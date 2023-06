In diesem Artikel: Training mit Kurz- und Langhantel im Fokus

Das Training: wirksame Methode alternierender Sätze

So sah Ben Zuckers Ernährung aus: wenig Kohlenhydrate, reichlich Eiweiß

Und was kommt nach der Transformation?

Auf der Bühne ist Ben Zucker seit Jahren bekannt dafür, stets Vollgas zu geben – mit seiner charakteristischen Stimme und vollem Körpereinsatz. Doch in den letzten sechs Monaten hat der Sänger auch bei Training und Ernährung stark performt. Das Ergebnis: eine körperliche Veränderung, die sich sehen lassen kann, in Form von weniger Körperfett und sichtbar mehr Muskeln. Spannend ist, dass wir die Transformation live miterleben konnten, denn unser Fitness-Experte Nico Airone ist Zuckers Personal Trainer. Im Exklusiv-Video siehst du, wie der Schlager-Star ein umfassendes Ganzkörper-Workout vor und in seinem Garagen-Gym durchzieht. Zudem erklärt er, dass der Einstieg in die Welt fordernder Kraft-Sessions kein leichter war. Doch schau es dir am besten selbst an.

Training mit Kurz- und Langhantel im Fokus Während Zucker für seine ersten Abnehmerfolge (im Endeffekt waren es 15 Kilo) zunächst nur auf reines Ausdauer-Training setzte, gab ihm Coach Airone nun vor allem Kurz- und Langhantel in die Hand. "Natürlich setzten wir auch auf Bodyweight-Übungen, bauten Widerstandsbänder, Medizinbälle und Gewichtswesten ein. Doch für den Großteil aller Übungen griff Benni zu schwere, Eisen", erklärt Fitness-Coach Airone. Nach anfänglicher Vorsicht und Zurückhaltung setzten dann bereits nach wenigen Wochen erste sichtbare Veränderungen ein. Zucker: "Auch Freunde und Familie sprachen mich auf mein stabileres Erscheinungsbild an. Die ersten Fortschritte zu sehen, motivierte mich ungemein." Und so richtete sich der 39-Jährige Anfang im Frühjahr ein umfassendes Garagen-Gym ein – inklusive Sound-Anlage, die mit krachenden Beats stets für einen zusätzlichen Energie-Schub sorgte. Jeden Trainingsplan (alle vier Wochen stand ein neuer an) konzipierte Airone so, dass die anstehenden Übungen alle wichtigen Bewegungsmuster abdeckten. Konkret bedeutet das: drücken (push), ziehen (pull), beugen (squat), strecken (hinge), Ausfallschritte machen (lunge) und tragen (carry). Neben Klassikern wie Langhantel-Kniebeugen und Klimmzügen standen in diesem Zuge auch abwechslungsreiche Variationen mit auf dem Programm, etwa Kurzhantel-Flys mit Widerstandsband oder Foam-Roller-Squats. Dank seines Durchhaltevermögens konnte der Schlager-Star schließlich eine bärenstarke Transformation feiern. Wir gratulieren!

Das Training: wirksame Methode alternierender Sätze Jeder 4-Wochen-Plan aus dem Transformations-Programm Zuckers folgte einer anderen Trainingsmethode. Nicht nur die Übungen veränderten sich somit von Monat zu Monat, sondern auch die Belastungs-Parameter wie Wiederholungs- und Satzzahl, Pausenlänge und Bewegungs-Tempo. Men's-Health-Fitness-Director Airone: "Nach erfolgreicher Anpassung im Laufe der vorhergehenden Wochen sorgten wir so mit den frischen Workouts zuverlässig für neue Reize. Überrascht hat mich jedoch, dass Bennis Muskelkater dennoch eher dezent ausfiel." Vermutlich hing das auch mit seiner neuen Ernährungsweise und regelmäßigen Regenerations-Maßnahmen zusammen. Bis zu 4-mal pro Woche ging Zucker in die Sauna, seit einigen Wochen besucht er zudem 2-mal pro Woche eine Eis-Sauna zur Kryo-Therapie. Ein Faktor, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Training zog, war der Modus der alternierenden Sätze. Was das bedeutet? Zwei Übungen gehören zusammen und werden wechselweise absolviert. Im Kontrast zum Supersatz findet jedoch nach jedem Satz eine Satzpause statt. Der Effekt: eine längere Regenerationsphase für die involvierten Muskelgruppen, die mehr Leistung im Folgesatz zulässt. Wäre das nicht auch mal ein Ansatz für dein Training anstatt des klassischen Stationstrainings?

So sah Ben Zuckers Ernährung aus: wenig Kohlenhydrate, reichlich Eiweiß Um die Trainings-Effekte zu maximieren, stellte der Musiker natürlich auch seine Ernährung um. Das Motto: high-protein, low-carb und reichlich gesunde Fette. Zucker: "Ein Teller, der bei mir fast täglich auf den Tisch kam und nach wie vor hoch im Kurs steht, setzt sich aus Rib-Eye-Steak und Avocado-Salat zusammen. Zudem veränderte ich vor allem mein Frühstück, das häufig aus Eiern mit Gemüse oder einem Nuss-Müsli mit Beeren und Cashew-Milch bestand." Kalorien zählte er jedoch nie. Für Coach Airone, der auch die Ernährungs-Strategie anwies, zählt vor allem, dass der Sänger voller Energie durch den Tag gehen konnte und kann. Anders gesagt lautete der Plan: Was auf dem Teller lag, sollte regulieren, wie viel letztlich im Bauch landete. "Ich habe noch nie einen Sportler erlebt, der sich an Brokkoli überfressen hat. Dementsprechend lohnt sich der Fokus auf natürliche, vollwertige Nahrungsmittel", betont der Hamburger. In Kombination mit täglichem Intervall-Fasten scheint diese Strategie optimal aufgegangen zu sein.

Und was kommt nach der Transformation? Bis zum 16. September 2023 ist Ben Zucker nun auf großer Sommer-Open-Air-Tour, auf der ihm seine neu gewonnene Fitness in jedem Fall zugutekommt. "Danach geht die Reise aber natürlich weiter. Krafttraining und gesunde Ernährung sind nun ein fester Bestandteil meines Lebens geworden", sagt der Musiker. Schließlich ging es von vornherein nicht primär um den Vorher-Nachher-Vergleich, sondern um ein spürbares Plus an Energie, Athletik und innere Zufriedenheit mit dem eigenen Körper. Und diese Erfolgs-Faktoren halten mit Sicherheit nicht nur einen Ben Zucker dauerhaft am Ball.

Was du aus Ben Zuckers Transformation mitnehmen kannst? In jedem Fall eine gehörige Portion Motivation. Schließlich hat sich der Sänger getraut, sich an bis dato fremde Trainingsmethoden zu wagen. Zudem zahlt sich professioneller Support ebenso aus wie (s)ein starkes Durchhaltevermögen. Und wenn die ersten Resultate zu sehen sind, kann dich ohnehin niemand mehr aufhalten.

