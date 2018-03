Die effektivsten Übungen für den ganzen Körper – so kommen Sie schneller zum Traumkörper

Ungefähr 660 verschiedene Muskeln gibt es in Ihrem Körper. Und jeder davon hat seine ganz spezielle Aufgabe. Doch nur wenn alle in Topform sind, optimal zusammenarbeiten, können Sie Bestleistungen bringen. Wie sich die Muskulatur des ganzen Körpers gezielt trainieren lässt, zeigen wir Ihnen in diesem Manual.