Sneaker für Männer: Sneakers finden, kombinieren und pflegen

Der Sneaker-Trend in der Mode hält bereits seit Jahren an. Ein Ende? Nicht in Sicht! Finden wir gut, denn keine anderen Schuhe sind so bequem. Und weil Sneakers die meistgefragtesten Schuhe für Männer sind, ist natürlich auch die Auswahl an unterschiedlichen Modellen riesig. Sneakers gibt es high- oder low-top, knallbunt, schwarz oder weiß, futuristisch oder im Vintage Style. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, eines ist garantiert: Sie kommen lässig rüber.

Was heißt Sneakers übersetzt auf Deutsch?

(Ver-)einfacht gesagt: Sneaker ist einfach nur das coole Wort für einen Turnschuh, der allerdings nicht zum Sport, sondern für den Alltag gedacht ist.

Für alle, die es genauer wissen wollen: Der Begriff wurde erstmals 1870 in Zeitungen und in der Werbung erwähnt. Das Wort leitet sich vom englischen to sneak, zu Deutsch „schleichen“ ab. Sneaker heißt frei übersetzt also Schleicher. Zu verdanken haben die Treter ihren Namen übrigens den Kindern dieser Zeit. Sie haben die Schuhe mit Gummisohlen so getauft, weil man sich darin – im Vergleich zu den bis dato üblichen Ledersohlen – so leise anschleichen kann. Zu einem Kultobjekt wurden Sneakers dank Fitness-Welle und Hip-Hop-Kultur in den 80er Jahren. Heute sind Sie aus keinem Schuhschrank mehr wegzudenken.

