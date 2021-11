Shaping New Tomorrow startet Komfort-Revolution

Anzeige Komfort-Revolution Die Essential Pants: smartes Design mit Tech-Features

Eine nachhaltige Hose mit 360°-Stretch, extrem strapazierfähig und atmungsaktiv – das klingt zu gut, um wahr zu sein? Nicht bei SHAPING NEW TOMORROW

Das junge, dänische Unternehmen SHAPING NEW TOMORROW wurde von drei Jugendfreunden gegründet und hat eine klare Vision: klassische, stilvolle Herrenbekleidung einer Komfort-Revolution zu unterziehen. (Nicht nur) mit dem Bestseller Essential Pants ist das geglückt.

Optisch eine moderne Chino im geradlinigen skandinavischen Design, verbirgt sie echte Superkräfte. Das innovative Material wurde eigens für die Essential Pants entwickelt: Es besteht teilweise aus recycelten Plastikflaschen, die zuvor die Weltmeere verschmutzten, sowie aus nachhaltig hergestellter ECOVERO™-Viskose. Daher hinterlässt es nicht nur einen vergleichsweise kleinen ökologischen Fußabdruck, sondern es ist auch leicht, bequem und knitterfrei. SHAPING NEW TOMORROW lässt übrigens ausschließlich von ausgewählten Partnern in Portugal fertigen – das hält die Wege kurz und die Qualität hoch.

Shaping New Tomorrow Ganz schön beweglich: Dank 360°-Stretch machen die Essential Pants jede sportliche Herausforderung mit

Das gesamte Konzept der Essential Pants fußt auf Flexibilität

Dank 360°-Stretch machen sie jede sportliche Herausforderung mit, bestehen aber auch im Office – und wenn du dich in dein gemütliches Homeoffice sehnst, dann geben sie dir sogar ein authentisches Jogginghosen-Gefühl.

Shaping New Tomorrow Smarter Look, maximaler Komfort: Wer würde denken, dass diese Hose so bequem ist wie eine Jogginghose?

Zudem ist die Hose nicht nur in zahlreichen verschiedenen Farben erhältlich, sondern auch in zwei Passformen: Je nach Geschmack und Figurtyp entscheidest du dich für Slim oder Regular Fit – und weil du aus über 60 verschiedenen Größen wählen kannst, wirst du ganz sicher deine persönliche Lieblingshose finden. Mit dem Kollektionstitel “The Perfect Pants” verspricht SHAPING NEW TOMORROW jedenfalls nicht zu viel.

Hier kannst du die Essential Pants kaufen