Fitness-Messe: Kommen Sie mit uns zur FIBO 2018

Im April ist es endlich wieder soweit: Auf der FIBO in Köln erleben Sie Trends und Innovationen für Sport und Fitness. Men’s Health nimmt Sie mit und verlost 20 Tagestickets für die weltweit führende Fitness-Messe

Vom 12. bis 15. April 2018 findet auf dem Kölner Messegelände die FIBO statt – die weltweit führende Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Mit Women’s Health sind Sie hautnah dabei und lernen die Stars der Fitnessbranche, neue Trends und Innovationen für Sport, Fitness kennen. Über 700 Aussteller präsentieren Trends und Neuheiten aus der Branche. Und mittendrin: Women’s Health. Kommen Sie an unseren Stand A59 in Halle 4.2 und erleben Sie Ihr Lieblingsmagazin live!

Beweisen Sie sich bei der Fit-Challenge mit Nico von NXT LVL

In diesem Jahr gibt es an unserem Stand eine spannende Aktion, bei der Ihre ganze Muskelkraft gefragt ist. Bei unserer Fit-Challenge können Sie zeigen, was in Ihnen steckt und starke Preise gewinnen. Unser Redakteur Nico Airone (NXT LVL) wird Sie dabei lautstark motivieren.

Wir messen Ihre Leistung mit zwei Übungen, die zu einem Power-Score addiert werden: Beim "Klimmzug halten" verharren Sie so lange wie möglich mit dem Kinn über der Stange. Hierbei geht die durchgehaltene Zeit in die Wertung ein. Der zweite Bestandteil der Fit-Challenge powered by NXT LVL ist das "Hexbar-Kreuzheben", bei dem Sie Ihr eigenes Körpergewicht heben müssen. Hierbei zählt die Anzahl der gemeisterten Wiederholungen.