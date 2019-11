Black Friday 2019 Die besten Black-Friday-Schnäppchen für einen fitten und gesunden Lifestyle

Der Black Friday, der traditionell umsatzstärkste Einkaufstag, steht vor der Tür. Viele Produkte gibt es für wenige Stunden so günstig, wie sonst nie. Die beste Gelegenheit also, um mit dem Weihnachtsshopping zu starten

Fitness-Tools, Trainingspläne, Mode-Deals: Wir haben exklusiv für dich das Deal-Angebot gescannt und die besten Rabatte für einen gesunden Lifestyle herausgesucht.

Achtung: Erfahrungsgemäß sind gute Angebote immer fix vergriffen – schnell sein lohnt sich also.

1. Trainingspläne zum Schnäppchenpreis

Men's Health Men's-Health-Trainingspläne zum Aktionspreis

Definiertre Muskeln in 8 Wochen? Endlich eine breite Brust? Oder doch erst einmal Abnehmen? Für (fast) jedes Fitness-Ziel gibt es den passenden Men's-Health-Trainingsplan. Und die haben wir alle anlässlich des Black Friday reduziert. Jetzt schnell runterladen!

Hier gibt's alle Men's-Health-Trainingspläne

2. Mode-Shopping für dich oder deine Liebste

Bis zu 70 % Rabatt bei About You lassen die Fashion-Preise sinken und Shopping-Herzen höher schlagen. Gilt in der gesamten Black Friday Week bis zum Cyber Monday.

3. Rucksack-Deal

Hersteller Vaude Brenta,25 Liter

Ob Wochenend-Trip, Wandertour oder Sport-Alltag: Dieser Rucksack von Vaude ist am Start. Warum? Weil er 25 Liter fasst, viele Taschen hat und dabei cool aussieht. Von knapp 80 Euro auf 67 Euro heruntergesetzt.

Diese Rucksäcke sind jetzt angesagt

4. Endlich eine Klimmzugstange!

Hersteller UMI Verstellbare Klimmzugstange

Ist eine Klimmzugstange das ideale Tool, um den gesamten Oberkörper zu trainieren? Ja. Ist dieses Modell von UMI perfekt als Weihnachtsgeschenk für einen Fitness-Kumpel oder für dich selbst? Ja. Und ist sie NUR HEUTE von 45 Euro auf 29 Euro reduziert? Ja!

Mit der Klimmzugstange zum definierten Oberkörper

5. Gusseisernes Schnäppchen

Hersteller AmazonBasics Kettlebell

Eine gute Ergänzung fürs Home-Gym. Eine Basis-Kettlebell in vielen verschiedenen Gewichtsklassen. Zum Black Friday 15 % günstiger und schon für knapp 30 Euro zu haben.

Die besten Kettlebell-Übungen

6. Eine Yogamatte braucht jeder

Hersteller ECOUGA Yogamatte

Yogamatten kann man immer gebrauchen. Besonders, wenn sie so dezent-schick und umweltfreundlich sind, wie diese ECO-Gymnastikmatte. Das Modell von ECOUGA gibt es in 6 Farben und für nur knapp 30 Euro statt 37,99 Euro.

Darum ist Yoga so effektiv für Männer

7. Die Basis deines Home Gyms

Hersteller AmazonBasics Neopren-Hanteln

Dein Paar Kurzhanteln zu Hause ist die mittlerweile viel zu leicht geworden? Wenn du sowieso mit dem Gedanken spielst, dir mal wieder neue Hanteln zuzulegen ist die Black Friday Week eine gute Möglichkeit: die ganze Woche über sind die Amazon-Basic-Gewichte in allen Gewichtsstufen um 20% reduziert.

Das ultimative Express-Workout mit Kurzhanteln

8. Faszienset für Einsteiger

Hersteller Sportastisch Faszien-Set

Alle reden von Faszienrollen, aber Sie haben das noch nie ausprobiert? Dann wird’s Zeit. Hier bekommen Sie das Einsteiger-Set von Sportastisch inklusive zwei unterschiedlich großen Rollen, Tasche und Anleitung.

Dieses Faszientraining sollte jeder machen

Was ist der Black Friday?

Bekannt ist der Black Friday – besonders in Amerika – als umsatzstärkster Tag im Einzelhandel, an dem viele Händler Kunden mit besonderen Rabatten und Aktionen locken. Warum gerade dieser Tag? Weil viele Amerikaner an diesem Brückentag nach Thanksgiving frei und damit Zeit zum Einkaufen haben. In Deutschland gibt es den Black Friday seit 2006, und wird vor allem online bespielt.

Wann ist Black Friday?

Der Black Friday fällt immer auf einen Freitag Ende November. Genauer auf den Freitag nach Thanksgiving, was wiederum immer am vierten Donnerstag im November stattfindet. In diesem Jahr ist der Black Friday am 29. November. Schon eine Woche davor, ab dem 22. November, wird die Black Friday Week zelebriert.

Alles nur Schein oder echte Angebote?

Oft gibt es Kritik, die Angebote an diesem Shopping-Day seien nur Fake. Preise würden vorher erhöht und dann künstlich reduziert, die Rabattangaben seien aus unrealistischen Werten ermittelt und überhaupt, alles nur Konsumwahnsinn. Stimmt das? Zum Teil. Hohe Nachlässe gibt es oft nur für Ladenhüter, Top-Produkte gibt es selten wirklich günstiger als zu anderen Aktionstagen. Das besondere am Black Friday ist hingegen die Masse an Angeboten.