Beziehung retten: So pflegen Sie Ihre Partnerschaft

Konfliktpunkt Hausarbeit

Das ewige Gezanke um die Hausarbeit können Sie sich sparen. Men's Health entsorgt das Problem für Sie

Problem: Die Liebste hält eine Ihrer Socken in die Luft und guckt dabei, als handle es sich um atomaren Abfall. Was folgt, ist eine Standpauke, bei der sie die Worte "du", "nie" und "immer" über alle Maßen deutlich betont.

Lösung: "Manche Frauen denken, ein liegengelassenes Kleidungsstück sei ein boshafter Angriff auf ihre Persönlichkeit, und deshalb kontern sie mit Vorwürfen", erklärt die Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Beatrice Wagner aus Icking bei München. Machen Sie ihr also erst mal klar, dass dem nicht so ist. Und beim Aufräumen hilft in Zukunft ein kleiner Trick, der kaum Aufwand erfordert: Jedes Mal, wenn Sie einen Raum verlassen, nehmen Sie einen Gegenstand mit, der in das Zimmer gehört, in das Sie ohnehin gerade unterwegs sind.

Problem: Ihre Liebste trägt diese Brille, durch die Ihre Bude fürchterlich aussehen muss. Die Konsequenz: Sie will aufräumen – nicht irgendwann, sondern sofort. Mit Ihnen!

Lösung: Kaum eine Frau will einen Kerl haben, der gleich Männchen macht. "Es kann für eine Beziehung langfristig schädlich sein, wenn ein Partner denkt, der andere sei stets sofort verfügbar", sagt Wagner. Sie fühlen sich mies dabei, Ihre Putzfee alleine den Zauberfeudel schwingen zu lassen? Dann befreien wir Sie hiermit vom schlechten Gewissen. Allerdings nicht von der Hausarbeit! Expertenvorschlag: "Sagen Sie ihr, dass Sie gerade etwas anderes vorhaben, und verabreden Sie einen Termin, um es gemeinsam anzugehen." Vor allem aber klauen Sie ihr endlich diese verdammte Brille!

Problem: Sie haben gerade erst Staub gesaugt. Da schnappt sich Ihre Liebste das Gerät und saugt gleich noch mal hinterher – gründlich.

Lösung: Nie wieder saugen! Geht nicht? Doch! Dinge, die Sie nicht nach ihrer Zufriedenheit machen, sollte sie in Zukunft besser selbst erledigen. Sie leben in einer Beziehung, nicht in einer Erziehung. Natürlich erledigen Sie dafür etwas anderes. Der Deal: Jeder macht das, was er am besten kann. "Verteilen Sie feste Aufgaben, die jeder innerhalb einer Woche zu erledigen hat", rät Paartherapeutin Wagner.

Problem: Sie hatten zugesagt, aufzuräumen, waren aber indisponiert. Nun sind's nur noch 20 Minuten, bis die Liebste heimkommt!

Lösung: Beginnen Sie dort, wo Sie in kürzester Zeit am meisten bewirken. Beispiel: In einem unordentlichen Zimmer fangen Sie mit dem Fußboden an. Selbst wenn drum herum noch Chaos herrscht: Ein sauberer, frei geräumter Boden bringt Ordnung ins Zimmer. Sie können sich grundsätzlich schlecht motivieren? Machen Sie aus dem Aufräumen einen Wettbewerb: Stellen Sie die Stoppuhr, versuchen Sie, die Bestzeit zu knacken. Klappt? Sauber!