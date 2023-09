In diesem Artikel: Platz 1: Breite Schultern bei Männern sind hochattraktiv

Platz 2: Ein durchtrainiertes Fundament zieht an

Platz 3: Eine starke V-Form wirkt Wunder

Platz 4: Der Hintern muss fest und knackig sein

Platz 5: Und was ist mit dem Sixpack?

Platz 6: Fähige Männer haben starke Arme

Platz 7: Ein ausgeprägter Panzer kommt an

Fazit: So sieht ein Trainingsplan für einen sexy Body aus

Attraktivität und ein sexy Auftreten kannst du trainieren. Denn ein muskulöser Körper steigert dein Selbstwertgefühl und deine Anziehungskraft bei Frauen. Wie eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt, sind die stärksten Männer in allen Stichproben die attraktivsten. Natürlich profitierst du auch gesundheitlich enorm von einem trainierten Körper. Aber nicht nur das Gesamtpaket zählt: Es gibt Muskeln, die Frauen besonders attraktiv finden. Und nein, der Sixpack steht nicht an erster Stelle. In einer Umfrage haben uns als 1.000 Frauen haben verraten, welche Männer-Muskeln sie besonders sexy finden. Bist du bereit für das Ranking der heißesten Muskelpartien? Unsere Ernährungspläne von Men's Health helfen dir bei deinem Muskelaufbauprogramm in dem wir dein Training durch die richtige Ernährung unterstützen! So gelangst du noch schneller zu einem attraktiven Body den die Frauenwelt begehrt!

Platz 1: Breite Schultern bei Männern sind hochattraktiv Deutlicher geht es kaum: 63 % der befragten Frauen lieben breite Schultern. 29 % mögen sie rund und 25 % fahren besonders auf kräftige, sichtbare Deltamuskeln ab. Nur für 7 % müssen die Schultern nicht unbedingt breit sein. Dass trainierte Schultermuskeln bei Frauen so gut ankommen, ist keine Überraschung. Schließlich gelten sie als Muskeln der Liebe und des Kampfes. Klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht, denn: Breite Schultern bieten viel Platz zum Anlehnen, vermitteln Geborgenheit und Schutz. Nicht dass Frauen heute noch auf den starken Mann an ihrer Seite angewiesen wären, aber sexy und schön anzusehen sind breite Schultern trotzdem. Es gibt zudem aber auch erstrebenswerte gesundheitliche Benefits durch eine starke Schultermuskulatur.

Wir haben einen Trainingsplan für breite Schultern.

Platz 2: Ein durchtrainiertes Fundament zieht an Sportliche Frauen wollen einen Mann, der nicht nur stark, sondern auch fit ist. Durchtrainierte Beine und stramme Waden gehören in jedem Fall dazu. Das wünschen sich auch in unserer Umfrage 54 % der befragten Frauen, nur 6 % sind durchtrainierte Beine egal. Stramm bedeutet aber nicht unbedingt breit. Definierte Waden sind für 20 % viel wichtiger. Überraschend ist das nicht: Denn was bringt dir ein starker Oberkörper, wenn deine Beine den nicht tragen können? Und zugegebenermaßen sieht ein breites Kreuz auf dünnen Beinchen ziemlich unproportioniert und alles andere als sexy aus. So bekommst du einen trainierten Körper.

Platz 3: Eine starke V-Form wirkt Wunder Wenn Schultern und Hüfte ein V bilden, wirkt das besonders männlich und steigert deine Attraktivität auf Frauen. 49 % der Frauen wünschen sich deshalb genau diese Form. Der Ursprung des Wunschs nach einer muskulösen Rückseite beim Mann liegt in der Evolution. Als Männer ihre Liebste vor wilden Tieren beschützen mussten, war ein breites Kreuz der beste Indikator, dass er das locker hinbekommt. Und der hat sich bis heute gehalten. 30 % der Frauen mögen zudem, wenn beim Mann viele kleine Muskeln am Rücken zu sehen sind. Nur 17 % ist es egal, wie der Rücken aussieht.

Zum Trainingsplan für einen starken und gesunden Rücken.

Platz 4: Der Hintern muss fest und knackig sein 48 % der Frauen bevorzugen einen knackigen Po beim Mann. 38 % finden besonders die seitlichen Kuhlen sexy. Die Psychologie hat dafür sogar eine Erklärung: Für Frauen ist der Hintern ein Hinweis auf deine gesamte körperliche Form. Die wird mit dem Blick auf dein Hinterteil sofort abgecheckt. Wenn der knackig ist, vermuten Frauen dahinter einen ehrgeizigen Kerl. Und dass sie auf solche Typen stehen, ist wohl kein Geheimnis.

