To-Do-Liste-Frühling: Über 20 der tollsten Aktivitäten im Frühling

Aktivität im Frühling: Zweisamkeit im Kanu mitten in der Natur © Jacob Lund / Shutterstock.com

Der Frühling macht nämlich gerne, was er will. Jeder kennt den Klassiker: am Donnerstag und Freitag Temperaturabfall und Nieselregen und Sie vermuten: das Wochenende werde ich wohl drinnen vorm TV und im Fitnessstudio verbringen. Nix, denn: Samstagmorgen, blauer Himmel, die Sonne strahlt, warme Luft strömt durchs Fenster. Kurz: Sie wollen raus, sofort! Nur wohin? Bloß vor die olle Tür reicht nicht. Aber wenn Sie jetzt anfangen einen Tagesausflug zu planen — mit Freundin und Kanu, Trekkingschuhen und Ihrer Familie oder auch nur alleine mit Ihrem Hund —, ist die Sonne schon wieder im Sinkflug, bevor Sie überhaupt irgendwo ankommen.

Heißt: Sie müssen auf die Launen des Frühlingswetters reagieren können wie ein Spezialeinsatzkommando. Holen Sie das Meiste aus den ersten Sonnentagen heraus und lassen Sie sich jetzt inspirieren: hier kommen die schönsten und aktivsten Unternehmungen für den Frühling!

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, was möglich ist mit den ultimativen Men’s Health Bucket-Lists: also Sportarten auf dem Wasser und an Land, die Sie unbedingt ausprobieren sollten! Wir verraten Ihnen warum Outdoor-Fitness so viel besser und gesünder ist als ein Studio-Workout. Und wenn Sie Lust auf einen schnellen Wochenendausflug haben: Dann freuen Sie sich auf die besten Outdoor-Adventures innerhalb Deutschlands — satteln Sie ihren fahrbaren Untersatz und preschen Sie hinaus zum Micro-Abenteuer!