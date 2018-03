Fahrrad-Check, Trends und die neuesten Bikes für jeden Etat: Der Mountainbike-Guide

Schlanker, schneller, stärker – auf dem Mountainbike erreichen Sie jedes dieser Ziele. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Rad fit für den Frühling machen und welche Bikes diese Saison den Reifen vorn haben

Wer im Sommer so richtig fit sein will, sollte schon im Frühjahr – oder besser noch im Winter – anfangen zu trainieren. In unserem Mountainbike-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie an Ihrem Rad die Spuren des Winters beseitigen. Wenn Sie sich gerade ein neues Mountainbike zulegen wollten, können wir Ihnen auch helfen.