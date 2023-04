Klar, in jungen Jahren ist regelmäßiger Sport und eine gesunde Ernährung "nur" eine Frage der Motivation. Mit steigendem Alter kommen aber weitere Faktoren wie Beruf und Familie hinzu, die dazu führen können, die eigene Fitness zu vernachlässigen. Kein Wunder also, dass man(n) in der 2. Lebenshälfte nicht mehr ganz so trainiert aussieht wie früher. UNSINN! Damit musst du dich nicht abfinden! Ein Paradebeispiel ist das ehemalige Men's Health Cover-Model Gregg Avedon. Er zierte das Magazin weltweit insgesamt 16-mal, noch heute würde er im Alter von 57 Jahren das passende Bild abgeben.