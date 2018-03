So geht's glatt: Der Rasur-Guide

Ob für Sie die Trocken- oder Nassrasur die beste Methode ist, wie man Rasurtools richtig pflegt und was bei Rasurpannen schnell hilft - unser Rasur-Special weiß Rat!

Der gepflegte Mann rasiert sich regelmäßig. Niemand will mehr wie ein Waldschrat durch die Gegend laufen und beim Küssen mit seinen Bartstoppeln die Angebetete buchstäblich "aufreißen".

Es kommt gar nicht darauf an, alle Haare samt und sonders zu eliminieren, sondern den Eindruck zu machen, gepflegt zu sein. Übrigens sollen nicht nur andere diesen Eindruck haben. Auch Sie selbst müssen sich wohl fühlen! Im Übrigen: Eine Rasur tut Ihrer Haut gut – und Sie kommen damit super bei Frauen an. Wie Sie Ihr Kinn am besten in Form bringen, verrät Ihnen unser Rasur-Special auf den kommenden Seiten.