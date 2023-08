In diesem Artikel: Welche Muskeln sorgen für einen starken Unterarm?

Warum ist es wichtig, meine Unterarme zu trainieren?

Wie oft sollte ich meine Unterarme trainieren?

Welches sind die effektivsten Unterarmübungen?

Welches Equipment benötige ich für das Unterarmtraining?

Wie wichtig sind starke Unterarme im Krafttraining?

Fazit: Die positiven Effekte vom Unterarmtraining sind vielfältiger, als du denkst

Du möchtest endlich massive Unterarme haben und gegen eine bessere Trainingsperformance hast du auch nichts einzuwenden? Dann pass jetzt gut auf, denn dieser Artikel hilft dir, auf deinem Weg zu einem prallen und starken Unterarm.

Welche Muskeln sorgen für einen starken Unterarm? Im Unterarm gibt es insgesamt 19 verschiedene Muskeln. Diese werden in Flexoren (Beugemuskeln) und Extensoren (Streckmuskeln) unterteilt. Die Muskeln sind dabei in unterschiedliche Bewegungsabläufe integriert – beispielsweise ermöglichen sie das Tragen von schweren Gegenständen und das Bewegen der Hand. Gut trainierte Unterarmmuskeln sorgen nicht nur für einen prallen Look, sondern beugen auch Beschwerden vor. Ein besonders wichtiger Muskel, den du in deinem Training auf jeden Fall berücksichtigen solltest, ist der Muskulus brachioradialis – dieser gehört zu den oberflächlichen (radial dorsalen) Extensoren und ist mitverantwortlich dafür, dass du schwere Gegenstände anheben kannst.

Dein Trainingsplan Trainingsplan XL-Arme im Home-Gym in 8 Wochen Trainingsplan

nur Klimmzugstange, Kurzhanteln, Hantelbank, und Erhöhung nötig

6 verschiedene Workouts für optimale Arm-Zuwächse

40 Übungen als Bild und Video

38-Seiten-PDF mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Warum ist es wichtig, meine Unterarme zu trainieren? Trainierte Arme werden meist mit prallen Oberarmen assoziiert. Und das völlig zurecht! Natürlich ist es wichtig, den Bizeps und Trizeps regelmäßig zu trainieren – schließlich verbinden die Muskeln den Unterarm und die Hände mit dem Schultergelenk. Allerdings sind gut trainierte Unterarme mindestens genauso wichtig. Wir haben die relevantesten Gründe dafür zusammengestellt:

Eine trainierte Unterarmmuskulatur sorgt für eine dauerhaft gute Durchblutung des Arms bis in die Fingerspitzen.

Der Unterarm wird beim Oberkörpertraining bei fast jeder Übung beansprucht – trainiere ihn separat, damit er dich bei Übungen mit viel Gewicht nicht zum vorzeitigen Abbrechen zwingt.

Laut einer Studie wirkt sich eine gut ausgeprägte Unterarmmuskulatur positiv auf die Stabilität und Gesundheit der Handwurzeln aus.

Trainierter Unterarm = starke Griffkraft, auch im Alter.

Ein fester Händedruck wird durch das Unterarmtraining gezielt antrainiert.

Regelmäßiges Krafttraining schont die Gelenke – so auch im Unterarm. Wie oft sollte ich meine Unterarme trainieren? Der Unterarm wird beim Krafttraining stark gefordert – deswegen empfehlen wir dir, deinen Trainingsplan an zwei Wochentagen mit einer kleinen Einheit zu ergänzen. Wichtig: Trainiere die Unterarme erst am Ende deines Trainings, damit die Performance bei anderen Übungen nicht leidet. Denn: Mit stark ermüdeten Unterarmen ist kein effektives Oberkörpertraining mehr möglich.

Welches sind die effektivsten Unterarmübungen? Die folgenden Übungen kitzeln die letzten 5 % aus deinen Unterarmmuskeln heraus – plane sie für das Ende deiner Trainingseinheit ein und du bist startklar. Trainiere alle Übungen mit voller Intensität, denn nur so wachsen deine Unterarme!

