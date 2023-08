In diesem Artikel: Kein Bauchmuskeltraining ohne Übungen für den Rücken

Übungen für die obere Bauchmuskulatur

Übungen für die untere Bauchmuskulatur

Rumpf-Training

Training für den unteren Rücken

Übungen für die s eitliche Bauchmuskulatur

Dehn-Programm für eine entspannte Mitte und die Regeneration

Fazit: Sixpack-Training funktioniert auch zu Hause

Hinlegen und hoch die Füße! Nein, das hier soll keine Anleitung zum Faulenzen sein. Ganz im Gegenteil, denn viele Übungen im Bauchtraining funktionieren tatsächlich nach diesem Prinzip. Hast du dir also vorgenommen, die nächsten Wochen bis zum Sommer deinen Bauch in Topform zu bringen, kannst du dich auf viele Einheiten auf dem Boden einstellen. Bevor du dich zu früh freust, müssen wir dich leider enttäuschen: So leicht und gemütlich, wie es klingt, wird dein Bauchtraining nicht. Wer von stahlharten Abs träumt, muss sich dafür ganz schön ins Zeug legen und ackern, bis die Bauchmuskeln zittern. Wenn du dich richtig ins Zeug legst und dich nicht selbst beschummelst, kannst du dich nach ein paar Wochen Training umso mehr über deine gestärkte Körpermitte freuen, die du diesen Sommer am Strand präsentieren kannst. Bevor es losgeht, noch ein bisschen Theorie für alle, die ihr Sixpack mit einer zielorientierten Trainingsanleitung angehen möchten:

Kein Bauchmuskeltraining ohne Übungen für den Rücken Bonnie und Clyde, Wien und der Prater, Köln und der Dom – manche Dinge gehören einfach zusammen. So auch dein Bauch und dein Rücken: trainierst du das eine, musst du unweigerlich auch den Gegenpart trainieren. Das heißt also, dass dein Sixpack-Training nicht ganz ohne Rückenübungen auskommt. Durch das Training des Gegenspielers deines Bauches gleichst du Dysbalancen aus und sorgst für eine gute Haltung. Verzichtest du auf das Rückentraining, kann dein Bauchmuskel-Workout im schlimmsten Fall Rückenschmerzen verursachen, weshalb du unbedingt deine gesamte Körpermitte stärken solltest. Deine Gesundheit und deine Haltung werden es dir danken. Im Alltag ist es ohnehin wichtig und hilfreich, eine ganzheitlich gestärkte Mitte zu haben: ob nun beim Treppensteigen, beim Schleppen von Paketen, Tüten oder Kindern, ist die gesamte Muskulatur der gesamten Körpermitte gefragt.

Was kann ich gegen Nackenschmerzen beim Training tun? Kennst du das: kaum bist du dabei, deinen Bauch zu trainieren, fängt nicht nur deine Körpermitte an zu zittern, sondern auch dein Nacken macht sich schmerzhaft bemerkbar? Nackenschmerzen beim Bauchtraining sind leider keine Seltenheit. Das liegt daran, dass auch der Nacken oftmals angespannt wird, wenn wir Übungen wie Crunches und Sit-ups machen. Was dagegen hilft? Das Tempo drosseln und nicht zu viel auf einmal zu machen. Am besten du startest mit den Übungen, bei denen du den Kopf ablegen kannst, wenn dein Nacken Probleme bereitet. Stell dir beim Training vor, dass der Kopf deine Wirbelsäule verlängert; das hilft dir dabei, ihn entsprechend gerade zu halten. Aktiviere zudem deine Schulterblätter und ziehe diese zusammen. So entlastest du den Nacken.

Wenn das alles nicht hilft, solltest du dein Bauch- und Core-Training noch durch ein Training der Nackenmuskulatur ergänzen. Drücke dafür deine Hand abwechselnd gegen die Stirn, gegen die Schläfen und an den Hinterkopf. Halte dabei einige Sekunden lang die Spannung, ehe du die Hand wieder sanft löst.

Übungen für die obere Bauchmuskulatur Bereit für deine Sixpack-Challenge? Dann starten wir hier mit ein paar Klassikern:

Crunches Level Einsteiger Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Beine anwinkeln. Fußsohlen bleiben am Boden. Hände seitlich am Kopf halten. Finger berühren die Schläfen. Bauchmuskeln anspannen. Oberen Rücken und Schultern vom Boden heben. Gesäß, unterer Rücken und Füße auf dem Boden halten. Obere Position kurz halten und zurück in die Ausgangslage.

