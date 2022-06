Anzeige NIKOS SCULPTURE Sophisticated, sinnlich, sexy: Das Comeback einer Parfum-Ikone

So blau wie der Ozean. So dynamisch wie ein Segel im Wind. So glatt wie eine griechische Skulptur. Schon der Flakon von NIKOS SCULPTURE weckt Begehren. Der Duft, der sich darin verbirgt, hat uns jedoch noch mehr überzeugt – und lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Trotzdem versuchen wir es und empfehlen dir dringend, bei der nächsten Gelegenheit selbst daran zu schnuppern!

Von provokanten Kampagnen und richtigen Riechern

NIKOS und Unterwäsche? Ja, du liest richtig: knappe Slips mit plakativem Logo-Bündchen und provokante Kampagnen waren DAS Markenzeichen des 1980 in Athen gegründeten Labels. Mit dem Verkauf der Markenrechte und dem Launch eines sinnlichen Duftes im Jahr 1994 wurde das Markenportfolio dann nicht nur perfekt abgerundet. Das Eau de Toilette zählte sogar zu den beliebtesten Parfums der Neunziger Jahre und besitzt noch heute Kult-Status.

Wer übernimmt freiwillig die Herausforderung, einen Duft, der zur Ikone wurde, zu verbessern und zum zweiten Mal erfolgreich aufleben zu lassen? Ein ganz besonderer Mann: Michael Förster, Duft-Visionär, Parfum-Designer und berühmt für seinen guten Riecher in der Branche. Nachdem er bereits an der ersten Version von NIKOS SCULPTURE beteiligt war, machte er sich auch an die Neuauflage. Und was sollen wir sagen? Dieser Mann weiß einfach, wie es geht.

NIKOS SCULPTURE: Ein Duft mit Tiefgang

Frisch und rein, betörend und warm, aber auch stark und kühl: NIKOS SCULPTURE ist inspiriert von den makellosen Körpern antiker Skulpturen. Schon beim Launch im Jahr 1994 war es jene Mischung aus unvergänglicher Schönheit, perfekten Formen und purer Ästhetik, die sich in diesem besonderen Duft widerspiegelte – und die ebenso anziehend wie ausziehend wirkte.

Dass die Komposition aus Bergamotte, Koriander, Orangenblüte, Tonka und Amber eine subtile Erotik versprüht, steht außer Frage. NIKOS SCULPTURE ist sexy und sinnlich, dabei aber weder aufdringlich noch plump. Es ist ein Duft, der unter die Haut geht. Ein Duft, der fesselt und fasziniert.

Mit dem Relaunch im Jahr 2022 geht das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter und verleiht dem Verkaufsschlager von damals ein modernes Upgrade. Man könnte fast sagen, NIKOS ist erwachsen geworden – ebenso wie seine damaligen Fans, wirkt auch der Duft jetzt etwas reifer, tiefgründiger und eleganter. Von seiner Anziehungskraft hat er aber nichts verloren. Ganz im Gegenteil.

Von Amber bis Vanille: Das Geheimnis der Götter

Die Herznote – also das, was wir als Erstes wahrnehmen – wird aus Orangenblüte, Lavendel und Geranium gebildet. Aus der Orangenblüte in der Kopfnote der Originalkomposition wurde – neben Bergamotte und Koriander – Maiglöckchen. Die Basis ist mit Bourbon-Vanille, Tonkabohne und Amber erhalten geblieben. Und noch etwas hat sich geändert: Neben dem spritzigen Eau de Toilette gibt's jetzt on top auch ein Eau de Parfum. Der Duft ist also intensiver, langanhaltender und vielleicht einen Hauch betörender.

KOPFNOTEN : Bergamotte, Lily of the Valley, Koriander

HERZNOTEN : Orangenblüte, Lavendel, Geranium

: Orangenblüte, Lavendel, Geranium BASIS: Bourbon-Vanille, Tonkabohne und Amber

Psst: Gerade sind erstmals auch passende Dusch- und Pflegeprodukten in Arbeit. Darunter Hair- und Bodywash, Lotion und Sonnenpflege, die mit griechischen Naturessenzen und ätherischen Bio-Ölen angereichert sind. Die perfekte Ergänzung für alle Fans vom SCULPTURE Duft.

Da neben einem guten Duft aber auch Umweltbewusstsein und Wohlbefinden wichtig sind, wird auf Silikone, Parabene, Mineralöle und andere kritische Inhaltsstoffe verzichtet. Die Produkte bestehen zudem aus 95-100 % natürlichen Inhaltsstoffen, sind vegan, cruelty-free und verpackt in recyceltem Meeresplastik. Eine dufte Sache, wie wir finden!

