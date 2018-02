Mikrowellen-Essen: Das können Sie in der Mikrowelle alles zubereiten

Ja, schon richtig gelesen: In der Mikrowelle können Sie wirklich kochen. Gemüse können Sie garen oder dünsten, Kartoffeln werden innerhalb kürzester Zeit weich kochen und selbst Fleisch und Fisch lassen sich im Multifunktions-Küchengerät zubereiten. So funktioniert’s:

Gemüse aller Art lässt sich mit der Mikrowelle zubereiten © LightField-Studios / Shutterstock.com

Gemüse und Kartoffeln

Gemüse lässt sich in der Mikrowelle schonend garen und hat im Gegensatz zur Zubereitung im Topf einen großen Vorteil: "Durch den schnelleren Garvorgang bleiben wärmesensible Nährstoffe, wie Vitamin C, besser erhalten", so Prof. Andreä. Während die Vitamine beim Kochen in Wasser leichter ausgeschwemmt werden, ist das Dampfgaren in der Mikrowelle in diesem Falle die bessere Methode. Dafür wird je nach Wassergehalt im Gemüse etwas zusätzliche Flüssigkeit benötigt. Bei Möhren sollten Sie deshalb immer etwas Wasser hinzufügen. Bei wasserreichem Gemüse wie Zucchini oder Paprika ist das hingegen nicht nötig.

Auch Kartoffeln können Sie in der Mikrowelle schnell(er) garen, stechen Sie aber unbedingt die Haut ein. Durch das Erwärmen kann diese nämlich platzen. Noch schneller geht es, wenn Sie die Kartoffeln in kleine, gleichgroße Stücke schneiden. Dann löst sich das Problem mit der Schale von alleine. Bei zirca 600 Watt holen Sie so nach 3 bis 4 Minuten weiche Kartoffeln aus der Mikrowelle. Zusätzliches Wasser ist hierbei nicht nötig.

Fleisch und Fisch

An ein kross gebratenes Steak kommt wirklich nichts heran. Im Notfall tut es aber selbst dafür die Mikrowelle. Röstaromen suchen Sie hier jedoch vergeblich. "Bräunen ist nur in Kombigeräten oder in Verbindung mit einem speziellen Bräunungsgeschirr möglich", erklärt Prof. Andreä. Doch es gibt noch mehr Herausforderungen: Fisch und Fleisch werden nicht – wie im Ofen oder der Pfanne – von außen nach innen erhitzt, sondern haben den wärmsten Punkt kurz unter der Oberfläche. "Bei größeren Stücken Fleisch kann dies dazu führen, dass einige Stellen nicht ausreichend gegart werden, was insbesondere bei Geflügel kritisch ist", so der Experte. Da hilft nur Aufschneiden oder nach dem Herausnehmen die Kerntemperatur mit einem Thermometer noch einmal zu checken.

(Rühr-)Eier

Eier in der Mikrowelle hart zu kochen, endet in jedem Fall in einer riesigen Sauerei. Durch den hohen Wassergehalt steigt der Druck im Inneren, sodass die Schale platzt. Sie können sich ausmalen, was dann passiert. Viel besser: Rührei aus der Mikrowelle.