Sit-ups Level Einsteiger Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Beine anwinkeln. Fußsohlen stehen auf dem Boden. Arme anwinkeln und mit den Fingerspitzen die Schläfen berühren. Füße und Gesäß auf dem Boden lassen. Oberkörper komplett aufrichten. Kontrolliert wieder herablassen.

Bananas Crunches Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Arme hinter dem Kopf lang ausstrecken. Beine sind ebenfalls gestreckt. Arme und Beine gestreckt halten und vom Boden heben. Bauchmuskeln anspannen. Nur das Gesäß und der untere Rücken berühren den Boden. Wichtig: Arbeite hier aktiv gegen ein mögliches Hohlkreuz an! Diese Position stabil halten.

Übungen für die untere Bauchmuskulatur Jetzt geht es eine Etage tiefer weiter; mit den folgenden Übungen triggerst du die Muskulatur unter dem Bauchnabel.

Reverse Crunches mit gestreckten Beinen Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücke legen. Beine lang ausstrecken. Arme neben dem Körper ablegen. Beine leicht vom Boden anheben. Beine anwinkeln und Knie möglichst nah zur Brust führen. Gesäß ohne Schwung aus der Bauchkraft vom Boden lösen. Beine senkrecht in die Luft strecken. Position kurz halten. Dann gestreckte Beine kontrolliert in die Ausgangsposition herablassen.

Klappmesser mit Medizinball Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Hilfsmittel Medizinball Übungsschritte Mit dem Rücken auf den Boden legen. Arme über den Kopf ausstrecken und Medizinball greifen. Ausgestreckte Arme und Beine zusammenführen und versuchen mit dem Medizinball die Zehenspitzen berühren. Zurück in die Ausgangsposition.

Beine, gekreuzte – im V-Sitz Level Einsteiger Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Boden setzen und leicht nach hinten lehnen. Mit den Unterarmen auf den Boden abstützen. Die ausgestreckten Beine ein paar Zentimeter über den Boden heben. Die Beine abwechselnd überkreuzen und dabei gestreckt lassen.

Rumpf-Training Ein echter Core-Klassiker, der in keinem ernsthaften Training für das Sixpack fehlen darf, sind Planks. Von der statischen Übung gibt es diverse Variationen, die alle eines gemeinsam haben: Sie alle trainieren die tiefliegende Muskulatur in Rücken und Bauch.

Unterarmstütz mit Armheben Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte In den Unterarmstütz gehen, Ellenbogen sind schulterbreit. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass der Körper eine Linie bildet. Position halten. Den linken Arm vom Boden heben und über dem Kopf gerade nach vorne strecken. Position kurz halten dabei Körperspannung aufbringen. Zurück in die Ausgangsposition und den rechten Arm nach vorne strecken. Zurück in die Ausgangsposition. Das ist eine Wiederholung.

Unterarmstütz mit Toe Taps Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte In die Unterarmstützposition gehen, Ellenbogen unter den Schultern positionieren. Die Fußballen hüftbreit am Boden platzieren. Rumpf anspannen, sodass der Körper eine Gerade bildet. Das rechte Bein anheben und möglichst weit zur Seite bewegen. Mit den Zehenspitzen kurz den Boden berühren und zurück in die Ausgangsposition kehren. Auf der linken Seite wiederholen. Der Oberkörper bewegt sich nicht.

Liegestütze Level Einsteiger Hauptregion Brust Übungsschritte In die Liegestütz-Position gehen. Hände etwas weiter als schulterbreit positionieren. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Arme sind gestreckt. Arme abknicken und den Oberkörper kontrolliert zum Boden führen. Arme etwa im 45 Grad Winkel zum Oberkörper halten. Der tiefste Punkt ist erreicht, wenn die Brust fast den Boden berührt. Wieder in die Ausgangsposition zurückdrücken.

Training für den unteren Rücken Auch um den Gegenspieler deines Sixpacks – den Rücken – zu trainieren, musst du nicht zwingend an die Langhantel ins Gym. Folgende Übungen kannst du easy auch zu Hause absolvieren. Alles, was du dafür brauchst, sind dein Körper, eine Bank oder ein Stuhl.

