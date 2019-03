Mit diesem Wissen rasieren Sie sich ganz schonend richtig glatt

Damit Ihnen das nicht passiert, denken andere scharf nach © LightField Studios / Shutterstock

Weil sie uns beobachten! Die stehen nämlich hinter durchsichtigen Badezimmerspiegeln und gucken ganz genau zu. Jeder Zug, jede Unebenheit, jede Kontur wird beobachtet, es wird notiert und analysiert. Jeder Mann rasiert anders, hat unterschiedlichen Bartwuchs und andere Gesichtskonturen, an die sich die Klingen perfekt anpassen sollen. Denkt man auch nicht drüber nach.

Ein Ergebnis des Nachdenkens anderer ist übrigens ein neuer Zwei-Klingen-Rasierer, der über ein Schutzelement verfügt, das den Druck aus der Hand absorbiert, die Haut glättet und die Klingen leicht anhebt und so für weniger ­Irritationen sorgt. Ob bei Nasenhaartrimmern wohl genauso viel Aufwand betrieben wird? Könnte man ja mal drüber nachdenken. Sollten Sie bei so viel Nachdenken auf den gleichen Gedanken gekommen sein wie wir, nämlich, dass die Rasur ein ganz eigener Kosmos ist, mit Regeln und Methoden, dann dürfen Sie jetzt die Reise in die Weiten des Rasierens antreten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die besten Tipps für eine schonende, aber gründliche Rasur. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie eingewachsenen Haaren vorbeugen und wie Sie Rasurbrand löschen, falls es doch mal zu Hautreitzungen nach der Rasur kommen sollte.