Weg mit der Wampe : Die Men's Health-4x4-Fatburning-Formel

Zu viel Holz auf den Hüften? In unserer 4-teiligen Serie helfen wir Ihnen dabei, Ihren Körper in Form zu bringen. Die 4x4-Fatburning Formel von Men's Health lässt Ihre Kilos purzeln. In Teil 2 verraten wir Ihnen, wie Sie richtig abnehmen. Los geht's!

Unzufrieden mit Ihrem Körper? Betrachten Sie ihn nicht als Feind, sondern als Holzblock, den man formen kann. Dabei helfen eine schlaue Ernährung, die richtige Motivation sowie Kraft- und Ausdauersport. Unsere neue 4x4-Fatburning- Formel berücksichtigt all diese Faktoren. Der Clou: Es ist keine einseitige Diät, sondern eine langfristige Umstellung. Die erfolgt aber in so kleinen Schritten, dass Sie es kaum merken.

Suchen Sie weitere Informationen zum Thema Fatburner?