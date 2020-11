Sparen bei Sportprodukten Die besten Fitness- und Technik-Deals vor dem Black Friday

Mitten in der "Black Week" warten heute besonders viele Schnäppchen auf Sport-, Mode- und Technik-Freunde. Vom Adidas-Sneaker über Home-Gym-Tools bis zum Fitnessarmband sind viele interessante Angebote dabei.

Wir haben exklusiv für dich das Angebot gescannt und die besten Rabatte herausgesucht.

Achtung: Erfahrungsgemäß sind gute Angebote immer fix vergriffen – schnell sein lohnt sich also.

1. Adidas Grand Court für weit unter 50 €

Der Grand Court ist ein Adidas-Klassiker der den legendären Look aus den 1970er Jahren neu interpretiert. Das Modell kostet je nach Ausführung um die 75 €. Heute gibt es ihn bei Amazon für knappe 36 €. Schnell sein lohnt sich, bei einigen Größen ist der Bestand schon gering.

2. Home-Gym-Equipment

Tools für das Fitnesstraining zu Hause kann gerade jeder Sportler gut gebrauchen. Heute spart ihr bei praktischen Resistance-Bändern. Das Set aus drei verschiedenen Widerstandsstärken ist perfekt für das Beintraining oder Klimmzüge und kostet eigentlich 16,99 €.

3. Jabra Elite 45h kabellose On-Ear-Kopfhörer

Jabra ist einer der führenden Kopfhörer-Hersteller. Das Schwestermodell des Elite 45, den Elite Active 75t, haben wir hier getestet. Der faltbare On-Ear Elite 45 ist ein guter Alltagsbegleiter mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du also schon länger nach einem neuen Kopfhörer suchst, oder einen verschenken möchtest: Das ist deine Chance. Der Deal gilt nur heute.

4. Günstiges Fitnessarmband

7000 positive Amazon-Bewertungen sprechen für sich: Der Tracker von YAMAY scheint seinen Job gut zu machen. Und der besteht darin, Schritte, Herzfrequenz, Kalorien und Blutdruck zu messen. Außerdem sind alle gängigen Smart-Funktionen wie Wecker oder Push-Benachrichtigungen mit an Board. Schon für den UVP von 40 € ein guter Deal.

5. Nike Hoodie Kyrie

Was kann man immer gebrauchen, besonders jetzt im Winter? Richtig, einen warmen Hoodie. Dieses brandneue Modell von Nike besticht durch unkonventionelle Nahtlinien und Farbeinsätze. Mit dem Code könnt ihr jetzt 25% sparen.

6. 20% auf Triple Perform

Die Black Week ist die optimale Gelegenheit um den neuen Wunderstoff der Sportszene auszuprobieren: Collagen. 20 % Rabatt für MEN'S-HEALTH-User bietet Triple Perform noch bis zum 01.12. auf seine 3-Monatspackung Collagenpulver. Der Mix unterstützt den Muskelaufbau und stärkt Sehnen, Bänder und Gelenke – also genau das, was Sportler brauchen.

6. Trainingspläne zum Schnäppchenpreis

Ins Gym können wir gerade leider nicht. Aber statt sich darüber zu ärgern, nutze lieber die Zeit und werde fit mit Bodyweight-Training! Zuschlagen lohnt sich jetzt besonders: Alle unsere Home-Gym-Pläne sind aktuell 20 % günstiger!

Was ist der Black Friday?

Bekannt ist der Black Friday – besonders in Amerika – als umsatzstärkster Tag im Einzelhandel, an dem viele Händler Kunden mit besonderen Rabatten und Aktionen locken. Warum gerade dieser Tag? Weil viele Amerikaner an diesem Brückentag nach Thanksgiving frei und damit Zeit zum Einkaufen haben. In Deutschland gibt es den Black Friday seit 2006, und wird vor allem online bespielt.

Wann ist Black Friday?

Der Black Friday fällt immer auf einen Freitag Ende November. Genauer auf den Freitag nach Thanksgiving, was wiederum immer am vierten Donnerstag im November stattfindet. In diesem Jahr ist der Black Friday am 29. November. Schon eine Woche davor, ab dem 22. November, wird die Black Friday Week zelebriert.

Alles nur Schein oder echte Angebote?

Oft gibt es Kritik, die Angebote an diesem Shopping-Day seien nur Fake. Preise würden vorher erhöht und dann künstlich reduziert, die Rabattangaben seien aus unrealistischen Werten ermittelt und überhaupt, alles nur Konsumwahnsinn. Stimmt das? Zum Teil. Hohe Nachlässe gibt es oft nur für Ladenhüter, Top-Produkte gibt es selten wirklich günstiger als zu anderen Aktionstagen. Das besondere am Black Friday ist hingegen die Masse an Angeboten.