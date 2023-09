Cristiano Ronaldo zeigt seine Top 3 Oberkörper-Übungen

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Wohl kaum ein Spieler erhält so viel Lob und so viel Kritik zugleich wie Cristiano Ronaldo. Meinungen hin oder her, eines muss man ihm lassen: Er gehört zu den besten Fußballspielern unserer Zeit und ist bekannt dafür, sein Training ganz besonders ernst zu nehmen. Auch im Alter von 38 Jahren ist sein Körper bis auf den letzten Muskel durchtrainiert, was er immer gern präsentiert, so auch auf seinem Instagram-Kanal mit rund 603 Millionen Fans. Kürzlich teilte er nun seine aktuelle Workout-Routine für den Oberkörper. Sein Workout ist kurz und knackig – dafür aber nicht weniger anstrengend. Das hält Ronaldo nicht von einem kleinen Tänzchen zwischen den Sets ab.

Du möchtest auch so trainiert sein wie Cristiano Ronaldo? Hier geht's zum besten Trainingsplan für einen starken Oberkörper:

Cristiano Ronaldos Fitness-Routine Bereits zuvor gab der Fußball-Star Men’s Health einige Einblicke darüber, was er tut, um seinen Körper trotz fortschreitenden Alters in Topform zu halten: So empfiehlt er vor allem, ausreichend Erholung einzuplanen. Ronaldo achtet zudem nach dem Training darauf, genügend zu trinken und eine gesunde Mahlzeit einzunehmen. Weiterhin verwendet er eine Massagepistole, um Muskelkater entgegenzuwirken und die Entspannung der Muskeln einzuleiten.

In dem kurzen Videoclip zeigt Cristiano Ronaldo nicht nur seinen stahlharten Waschbrettbauch, sondern vor allem auch die Übungen, denen er seinen trainierten Oberkörper zu verdanken hat. Das Gute an seiner Oberkörper-Routine: Abgesehen von zwei Kurzhanteln brauchst du keinerlei Equipment. Wir haben seine Übungen für dich zusammengefasst:

Schulterheben Diese Übung zielt speziell auf die Schultermuskulatur: Stell dich mit den Füßen hüftbreit auseinander hin, nimm die Kurzhanteln in beide Hände und lasse die Arme seitlich von deinem Körper hängen. Die Handflächen zeigen dabei zum Körper. Heb nun die Schultern langsam nach oben, lass dabei die Arme gestreckt. Halt oben kurz die Position, um die Anspannung in den Schultern zu maximieren. Senke anschließend die Schultern langsam wieder herab und wiederhole den Vorgang.

Seitheben Seitheben ist eine Übung, bei der hauptsächlich der seitliche Teil des großen Schultermuskels beansprucht wird. Begib dich in dieselbe Ausgangsposition wie beim Schulterheben. Hebe nun die Arme seitlich auf Schulterhöhe an, sodass dein Körper ein T bildet. Geh dabei nicht über diese Höhe hinaus. Währenddessen ist es wichtig, die Schultern tief zu halten. Sobald du die Schulterhöhe erreicht hast, halte diese Position für etwa eine Sekunde und beginne anschließend die Arme kontrolliert abzusenken.

Bizeps-Curls Auch bei Cristiano Ronaldo darf die klassische Übung für den Bizeps nicht fehlen: Bizeps-Curls. Diese führt er wechselseitig aus, in jeder Hand befindet sich eine der Kurzhanteln. Du beginnst die Übung in derselben Ausgangsübung wie zuvor: Hebe zuerst eine der Hanteln langsam in Richtung Schulter, der Ellenbogen bleibt dabei fest am Körper, der Oberarm wird nicht bewegt. Halte kurz die Spannung im Bizeps und senke anschließend die Hantel langsam wieder herab. Beginne beim Absenken der ersten Hantel mit der Aufwärtsbewegung der zweiten. Wiederhole dieses abwechselnde Anheben der Hanteln.

