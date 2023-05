Wer in Deutschland Fußballprofi werden möchte, will fast immer ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). So gut wie alle Spieler des aktuellen DFB-Kaders wurden in einem Leistungszentrum ausgebildet. Entsprechend groß ist das Interesse an einem der begehrten NLZ-Plätze.

Ganz vorne in der Liste der erfolgreichsten NLZs in Deutschland: die Knappenschmiede von Schalke 04. Leroy Sane, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Manuel Neuer – sie alle wurden im Leistungszentrum von Schalke ausgebildet.

2x45 hat mit dem Leiter der Knappenschmiede, Mathias Schober, gesprochen. Wir wollten wissen: Wie werden NLZ-Plätze vergeben, welche Eigenschaften müssen Spieler mitbringen und wie läuft die Ausbildung ab?

Mathias, du bist der Direktor Knappenschmiede und Entwicklung – was genau kann man sich unter deiner Tätigkeit vorstellen?

"Ich koordiniere alle Fachbereiche, die unter dem Dach der Knappenschmiede zusammenarbeiten. Das sind z.B. Scouting, Athletik, Internat und Bildung oder Psychologie. Außerdem vertrete ich das NLZ in den Meetings mit den Direktoren der anderen Abteilungen - Lizenzabteilung, Marketing, Finanzen etc.

Mein Kerngebiet ist der sportliche Teil der U17, U19 und U23. Bei diesen Mannschaften bin ich für die Auswahl der Trainer und Zusammenstellung der Mannschaften verantwortlich.

Wie groß ist die Knappenschmiede?

Es trainieren rund 200 Spieler bei uns von der U8 bis zur U23. In der Knappenschmiede verankert sind aktuell nur die Jungen. Den Fußball für Mädchen und Frauen bauen wir im Verein parallel auch auf. Außerdem haben wir knapp 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also Trainer, Betreuer, Internatsmitarbeiter.

Wie kommen die Spieler in der Regel zu euch ins NLZ?

Die Spieler werden gescoutet. Unser Ziel ist es, die besten Spieler aus der Umgebung Gelsenkirchen, Gladbeck, Bottrop bei uns haben. Es gibt es drei Wege, auf denen Spieler uns auffallen können:

Die Spiele und Turniere der örtlichen Vereine. Wir sind sehr aktiv in der Region und jedes Wochenende auf den Plätzen unterwegs. Dann gibt es Talenttage (Young Talent Days) bei unseren Kooperationsvereinen. Da können sich alle Spieler anmelden. Da sind wir entweder selbst vor Ort oder bekommen entsprechende Tipps von den Vereinen. Es gibt die FC Schalke 04-Fußballschule. Fällt dort jemand auf, ist der Weg in die Knappenschmiede kurz. Es kommt auch vor, dass sich jemand bei uns bewirbt. Das ist aber seltener der Fall. Und wir können auch nicht jeden, der sich bewirbt zum Probetraining in unsere Mannschaften holen. Insofern ist das Scouting die wichtigste Säule.

IMAGO / RHR-Foto Knappenschmiede-Leiter Mathias Schober wurde 1997 selbst als Profi mit Schalke UEFA-Cup-Sieger.

Wie geht es weiter, wenn man den Scouts aufgefallen ist?

Wer unseren Scouts auffällt, wird zum Probetraining eingeladen. Im Grundlagenbereich (U8-U11) haben wir eine Probetrainingsgruppe aus 20-30 Spielern, die immer sonntags trainiert. Daraus kristallisieren sich dann 12-14 Spieler heraus. Die unterschreiben dann einen Antrag auf Spielberechtigung und gehen dann zur neuen Saison nicht in die U8 ihres Vereins, sondern in die Schalker U8.

Natürlich gibt es begleitend auch Treffen mit den Eltern und dem Spieler. Um das Umfeld kennenzulernen und die schulische Situation abzuklopfen.

Worauf achten Scouts, wenn sie Spiele anschauen? Zählt nur das fußballerische Können?

Zunächst geht es um das Bewegungstalent. Man sieht, wie gut sich jemand bewegt, wie dynamisch er ist, wie gut er mit dem Ball umgehen kann. Neben diesen fußballerischen Fertigkeiten zählt aber auch die Persönlichkeit. Wie ist das Verhalten den Mitspielern, Gegner, Trainern, dem Schiedsrichter, den Zuschauern gegenüber. Respekt und Ehrlichkeit sind uns sehr wichtig.

Wir verstehen uns als ein Team, eine Familie – das sollten die Spieler auch anerkennen. Ja, ein Stürmer muss auch mal egoistisch sein und ja, die Spieler sind untereinander auch ein Stück weit Konkurrenten. Aber alle sollten in der Lage sein, einen Teamgedanken zu haben und ihr Ego hintenanzustellen. Bei der Bewertung dieser charakterlichen Eigenschaften beziehen wir aber auch den Hintergrund des Spielers ein. In welchem Umfeld ist er aufgewachsen? Als Einzelkind, in der Großfamilie, bei einem alleinerziehenden Elternteil? Das fragen wir ab und ziehen daraus unsere Schlüsse.

Was kann man als Spieler tun, um Talentscouts aufzufallen?

Man sollte nichts anderes tun als sonst. Im Gegenteil: Wenn sich ein Spieler anders verhält, weil jemand zuguckt, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Man sollte so sein, wie man ist. Wenn jemand gut ist, merken wir das. Und: Wir wissen natürlich, dass Spieler nicht in jedem Spiel, in jedem Training auffallen können. Deshalb kommen wir nicht nur einmal, sondern sind regelmäßig zum Scouten.

Kann mal jemand durchs Netz gehen?

