Wer will ihn nicht, den einen Schuh, der alles kann: Einfach rein und los, kein Hinsetzen oder Bücken, und dann auch noch für jede Situation passend. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Skechers Hands Free Slip-ins™-Modelle erfüllen all diese Kriterien. Sie sind der ideale Alltagsschuh: Dank der patentierten Hands Free Slip-ins™ Technologie sind sie so bequem anzuziehen wie bisher nur deine Hausschuhe, besitzen aber weiterhin die Technologie moderner Sneaker.