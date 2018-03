XL-Arme in 8 Wochen

Machen Sie mit bei unserer Challenge und bringen Sie mit unseren Tipps und Übungen in nur 8 Wochen Ihren Bizeps, Trizeps & Co. in Form!

Nach unserer Sixpack-Challenge 2015 haben wir uns Ihre Oberarme vorgenommen. Ab Ende März konnten sich unsere Leser mit diesem Arm-Special und einem beispielhaften Trainings- und Ernährungsplan in nur 8 Wochen XL-Arme antrainieren. Nach 2 Monaten knallhartem Training, einem Leser-Voting und einer Jury-Entscheidung steht er fest: Oliver Kolb aus Wittlich ist der Gewinner der Bizeps-Factory und "Mister Strongarm 2015".

