Warum Ihnen ein Cheat Day pro Woche beim Abspecken hilft

Sie möchten abnehmen? Dann verzichten Sie aufs Verzichten! Viel besser ist es, einmal pro Woche einen Cheat Day einzulegen. Wir verraten, was der Schummeltag bringt und für wen er geeignet ist

Wer abnehmen möchte, sollte am besten weitestgehend auf Zucker und Fast Food verzichten. Burger, Pizza und Pasta sind also erstmal tabu, solange Sie an Ihrem Traumbody arbeiten. Das kann auf Dauer ganz schön hart sein – und nicht unbedingt von Vorteil, denn bei einem langfristigen Verzicht auf Kohlenhydrate wird der Stoffwechsel ausgebremst. Der Körper hat während der Ernährungsumstellung daher weniger Energie fürs nächste Training, was wiederum ein Motivationstief bedeuten kann. Die clevere Lösung: Cheat Days.

Was bedeutet es zu cheaten?

Ein Cheat Day, auch Schummeltag, Fresstag, Ausnahmetag oder Refeed Day genannt, hebt all Ihre Essverbote für einen Tag auf. Das Ziel eines Cheat Days: Durch die Abwechslung soll der Stoffwechsel und damit die Fettverbrennung wieder angekurbelt werden – und damit auch Ihre Motivation.

>>> Abnehmen mit der 8-Stunden-Diät – so geht's!

Studie beweist: Cheat Days helfen beim Abnehmen

Das Cheat Days das Abspecken tatsächlich unterstützen statt boykottieren, bewies eine US-Studie des Skidmore College in New York: Dort wurden über 12 Wochen hinweg Menschen beobachtet, die fettarm und proteinreich aßen. An sechs Tagen in der Woche hielt sich die Gruppe an die vorgegebene Ernährung, am siebten Tag durfte jeder essen, was und so viel er wollte. Die Teilnehmer verloren trotzdem im Schnitt 5 Kilo.