verlassen zu müssen, liebt es sich doch noch lustvoller.

5. Morgensex macht schön

Die teure Creme für die positive Ausstrahlung kannst du dir sparen, denn beim Orgasmus bekommst du den Glow umsonst. Die beim Höhepunkt ausgeschütteten Stoffe Serotonin, Oxytocin und Stickstoffmonoxid bewirken, dass die Haut gut durchblutet ist, frisch und prall aussieht. Außerdem bleibt der zufriedene Gesichtsausdruck – und jeder fragt dich, wie es kommt, dass du aussiehst, als kämst du gerade frisch aus dem Urlaub.

Wie du deine:n Partner:in für Morgensex gewinnst

Du würdest am liebsten gleich morgens die Laken durchwühlen, aber dein:e Partner:in dreht sich gelangweilt um? Das kann zum Problem werden, wenn es regelmäßig passiert. In der erwähnten Studie von Lovehoney gaben 33 % aller Männer und 44 % aller Frauen an, wegen einer unterschiedlich ausgeprägten Sexualualität schon Probleme in einer Beziehung gehabt zu haben.

Wichtig: Versuche nicht, deine:n Partner:in zum Morgensex-Verfechter zu machen. Das würde auf Dauer nur zu beiderseitiger Frustration führen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie du den Sex am Morgen schmackhafter machen kannst. Zum Beispiel, indem du von den 5 Argumenten für Morgensex berichtest. Doch auch darüber hinaus können du etwas tun. Die 5 besten Tipps, mit denen du deine:n Partner:in für Morgensex gewinnst:

Lieber lieben am Wochenende: Starte deine Annäherungsversuche vorzugsweise an einem Wochenende. Denn dann habt ihr nicht gleich nach dem Klingeln des Weckers Gedanken an die Arbeit im Kopf und müsst euch nicht hetzen. Ihr habt genügend Zeit, wach zu werden und alle Zeit der Welt für Zeit zu zweit.

Lieber lieben am Wochenende: Starte deine Annäherungsversuche vorzugsweise an einem Wochenende. Denn dann habt ihr nicht gleich nach dem Klingeln des Weckers Gedanken an die Arbeit im Kopf und müsst euch nicht hetzen. Ihr habt genügend Zeit, wach zu werden und alle Zeit der Welt für Zeit zu zweit.





Du bist so sexy: Vielleicht ist deiner/deinem Partne:rin unangenehm, dass die Zähne ungeputzt sind oder die Augen aufgequollen aussehen. Vermittele das Gefühl, dass du sie/ihn genau so verdammt sexy findest – ungewaschen und verstrubbelt. Tu es aber ohne Worte – Blicke und Berührungen sagen viel mehr. Mit einem Kuss zeigst du, dass du sie/ihn auch so gern schmeckst. Falls dein eigener Mundgeruch das Problem sein sollte, helfen Pastillen auf dem Nachttisch.

Du bist so sexy: Vielleicht ist deiner/deinem Partne:rin unangenehm, dass die Zähne ungeputzt sind oder die Augen aufgequollen aussehen. Vermittele das Gefühl, dass du sie/ihn genau so verdammt sexy findest – ungewaschen und verstrubbelt. Tu es aber ohne Worte – Blicke und Berührungen sagen viel mehr. Mit einem Kuss zeigst du, dass du sie/ihn auch so gern schmeckst. Falls dein eigener Mundgeruch das Problem sein sollte, helfen Pastillen auf dem Nachttisch.





Frühstück am Bett: Dein:e Partner:in wacht vermutlich nicht, wie du, mit angestauter Lust auf. Lasst euch Zeit, dass ihr beide in Stimmung kommt. Stell den Wecker 10 Minuten früher und zaubere ein unwiderstehliches Frühstück ans Bett.

Von Kuscheln bis Petting: Setze dir nicht das Ziel, dass es zum Äußersten kommen muss. Nutze die Zeit auch mal für ein Quickie-Vorspiel. Streichelt, küsst und fummelt, was das Zeug hält – ganz ohne Geschlechtsverkehr. Das nimmt den Druck raus, schon morgens Leistung bringen zu müssen. Beim Kuscheln wird das Hormon Oxytocin übrigens auch ausgeschüttet, ihr profitiert also ebenfalls von den gesunden Nebeneffekten. Und dass Petting die Beziehung verbessert, weißt du längst. Es führt aber auch dazu, dass dein:e Partner:in öfter morgens fummeln will und so Appetit auf mehr bekommt. Von soft bis hart: die besten Petting-Techniken

Sex unter der Dusche: Was, wenn du gleich zwei Dinge auf einmal erledigen kannst? Die Morgendusche und den süßesten Wachmacher auf einen Schlag. Ab unter die Dusche mit euch! Ungewaschen werdet ihr euch dann sicher nicht mehr fühlen, weil ihr euch ausgiebig einseift.

Fazit: Sex zur Morgenstunde gibt's auf Rezept

Es gibt viele gute Gründe, die für Morgensex sprechen. Allen voran hält er gesund und ist gut für deine Leistungsfähigkeit. So schade es auch ist: Zur Morgenroutine wird das frühe Schäferstündchen sicher trotzdem nicht. Denn die Lust der Partner tickt häufig nicht synchron. Damit beide zufrieden sind, könnt ihr Kompromisse finden: Mal gibt's Liebe als Betthupferl, mal als Wachmacher. So wird es wenigstens nicht langweilig!