Supermänner, dynamische Level Einsteiger Hauptregion Rücken Übungsschritte Mit dem Bauch auf dem Boden legen. Beine sind gerade und Arme über den Kopf ausgestreckt. Arme, Brust und Beine so weit es geht vom Boden heben. Rücken anspannen und Position kurz halten. Zurück in die Ausgangsposition.

Unterarmstütz mit Beinheben Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch, Po Übungsschritte In den Unterarmstütz gehen. Ellenbogen unter den Schultern positionieren. Fußballen hüftbreit am Boden platzieren. Den Bauch und das Gesäß anspannen, sodass der Körper eine Gerade bildet. Das rechte Bein vom Boden abheben und in der Luft halten, Beine dabei gestreckt. Den rechten Fuß wieder am Boden ablegen und mit dem linken Bein wiederholen. In die Ausgangposition zurückkehren.

Hüftheben, einbeiniges – auf Hantelbank Level Fortgeschritten Hauptregion Po, Beine Hilfsmittel Bank Übungsschritte Vor die Hantelbank auf den Rücken legen. Die rechte Ferse auf die Bank legen. Das linke Bein schräg nach oben in die Luft strecken. Die Arme zur Stabilisierung neben dem Körper ablegen. Das Gesäß vom Boden heben und anspannen. Rumpf ebenfalls anspannen, damit Oberkörper und Oberschenkel eine gerade Linie bilden. Position kurz halten. Gesäß wieder ablassen. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen mit der linken Ferse auf der Bank ausführen

Übungen für die s eitliche Bauchmuskulatur Rotationsübungen sind ein Muss für jeden Hobbysportler. Die gezielten Drehbewegungen sind wichtig für den gesamten Rumpf und schulen nicht nur deinen Core sowie deine Beweglichkeit, sondern stabilisieren auch deine Wirbelsäule. Die Übungen sind so der optimale Schutz vor Rückenschmerzen. Die folgenden Übungen sind also nicht nur ein gutes Training für deine schräge Bauchmuskulatur. Freu dich auf einen gesunden Rücken und Muskelkater!

Bicycle-Crunches mit ausgestreckten Armen Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf den Rücken legen. Arme hinter dem Kopf ausstrecken und dicht über dem Boden halten. Die Beine sind ebenfalls gestreckt und schweben in der Luft, sodass nur der Rücken und das Gesäß Kontakt zum Boden haben. Das linke Bein anwinkeln und in Richtung Brust ziehen. Zeitgleich den rechten Arm gestreckt zur linken Ferse führen. Rechten Arm und linkes Bein zurück in die Ausgangsstellung führen. Zeitgleich das rechte Knie zur Brust ziehen und den linken Arm gestreckt zur rechten Ferse führen. Dynamisch wiederholen.

Unterarmstütz, seitlicher – mit Ellenbogen zum Knie Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Übungsschritte Auf der linken Seite in den Unterarmstütz gehen. Ellenbogen unter die Schulter platzieren. Brust zeigt zur Seite. Rumpf anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Den rechten Arm über dem Kopf ausstrecken. Das rechte Bein in die Luft heben. Rechten Arm und rechtes Bein in der Luft zusammenführen, sodass sich Knie und Ellenbogen berühren. Zurück in die Ausgangsposition. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen auf der rechten Seite in den seitlichen Unterarmstütz gehen und das linke Knie mit dem linken Ellenbogen zusammenführen.

Russian Twists mit Medizinball Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Hilfsmittel Medizinball Übungsschritte Auf den Boden setzen und leicht zurücklehnen. Knie leicht anwinkeln und Füße anheben. Nur mit dem Gesäß den Boden berühren. Den Medizinball rechts neben den Körper auf den Boden legen und mit beiden Händen halten. Körperspannung halten. Den Medizinball hochnehmen und auf die linke Seite des Körpers heben. Mit dem Ball kurz den Boden berühren und wieder zurück auf die rechte Seite heben. Wechselseitig wiederholen.

Dehn-Programm für eine entspannte Mitte und die Regeneration Ja, wir wissen es: Unser Waschbrett-Bauch-Programm ist knallhart und danach kann es sein, dass die Mitte ganz schön brennt. Umso wichtiger ist es deshalb, dir etwas Zeit zu nehmen, die beanspruchte Muskulatur wieder auseinanderzuziehen. Jetzt hast du DIE Gelegenheit, dich schön langzumachen und so die Spannung im Core aufzulösen. Das kurze Stretching-Programm lohnt sich gleich doppelt, denn so förderst du deine Regeneration und kannst schneller wieder Gas geben, für dein Projekt Sixpack.