Farmer-Walks mit Trap Bar Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Hilfsmittel Trap Bar Übungsschritte Hüftbreit in die Trap Bar stellen. Knie beugen und Oberkörper nach vorne lehnen, bis die ausgestreckten Arme die Griffe umfassen können. Rumpf anspannen und Rücken gerade halten. Schulterblätter nach unten ziehen. Knie und Hüfte strecken und in den aufrechten Stand kommen. Dabei die Trap Bar vom Boden anheben. Arme gestreckt lassen. Körperspannung halten. Brust raus. Kleine Schritte nach vorne machen und so langsam ein paar Meter gehen.

Aushängen Level Einsteiger Hauptregion Rücken, Schultern Hilfsmittel Klimmzugstange Übungsschritte Klimmzugstange im Obergriff etwa schulterbreit greifen. Körper hängen lassen. Dehnung im Rücken und in den Schultern spüren.

Unterarm-Curls im Obergriff mit Langhantel Level Fortgeschritten Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Langhantel Übungsschritte Vor die Hantelbank knien und die Unterarme auf der Bank ablegen. Die Langhantel in beide Hände nehmen. Hände nach unten abknicken. Die Hände nach oben abknicken und in Richtung Oberkörper ziehen. Unterarme bleiben auf der Bank fixiert. Die obere Position kurz halten und kontrolliert zurück in die Ausgangsposition.

Unterarm-Curls im Untergriff mit Langhantel Level Fortgeschritten Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Langhantel Übungsschritte Vor eine Hantelbank knien und Unterarme auf die Bank legen, die Arm-Innenseiten zeigen nach oben. Langhantel fest umgreifen und Hände in Richtung Körper ziehen. Die Hände öffnen und nach unten abknicken. Langhantel nach vorne rollen lassen, sodass nur noch die Fingerspitzen die Hantel greifen. Hände schließen und zurück in die Ausgangsposition.

Schulter-Rotationen mit Gewichtscheibe im Liegen Level Einsteiger Hauptregion Schultern Hilfsmittel Gewichtscheibe Übungsschritte Auf die rechte Seite legen, die Beine sind lang ausgestreckt. Kopf in die Hand stützen. Linken Arm anwinkeln und Gewichtscheibe in die Hand nehmen. Den linken Unterarm senkrecht nach vorne zeigen. Linken Ellenbogen an den Körper pressen. Linken Ellenbogen an der gleichen Position halten. Arm rotieren, dass Unterarm möglichst weit nach oben zeigt. Position kurz halten und zurück in die Ausgangslage. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen auf die linke Seite legen und mit dem rechten Arm ausführen.

Busfahrer Level Einsteiger Hauptregion Schultern Hilfsmittel Gewichtscheibe Übungsschritte Gewichtsscheibe mit beiden Händen umgreifen. Mit ausgestreckten Armen senkrecht nach vorne halten. Gewichtscheibe um 45 Grad nach rechts drehen, sodass die rechte Hand nach unten, die linke nach oben zeigt. In die Ausgangsposition zurück und auf die linke Seite drehen.

Unterarm-Curls im Untergriff mit Kurzhanteln Level Fortgeschritten Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Auf die Hantelbank setzen. Zwei Kurzhanteln in die Hände nehmen. Die Unterarme auf den Oberschenkel ablegen. Die Innenseiten der Unterarme zeigen nach oben. Die Hände öffnen und nach unten abknicken. Kurzhanteln nach vorne rollen lassen, sodass nur noch die Fingerspitzen die Hanteln greifen. Hände schließen und zurück in die Ausgangsposition.

Gewicht-Roller Level Einsteiger Hauptregion Arme, Schultern Hilfsmittel Gewichtscheibe Stab Widerstandsband Übungsschritte Gewichtsscheibe mit einem Widerstandsband an einen Stab binden. Stab mit beiden Händen schulterbreit greifen und die Arme senkrecht nach vorne vor dem Körper halten. Arme ausgestreckt lassen. Stab mit den Händen drehen und so das Band mit dem Gewicht vom Stab auf- und abrollen.

