Vorzeitiger Samenerguss: Das verschafft Ihnen länger Spaß beim Sex

Dabei kam heraus, dass die Früh-Kommer im Durchschnitt zweieinhalb Minuten brauchten, die gesunden aber nur drei Minuten – kein großer Unterschied also. Nur die Urologen, die sich beruflich mit Sex und dessen Problemen beschäftigten, benötigten im Schnitt doppelt so lange, nämlich sechs Minuten. "Die reine Dauer des Geschlechtsverkehrs ist sicher nicht das eigentliche Leiden der Betroffenen," schließt Doktor Sommer daraus, "Faktoren wie die Erwartungshaltung der Partnerin und fehlende Körperkontrolle haben eine wichtigere Bedeutung."

Weil es bislang kein objektives Zeitmaß für das Phänomen Ejaculatio praecox gibt, wollte Doktor Frank Sommer von der Uniklinik in Köln mit einer Studie dem Phänomen des zu frühen Kommens auf die Spur kommen. Dafür teilte Sommer 45 Männer zwischen 25 und 40 Jahren in drei Gruppen ein. In der ersten Gruppe waren 15 sexuell unzufriedene Männer, die wegen eines frühzeitigen Samenerguss behandelt werden sollten. Die zweite Gruppe bestand aus 15 gesunden Probanden und die dritte wurde von 15 Urologen aus ganz Europa gestellt. Alle Männer lebten in festen Beziehungen und deren Partnerinnen sollten mehrmals die Zeit für einen Koitus bei ihren Liebsten mit der Stoppuhr messen.

Wie lange darf sie dauern, die Zeit zwischen dem ersten Eindringen und dem Samenerguss – damit sie nicht als vorzeitige Ejakulation verstanden wird? Viele verschätzen sich bei der angeblichen Dauer ihres Liebesspiels. Was in Wirklichkeit in nicht mal 3 Minuten rum ist, wird von vielen Männern als eineinhalb mal so lang, und von Frauen sogar als doppelt so lang empfunden.

Im Bett zu früh zu kommen kann nicht nur so manchem Mann schnell den Spaß am Sex verderben. Aber wie früh ist "zu früh"? Eine Studie brachte verblüffende Ergebnisse.

Auch kann ein vorzeitiger Samenerguss durch körperliche Erkrankungen wie Harnwegsinfekten oder Diabetes mellitus – also der Zuckerkrankheit – hervorgerufen werden. Und ebenso können bestimmte Medikamente dafür verantwortlich sein: Zum Beispiel Schmerzmittel oder Wirkstoffe, die den Sympathikus – also einen Teil des vegetativen Nervensystems – beeinflussen.

Stress, Leistungsdruck und Partnerschaftsprobleme sind am häufigsten Schuld an den ungeplanten Schnellschüssen. „Oft handelt es sich um eine vorübergehende psychische Störung, die gar nicht behandelt werden muss“, erklärt der Frankfurter Sexualmediziner Dr. Haydar Karatepe. Ein vorzeitiger Samenerguss kann mit folgenden 4 Tipps vorgebeugt werden.

Dabei liegen Sie auf dem Rücken, Ihre Partnerin kniet vor Ihrem Penis, nimmt ihn in die Hand. Scheuen Sie sich nicht, genaue Hinweise zu geben, wann es am erregendsten ist. Wichtig ist es aber, nicht zu ejakulieren!

Point of no Return: Mit der Start-Stop-Technik den frühzeitigen Höhepunkt verhindern

Es gibt viele Techniken, mit denen Sie trainieren können, Ihren Samenerguss hinauszuzögern. Eine davon nehmen wir jetzt ganz genau unter die Lupe: die Start-Stop-Technik

Es geht um die so genannte Start-Stopp-Technik. Sie stimulieren dabei den Penis genau so lange, bis der Point of no Return unmittelbar bevorsteht. So bezeichnen Sexualwissenschaftler jenen Zeitpunkt, von dem an sich die Ejakulation nicht mehr verhindern lässt. Bevor es Ihnen so weit kommt, stoppen Sie die Stimulation und ruhen sich aus. Nach einer Minute ist der Ejakulationsdruck vollkommen abgeklungen.

Wiederholen Sie diese Start-Stopp-Übung drei- bis viermal. Die Stimulationsphase sollte jeweils mindestens fünf Minuten dauern. Gönnen Sie sich nach etwa 15 bis 20 Minuten den Höhepunkt. Am Ende der letzten Einheit spricht nichts mehr gegen eine Ejakulation.

Tipp: Besorgen Sie sich zum Masturbieren ein Gleitmittel – damit steigt die Intensität des körperlichen Gefühls, die Empfindungen ähneln in erheblichem Maße denen beim Geschlechtsverkehr.

Und vor allem: Lassen Sie sich Zeit. Gerade Männer, die in frühen Jahren und über längere Zeit hinweg immer nur kurz und schnell Hand an sich gelegt haben, leiden dann in Partnerschaften unter Ejaculatio prae-cox. Wer lange und genussvoll masturbiert, bleibt in der Regel automatisch verschont.

Unser Buchttipp: Michael J. Hanel, Therapiemanual Ejaculatio Praecox, ISBN 3-13-136712-1. Ein sehr fachkundiges Buch für Ärzte, von dem auch Patienten ganz erheblich profitieren.