Allein hin – zu zweit zurück: Erfolgreiches Flirten im Urlaub

Sonne, Strand, Meer, dazu dieses entzückende Wesen am Nachbartisch: So verwandeln Sie die Dame in Ihren Urlaubsflirt und bringen sie vielleicht sogar mit nach Hause

Es gibt fast keine Zeit, die mehr zu einem Flirt einlädt, als die im Urlaub. Wann sonst ist man derartig entspannt und gut gelaunt? Ihre leichte Bräune und die viele frische Luft trägt dazu bei, dass Sie sich attraktiver finden – und es wahrscheinlich auch sind – als in der grauen Heimat.