Alle Übungen kannst du sowohl im Gym, als auch mit den entsprechenden Tools zu Hause machen.

Welches Equipment benötige ich für das Unterarmtraining? Ein multifunktionaler Unterarmtrainer ermöglicht dir verschiedenste Trainingsmöglichkeiten. Wir empfehlen die einen Allrounder, der platzsparend die Ausführung jeglicher Unterarmübungen möglich macht. Unsere Kaufempfehlung: The Strong Arm Bar oder der "Tornado 3D- Arm Builder" von Gripzilla

Ein Griffkrafttrainer ist ein unkompliziertes Tool, das überall benutzt und verstaut werden kann. Es eignet sich etwa optimal für deinen Schreibtisch im Büro. Unsere Kaufempfehlung: Verstellbarer Grip-Trainer von Fit Beast

Eine Klimmzugstange ist ein Must-have für einen starken Oberkörper. Sie ist flexibel einsetzbar, platzsparend und eines der effektivsten Trainingstools überhaupt. Unsere Kaufempfehlung: Klimmzugstange von Pullup & Dip

Ein Fingertrainer stärkt deine Muskulatur in den Fingern und Händen. Das ist besonders beim Krafttraining, aber auch im Alltag sehr nützlich. Unsere Kaufempfehlung: Fingertrainer von Acarey

Wie wichtig sind starke Unterarme im Krafttraining? Extrem wichtig! Immerhin wird dein Unterarm bei jeder Rücken-, Schulter- und Oberarmübung mitbeansprucht. Du profitierst besonders von starken Unterarmen, wenn du mit einer hohen Intensität trainierst. Denn: Bei Übungen wie dem Latzug oder Kreuzheben arbeitet der Unterarm als Gewichtstransfer zwischen den Hanteln und der Zielmuskulatur. Wird die Unterarmmuskulatur vom Trainingsgewicht überlastet, kann kein Muskelreiz in der Zielmuskulatur stattfinden und das Training ist für die Katz. Auch Hilfsmittel wie Zughilfen stellen auf lange Zeit keine zufriedenstellende Lösung bei schwachen Unterarmmuskeln dar. Nicht falsch verstehen: Zughilfen können bei korrekter Anwendung ein hilfreiches Trainingstool sein, jedoch provoziert die übermäßige Nutzung ein Ungleichgewicht in der Muskelausprägung und daher Verletzungen. Heißt: Regelmäßig die Unterarme trainieren, sonst wird's nichts mit dem neuen Rekord im Kreuzheben.

Fazit: Die positiven Effekte vom Unterarmtraining sind vielfältiger, als du denkst Eine starke Griffkraft ist im Alltag beispielsweise in Form eines starken Händedrucks und bei vielen Sportarten (z.B. Klettern, Segeln oder Tennis) elementar wichtig.

Du profitierst im Alter von einem gesunden, trainierten Unterarm – schließlich ist der Unterarm für die einfachsten und wichtigsten Bewegungsabläufe verantwortlich, um die du auch im Alter nicht herumkommst.

Laut einer Studie wirkt sich eine durch Unterarmtraining gewonnene starke Griffkraft positiv auf unsere mentale Gesundheit aus. Mit diesem effektiven Trainingsplan steht einem durchtrainierten Arm nichts mehr im Weg.

Dein Trainingsplan Trainingsplan XL-Arme im Gym in 8 Wochen Trainingsplan

Ganzkörper-Training mit Fokus Arme

über 50 Übungen als Bild und Video

perfekt fürs Studio

54-PDF-Seiten mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Erwähnte Quellen:

G. Salva-Col et al. (2011): Effects of forearm muscles on carpal stability. British Society for Surgery of the Hand, doi 10.1177/1753193411407671