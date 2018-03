Muskeln wie ein Model: So werden auch Sie zum Titelhelden

Sven Friedrich erzählt von seinem Weg auf die Titelseite – mit seinen Tipps kann dieser Traum auch für Sie wahr werden

So wie bei unserem Shooting im Scheinwerferlicht zu stehen, ist für Sven Friedrich keinesfalls Routine. Anmerken lässt sich der 29-Jährige das nicht. Auch nach über 200 Lichtblitzen direkt in sein Gesicht strahlt er, als würde er ein Silves­terfeuerwerk beobachten.

Ein Sixpack aus Stein

„Ich würde mich selbst nie als Model bezeichnen“, sagt Sven, der in diesem Jahr sein Sportstudium an der Universität Heidelberg abschließt. „Ich bin in erster Linie Sportler.“ Besonders anschaulich beweisen das seine Bauchmuskeln: Sein Sixpack sieht aus, als wäre es aus Granit. Das war nicht immer so. Als Kind hat sich Sven regelmäßig im Vorratsraum seiner Eltern versteckt und dort 200-Gramm-Tafeln Backschokolade verputzt. „Irgendwann habe ich dadurch ein ordentliches Bäuchlein gekriegt, sodass mir all meine T-Shirts nur noch bis zum Bauch­nabel gingen“, erzählt er und grinst. Doch dann ent­deckte er den Sport für sich.

Mit 10 fing er mit Badminton an, dann kamen Tennis und Tischtennis dazu, später auch Fuß- und Handball. Als er 16 war, machte er mit seinen Kumpels bei einem Jedermann-Triathlon mit – von da an war er nicht mehr zu bremsen.

Mittlerweile konzentriert er sich vor allem auf die klassischen Ausdauersportarten Laufen, Schwimmen und Radfahren und nimmt regelmäßig an Triathlon-Wettkämpfen teil. Zusätzlich macht er pro Woche 4 bis 5 Stunden Krafttraining, meist vor den Vorlesungen.

Manchmal ist er noch im Schlafanzug, wenn er sich auf den Weg ins Fitness-Studio macht. Das liegt nämlich auf der anderen Straßenseite, umziehen tut er sich dann dort. „Bevor ich darüber nachdenken kann, ob ich Lust aufs Hanteln­stemmen habe, stehe ich schon in der Umkleidekabine“, sagt er.