Bester Stretch der Welt Level Einsteiger Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte In die Liegestütz-Position gehen. Rumpf anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne machen und das rechte Bein neben die rechte Hand stellen. Die Hände berühren weiterhin den Boden. Rumpf weiterhin anspannen. Den Oberkörper nach rechts aufrotieren, sodass der rechte Arme senkrecht nach oben in die Luft zeigt. In die Ausgangsposition zurückkehren und auf der linken Seite wiederholen.

Katze-Kuh Level Einsteiger Hauptregion Rücken Übungsschritte In den Vierfüßlerstand gehen. Katzenbuckel machen. Dazu das Kinn zur Brust ziehen und Schulterblätter auseinanderdrücken. Hohlkreuz bilden. Dazu das Kinn nach oben strecken, Brust raus. Schulterblätter zusammendrücken. Gesäß in die Luft recken. Zurück in die Ausgangsposition.

Hund-Kobra Level Einsteiger Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte In die Liegestütz-Position gehen. Hände unter die Schulter positionieren. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Becken in Richtung der Hände drücken und Brust rausstrecken, sodass der Körper (wie der einer Kobra) eine nach oben zeigende Kurve bildet. Füße strecken. Mit den Händen abdrücken, das Gesäß möglichst weit nach hinten-oben strecken, sodass Ober- und Unterkörper ein Dreieck bilden. Zehen und Hände berühren den Boden. Arme und Beine sind gestreckt. Zurück zur Ausgangsposition der Kobra kommen.

Brustdehnung Level Einsteiger Hauptregion Brust Übungsschritte In Schrittstellung – linker Fuß ist vorne – neben einem feststehenden Gegenstand aufstellen. Den linken Arm auf Schulterhöhe anheben. Den Unterarm senkrecht aufstellen und gegen den festen Gegenstand drücken. Gleichzeitig den Oberkörper nach rechts von diesem Gegenstand wegdrehen. Position halten, Dehnung in der Brust und der Schulter spüren. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit auf der rechten Seite mit dem rechten Arm wiederholen.

Schulterdehnung, vorgebeugte Level Einsteiger Hauptregion Schultern Übungsschritte Hinter dem Rücken Handgelenkte umgreifen. Die Arme gestreckt halten. Weit nach vorne lehnen und die Arme möglichst senkrecht nach oben führen. Die Beine sind gestreckt. Du solltest eine Dehnung in der vorderen Schulter spüren. Position halten.

Anfersen Level Einsteiger Hauptregion Beine Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Handrücken aufs Gesäß legen und den rechten Fuß mit Schwung zur rechten Handinnenfläche führen. Nun wechselweise die Knie beugen und die Fersen zu den Händen bringen. Bewegung möglichst dynamisch und ohne Stopps durchführen.

Supermann, statischer Level Einsteiger Hauptregion Rücken Übungsschritte Mit dem Bauch auf dem Boden legen. Beine sind gerade und Arme über den Kopf ausgestreckt. Arme, Brust und Beine so weit es geht vom Boden heben. Rücken anspannen und Position halten.

Fazit: Sixpack-Training funktioniert auch zu Hause Um dir den Traum vom Sixpack zu erfüllen, brauchst du weder teures Equipment noch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio; dein Körpergewicht und ein strukturierter, zielorientierter Plan, sind alles, was du für dein Training brauchst. Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass sichtbare Bauchmuskeln mit einer ausgewogenen Ernährung einhergehen. Es hilft nichts, allein an der Muskulatur zu arbeiten, wenn diese von einer dicken Fettschicht versteckt wird. Deinen Fettanteil reduzierst du, indem du dir Fast Food, Süßkram, Softdrinks und süße Kaffee-Getränke sowie Alkohol verkneifst. Setze stattdessen auf eine proteinreiche Kost mit vielen Ballaststoffen – so bleibst du länger satt. Hier findest du unseren 8-Wochen-Ernährungsplan fürs Sixpack.

Du willst noch mehr aus deiner Körpermitte herausholen? Um die Riffeloptik gänzlich freizulegen, lade dir jetzt einen unserer cleveren Sixpack-Trainings- und Ernährungspläne herunter. Die Zeit ist knapp? Hier kommt unser 2-Wochen-Turboplan: