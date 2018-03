Men's Health-Models : Was aus unseren Cover-Helden wurde

Immer wieder stehen Sie bei uns im Mittelpunkt des Geschehens: unsere Leser. Zehn Beispiele aus zehn Jahren

Alexander Schuch (30) aus Klosterneuburg

Der Wirtschaftsinformatiker gewann 2003 den Cover-Model-Contest von Men’s Health. Sein Preis: Er strahlte vom Titel­ des Februar-Heftes

Modeln und Informatik? Wie geht das denn? „Ich weiß, das passt nicht. Viele Menschen haben ein anderes Bild von einem, der Wirtschaftsinformatik studiert hat“, sagt Alexander Schuch verschmitzt und ergänzt: „Bei mir tippt man eher auf Unternehmensberatung oder Werbung.“ Kein Wunder, Alexander sieht gut aus, ist durchtrainiert und selbstbewusst. Das war aber nicht immer so. Mehr als 3 Jahre ist es jetzt her, dass der heute 30-jährige Österreicher den Leserwettbewerb von Men’s Health gewann und zum Cover-Model gewählt wurde.

Er hatte seine eingeschickten Fotos schon fast vergessen, als ihn die Einladung nach Hamburg erreichte. „Die ersten beiden Male musste ich noch mit dem Zug kommen“, erzählt er, „für die Endrunde wurde ich dann eingeflogen.“ Freunde unterstützten ihn tatkräftig bei der Online-Abstimmung, und als er dann die Titelseite erstrahlen ließ, rieten sie ihm dringend, die Chance zu nutzen. Da musste Alexander nicht lange überlegen: „Abgesehen von ein paar Werbeaufnahmen kam professionelles Modeln für mich nicht in Frage. Ich habe das nur für mich gemacht – machen müssen. Als Kind war ich eher dicklich, hatte furchtbare Komplexe und wurde von allen gehänselt. Also habe ich viel Sport getrieben und mich irgendwann ins Gegenteil verwandelt. Und deswegen hat mich dieser Sieg bei Men’s Health einfach nur wahnsinnig stolz gemacht – diese Zeitschrift kennt schließlich jeder.“

An seinen Plänen änderte der Cover-Auftritt nichts. Spätestens in 10 Jahren will er es mit einem Freund zu einer größeren Firma gebracht haben. Als Wirtschaftsinformatiker.