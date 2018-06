Fußball-WM 2018: Fit für die Weltmeisterschaft

Ab dem 14. Juni ist es endlich soweit – die Fußballweltmeisterschaft in Russland beginnt. Für die Deutsche Nationalmannschaft um Trainer Jogi Löw lautet die Devise Titelverteidigung! Mit unserem WM-Special sind auch Sie optimal auf das Turnier vorbereitet!

Spanien, Frankreich, Holland (ha, guter Witz!) und Brasilien – das sind nur einige der hochkarätigen Gegner, die bei der WM 2018 in Russland zwischen der Deutschen Nationalmannschaft und der Mission Titelverteidigung stehen. Das Team um Manuel Neuer, Toni Kroos und Julian Draxler ist heiß auf die Weltmeisterschaft. Damit auch Sie, genau wie die Jungs mit dem Adler auf der Brust, ab dem 14. Juni in Bestform für die WM sind, finden Sie in unserem Special zum Turnier in Russland brandheiße Infos: