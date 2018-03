Sonne komm raus!: Der Sonnenbrillen-Guide

Was ist das schönste aller Sommer-Gefühle? Ganz klar: Wenn Sie endlich Ihre neue, coole Sonnenbrille tragen können. In genau dem Moment fängt der Sommer erst so richtig an

Doch welche Modelle sind gerade angesagt?

In dieser Saison trägt Mann Pilotenbrillen & Co. im Retro-Style. Außerdem sind uns Brillen mit federleichten Metallgestellen, Gläsern mit Farbverläufen und coolen Details, wie spiegelndes Edelstahl aufgefallen.



In unserem Sonnenbrillen-Guide erfahren Sie, bei welchen Modellen gleich die Sonne aufgeht.