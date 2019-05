Low Carb: Wie Sie mit wenig Kohlenhydraten schnell abnehmen

Die Energie, die der Körper aus Zucker gewinnt, wird in Form von Glykogen in den Muskeln und in der Leber – den sogenannten Glykogenspeichern – zwischengelagert, bis sie verbraucht wird. Wenn das Glykogen aus dem Speicher jedoch aufgrund von zu wenig Bewegung nicht verbraucht wird oder der Speicher zu voll ist, wird die Energie in Fett umgewandelt. Der Überschuss an Energie wird dann in Form von Fettzellen an Bauch, Brust und Armen gelagert. Der Weg zur Wampe ist geebnet. Wenn man nun die Kohlenhydrate reduziert und nur noch sehr kohlenhydratarm isst, sind die Glykogenspeicher jedoch bald leer und es steht keine schnelle Energie zur Verfügung. Genau hier greift dann das Prinzip der Low-Carb-Diäten.

Viel Zucker bedeutet demnach auch immer wieder viel Insulin, was wiederum die Bauchspeicheldrüse stark belastet. Stärkehaltige Lebensmittel, die deutlich langsamer in die Einfachzucker aufgespalten werden, treiben den Insulinspiegel nicht ständig hoch und runter, sondern halten ihn auf einem gesunden, konstanten Level. Wird ständig Einfachzucker eingenommen, kommt die Bauchspeicheldrüse nicht mehr hinterher und läuft eventuell aus dem Ruder. Kurzfristige Folgen: Schwäche, Zittern, Heißhunger. Langfristige Folgen: Gewichtszunahme, Diabetes.

Kohlenhydrate haben einen großen Einfluss auf den Insulinspiegel. Insulin aus der Bauchspeicheldrüse wird immer dann ausgeschüttet, wenn sich Zuckerbausteine im Blut befinden. Denn das Insulin sorgt dafür, dass der Zucker in die Zellen gelangt. Einfachzucker gehen direkt ins Blut, Mehrfachzucker müssen erst in Einfachzucker gespalten werden, damit sie ins Blut gelangen. Das dauert entsprechend länger und der Blutzuckerspiegel bleibt gleichmäßig auf einem Level. Wenn Sie viel Süßes essen, werden dementsprechend auch viele Einfachzucker aufgenommen, die direkt ins Blut gelangen und so den Blutzuckerlevel in die Höhe treiben. Jetzt müssen sie durch das Insulin wieder abgebaut werden, um die Körperzellen damit zu versorgen und um dadurch Energie bereitstellen zu können.

Was ist die Ketose?

Damit Ihr Körper aus den Fettreserven aber überhaupt Energie gewinnen kann, muss das Fett erst in eine für ihn verwertbare Form gebracht werden. Bei dieser Umwandlung werden sogenannte Ketonkörper aus Fettzellen gewonnen und genau die dienen dem Körper nun alternativ als Energielieferanten. Diesen Vorgang nennt man auch Ketose oder Ketogenese. Der Körper schaltet ganz automatisch in den Ketose-Stoffwechsel, wenn Sie einige Tage keine bzw. nur sehr wenig Kohlenhydrate (unter 30 Gramm) aufnehmen. Der Körper muss sich auf diese Veränderungen und den neuen "Fettstoffwechsel" jedoch erst einstellen und häufig reagieren Low Carbler in dieser Übergangszeit mit Symptomen der sogenannten "Low-Carb-Grippe" wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwäche. Wie lange der Körper braucht, um sich komplett an die neue Stoffwechselsituation zu gewöhnen, hängt individuell von Ihnen, Ihrem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand ab. Meist dauert es nur wenige Wochen. Versuchen Sie deshalb in der Umstellungsphase auf Low Carb möglichst alle zusätzlichen Belastungen wie Stress, Impfungen etc. zu meiden. Nach der Gewöhnungsphase an die neuen Stoffwechselprozesse, gelingt es dem Körper dann mühelose Energie aus Fett beziehungsweise den Fettreserven zu gewinnen.

Low-Carb Diät und Sport – geht das?

Wer Sport treibt, braucht viel Energie – in Form von Kohlenhydraten. Denn die sorgen für den schnellen Energie-Kick. Das ist zumindest die weit verbreitete Meinung in Sportlerkreisen. Doch das muss nicht zwangsläufig so sein, denn auch Sportler können Vorteile aus der Low-Carb-Diät ziehen.

Fettstoffwechsel trainieren für mehr Leistung im Sport

Richtig ist: Kohlenhydrate sind für unseren Körper der Energielieferant Nummer 1. Doch die Menge an Energie, die er daraus ziehen kann, ist nur begrenzt speicherbar (siehe Glykogenspeicher). Das schränkt die Leistung ein, oder besser gesagt: Es limitiert sie. Durch Carboloading und Training versucht man, die Speicherkapazitäten besser zu nutzen und zu erweitern, aber generell sind die Möglichkeiten hier begrenzt. Daher setzten auch immer mehr Sportler auf die Low Carb-Ernährung. Das Prinzip: Statt den "Motor" mit Kohlenhydraten anzuheizen, wechseln sie einfach den "Kraftstoff" und setzen auf die Ketose. Hier zieht sich ihr Körper fortwährend Energie aus Fett und Fettreserven, und die sind bei weitem nicht so schnell erschöpft wie die Glykogenspeicher. Denn wenn die erst einmal leer sind, zum Beispiel nach einem Marathon, dann geht rein gar nichts mehr – man steht vor der sogenannten "Wand". In dieser Situation schreit ihr ganzer Körper nach Glucose – allen voran das Gehirn, aber auch die Muskeln brauchen den Treibstoff.