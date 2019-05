Wochenend-Trip: Das Men’s Health Weekend

Na, was machen Sie so am Wochenende? Wenn Sie etwas ganz Besonderes unternehmen wollen, haben wir hier das Richtige für Sie: Unser Men’s Health Weekend!

Als Kompaktversion des Men's Health Camps wartet dieses Jahr erstmalig unser Men's Health Weekend vor Ihrer Haustür auf Sie. Adieu, lange Flugzeiten und langfristige Urlaubsplanung! Verabschieden Sie den Novemberblues, holen Sie sich neuen Trainings-Input und treffen Sie auf Gleichgesinnte.

Alle Facts zu unserem Power-Wochenende auf einen Blick

Wann?

14. bis 17. November 2019

Wo?

Vienna House Easy in Castrop-Rauxel

Wieviel?

697 € (variiert je nach Zimmerwahl)

Was gibt’s dafür?

Drei Nächte inklusive Vollpension im 4 Sterne Hotel, Getränke-Flatrate mit Kaffee, Wasser und Tee, mehr als 40 Sportkurse unter Leitung unseres Expertenteams, Vorträge und Workshops zu den Themen Fitness und Gesundheit, Teilnehmer-T-Shirt

Wer kann mit?

Sportbegeisterte aller Leistungs- und Altersstufen ab dem 18. Lebensjahr

Ein spannendes Wochenende in starker Atmosphäre!

Bei unserem Men's Health Weekend erwarten Sie vier Tage in energiegeladener Atmosphäre voller Sport-Action. Tag für Tag stehen Ihnen zahlreiche Kursangebote zur Verfügung, aus denen Sie Ihren ganz persönlichen Trainingsplan zusammenstellen können. Egal, ob Sie den Alltag vergessen, neue Motivation entfachen oder Ihren Körper neu herausfordern wollen – das Men's Mealth Weekend macht Sie rundum glücklich.

Ganz wichtig: Das Men's Health Weekend ist für Männer jeden Alters und Fitnesslevels geeignet! Egal, ob Sie schon seit Jahren ambitioniert Sport treiben oder erst in einen fitteren Lebensstil einsteigen möchten – jeder Teilnehmer ist bei uns herzlich willkommen.

Wir stellen Ihnen ein kompetentes Team aus den besten Men’s Health Trainern und Experten zur Seite, das über tiefgründiges Spezialisten-Know-How in den Bereichen Training, Fitness und Entspannung verfügt. Die Coaches sorgen dafür, dass Sie mit der nötigen Herausforderung unter perfekten Bedingungen trainieren können.