Es ist schwer, aber es kann passieren. Wir sehen sehr viel und arbeiten mit unseren Kooperationsvereinen zusammen, von denen wir Tipps über gute Spieler bekommen. Trotzdem können wir nicht 100 Prozent abdecken.

Allerdings ist auch immer die Frage, was bedeutet „durchs Netz gehen“? Spieler können in der U11 noch völlig unauffällig sein und in der U15 durch die Decke gehen. Da kann man nicht davon sprechen, dass wir da gepennt haben. Da ist es ein komplexes Thema.

Wie sieht denn ein typischer Tag im NLZ von Schalke aus? Was erwartet die Spieler?

Grundsätzlich erwarten die Spieler in der Knappenschmiede Training und Ausbildung auf höchstem Niveau. In der U8 bis U11 trainieren wir dreimal in der Woche. Das heißt für die Eltern auch, dass sie ihre Kinder dreimal in der Woche zu uns bringen müssen. Die Trainingszeit beträgt eineinhalb Stunden. Am Wochenende finden Spiele oder Turniere statt.

Ab der U12 trainieren wir viermal in der Woche. Ab der U13 stellen wir einen Fahrdienst, wo die Spieler von Sammelpunkten abgeholt werden. Ab der U15 holen wir die Spieler meistens von zu Hause aus ab, um die Eltern zu entlasten.

Für die Spieler, die von weiter weg kommen, gibt es außerdem Plätze in einer Gastfamilie, sowie zwei Internate, in die Spieler ab der U16 einziehen. Hier werden die Spieler den ganzen Tag betreut und besuchen unsere Kooperationsschule.

Wenn Spieler zu Hause wohnen, wie funktioniert die Abstimmung mit der Schule und dem Training?

Natürlich sind die Schule und das häufige Training eine Belastung. Wir versuchen es den Spielern und Eltern so einfach wie möglich zu machen und haben unsere Trainingszeiten an die Schulzeiten angepasst. Bei den älteren Jahrgängen fangen wir erst um 18 Uhr mit dem Training an.

Die Schule ist für uns Plan A. Statistisch gesehen wird die Mehrheit nicht Profi. Da haben wir die Aufgabe, unsere Spieler zu einem ordentlichen Schulabschluss zu führen, sodass sie einen Beruf erlernen oder studieren können. Um das zu gewährleisten, führen wir über die gesamte Saison sehr viele Gespräche mit den Spielern und sammeln Zeugnisse ein. Sobald negative Tendenzen erkennbar sind, nehmen wir Kontakt zu den Eltern und der Schule auf.

IMAGO / RHR-Foto Schalkes U19 schaffte es 2023 ins A-Junioren-Pokalfinale.

Gibt es Zahlen, wie viele Spieler es pro Jahrgang aus dem NLZ in den Profibereich schaffen?

Eine valide Aussage darüber zu geben, ist nicht so einfach. Was zählt alles zum Profibereich? Wie lange muss man im NLZ gespielt haben, um in die Statistik zu kommen? Aber generell spricht man von etwa drei Prozent, die den Sprung zu den Profis schaffen. Bei uns sind es eher fünf bis acht Prozent.

Zwischen dem Wunsch, den Sprung zu schaffen, in der Schule abzuliefern und allen anderen Erwartungen gerecht zu werden, baut sich bei NLZ-Spielern ja schnell viel Druck auf. Wie unterstützt ihr Spieler dabei?

Wir bieten unseren Spielern ein sehr familiäres, menschliches Umfeld. Ein Umfeld, in dem sich die Spieler trauen, ihre Probleme anzusprechen. Für jeden Typ Mensch haben wir den richtigen Ansprechpartner. Der eine braucht vielleicht eher den Kumpeltyp, der andere eine Vaterfigur oder eine professionelle Psychologin. All das decken unsere Mitarbeiter ab. Und: Sie sind vor Ort.

Es gibt Kennenlernfahrten, später Trainingslager, wo auch unsere Psychologen dabei sind. Sie schauen aber auch bei den Trainings zu oder leiten selber Einheiten. Es gibt Infoabende, wo auch der Kontakt zu den Eltern hergestellt wird. So bekommen wir sehr schnell mit, wenn bei einem Spieler etwas nicht stimmt.

Wie viele Spieler werden pro Jahrgang aussortiert?

Das kommt auf den Jahrgang an. Im Schnitt liegt unsere Durchlässigkeit zwischen den Jahrgängen bei 70-80%, womit ich sehr zufrieden bin. Aber natürlich hat man immer mal Spieler, die sich nicht so entwickeln, wie man sich das wünscht, dann muss es einen Austausch geben.

Wenn man bisher nicht gescoutet wurde: In welchem Alter ist man "zu alt" für das NLZ?

Unter 25 würde ich den Traum nie aufgeben. Es gibt Spieler, denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, ins NLZ zu gehen und die trotzdem den Sprung schaffen.

Ein aktuelles Beispiel ist etwa Niklas Castelle. Den haben wir vom VfL Senden aus der Landesliga verpflichtet, der hat nie in einem großen NLZ gespielt. Er war in seinem ersten Herrenjahr aber extrem auffällig und wurde von unseren Scouts verpflichtet. Er spielt jetzt für unsere zweite Mannschaft in der Regionalliga. Was ich damit sagen will: Es gibt auch den zweiten Bildungsweg.

Zum Schluss: Was ist dein Tipp für junge Spieler, um Profi zu werden?

So oft es geht, Fußball spielen. Ich sehe kaum noch Kids draußen auf den Bolzplätzen. Ich würde ich mich freuen, wenn ab und an die Playstation ausgeschaltet werden würde und draußen gekickt wird. Und natürlich: Immer an sich glauben und den Traum nie aufgeben."

Vielen Dank Mathias Schober für das Interview.

