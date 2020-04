MEN'S HEALTH Podcast (Folge 10) So einfach vermeidest du den Corona-Blues

Wie schafft man so ein Pensum? Um die Mitochondrien für den 24/7 YOLO-Marathon zu stählen, greift Tellmann regelmäßig auf seine "Powerhymne" zurück: den Hitsong Coco Jambo von Mr. President. Nur so erklimme er die "Treppe nach oben zur Energie". Ein Ereignis, das wir in Folge 10 unseres Gute-Laune-Podcasts live miterleben dürfen, als er eine Mashup-Version des Liedes mit medizinischen Fachvokabular anklingen lässt.

Bedenklich: Statt der begründeten Frage nachzugehen, ob Tellmanns "Now I gotta go so coco"-Selbstmedikation Ursache oder Folge von dessen fatalistischer Weltanschauung ist, lassen sich unsere beiden Podcaster ganz von der süßen Melodie des Songs und der peppigen Stimmung des Experten ("dance, dance!!") verführen. Wird es noch eine Folge 11 geben, oder leben Uli und Arndt von nun an auch ein Leben nach der "Powerhymne"? Hört selbst.

Der MEN'S HEALTH Podcast als Blog