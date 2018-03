Wie Sie Ihr Rad fit für den Frühling machen, das beste Zubehör und Service-Tipps und das exlusive Men's Health Fitness-Bike

Wer im Sommer so richtig fit sein will, sollte schon im Frühjahr – oder besser noch im Winter – anfangen zu trainieren. In unserem Bike-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie an Ihrem Fahrrad die Spuren des Winters beseitigen. Außerdem zeigen wir Ihnen die neuen Trends für die Fahrradsaison.