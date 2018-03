Rohkost & Co. : Obst und Gemüse: 5 am Tag

Heute schon Ihre 5 Portionen Obst und Gemüse gesnackt? Dann wird's höchste Zeit, denn mindestens "5 am Tag" sollten es sein

Obst und Gemüse sollten täglich auf Ihrem Teller landen – am besten 5 Portionen am Tag. Denn Obst und Gemüse sind nicht nur echt lecker, sondern auch verdammt gesund. Egal ob Vitamine, Mineral- oder Ballaststoffe: Obst und Gemüse liefern Ihnen jede Menge gesunde Inhaltsstoffe.



Wie schafft man 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag? Ganz einfach, zum Beispiel so: Verfeinern Sie Ihr morgendliches Müsli mit frischem Obst, snacken Sie am Vormittag ein wenig Rohkost, gönnen Sie sich eine große Gemüse-Beilage zum Mittag, naschen Sie ein Stück Obst am Nachmittag und reichen Sie einen Salat am Abend.

In unserem Special zeigen wir Ihnen die besten Obst- und Gemüsesorten der Saison, inklusive leckerer Rezeptideen und vieles mehr.