Laut einer Untersuchung im Fachblatt "Surgical and Radiologic Anatomy" beträgt das attraktivste Taillen-Hüft-Verhältnis des männlichen Gesäßes 0,85 aus der Rückansicht. So kannst du deinen Taillen-Hüft-Quotienten berechnen: Miss den Umfang deiner Taille und teile den Wert durch den Umfang deiner Hüfte. Beachte, dass du die Taille mittig zwischen Beckenkamm und Rippenbogen und die Hüfte an der breitesten Stelle misst.

Während der ausladende Hintern das Schönheitsideal der Stunde für Frauen zu sein scheint, geben übrigens nur 13 Prozent der befragten Frauen an, dass ruhig etwas mehr am Hintern des Angebeteten dran sein darf. Also sitz nicht zu viel auf deinen vier Buchstaben, sondern mach für einen Knack-Po regelmäßig Kniebeugen und Co. und dreh deine Laufrunden.

Platz 5: Und was ist mit dem Sixpack? Aufatmen für alle, die schon ewig am Waschbrettbauch trainieren und er einfach nicht zu sehen ist. So wichtig ist der gar nicht. 40 % der Studienteilnehmerinnen stehen zwar grundsätzlich auf einen Waschbrettbauch beim Mann. 38 % der Frauen ist ein Sixpack aber völlig egal, solange der Bauch fest ist. Auch bei den seitlichen Muskeln sind die Ladys geteilter Meinung. 20 % plädieren für seitlich hervortretende Bauchmuskeln, für 11 % sehen die sogar wie Wülste aus.

Viele Frauen wünschen sich wohl eher einen gesunden, fitten Mann an ihrer Seite, mit dem man einen aktiven Lifestyle pflegen kann, aber auch mal schlemmen oder ein Gläschen genießen kann. Zu strenge, akribische Sportler sind daher wohl eher weniger angesagt.

Einen Sixpack-Trainingsplan findest du hier.

Platz 6: Fähige Männer haben starke Arme Frauen wollen einen Mann, der zupacken kann. Ein Zeichen dafür? Ganz klar: starke, definierte Arme. Ob Bizeps, Trizeps oder die Unterarme: Dass starke Arme attraktiv sind, darüber sind sich Frauen einig. 39 % achten dabei auf kräftige, gepflegte Hände und Finger. Für 37 % sind definierte Arme ohne hervortretende Adern besonders attraktiv und 37 % wählten den Bizeps als Lieblingsmuskel. Für Frauen bedeuten starke Arme: Du kannst wirklich alles. Egal ob ein Haus bauen, mit ihr Tennis spielen oder sie auf Händen tragen.

Wir empfehlen unseren Trainingsplan für starke Arme. Vergess nicht deine Muskulatur mit ausreichend Protein zu versorgen. Du weißt nicht wie, wann und wie viel Protein du zu dir nehmen sollst? Unsere Ernährungspläne geben dir die richtige Unterstützung!

Platz 7: Ein ausgeprägter Panzer kommt an Frauen lieben deine Brust genauso sehr, wie du den weiblichen Oberkörper begehrst. Wie deine Brust genau aussehen soll, da unterscheiden sich die Meinungen: 38 % der Frauen lieben herausstehende Brustmuskeln mit zwei deutlichen Wölbungen. 37 % mögen die Brust hingegen lieber flach und fest. Für 27 % kann der Brustmuskel gar nicht breit genug sein. Aber: 24 % wollen keine Brüste. Hier findest du den Trainingsplan für eine breite Brust.

Fazit: So sieht ein Trainingsplan für einen sexy Body aus Du hast bisher hart am Sixpack und an der Brust gearbeitet und Beine und Rücken vernachlässigt? Ein Fehler! Denn ob du einen Waschbrettbauch oder eine ausgeprägte Brust hast, interessiert Frauen nicht so sehr wie du denkst. Viel wichtiger sind vielen Mädels nämlich starke Schultern, ein kräftiges und definiertes Kreuz in V-Form und muskulöse Beine. Mit diesem Insider-Input vom weiblichen Geschlecht solltest du dir unseren Trainingsplan für einen sexy Body mal in Ruhe ansehen!

