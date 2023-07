Los geht’s: in 5 Übungen zum Sixpack

Los geht’s: in 5 Übungen zum Sixpack

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Mit über 1,6 Mio. Follower:innen auf YouTube und Instagram zählt er zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern im deutschsprachigen Raum: Sascha Huber punktet bei seinen Fans nicht nur mit Authentizität – der Fitness-Star ist vor allem dafür bekannt, dass seine Workouts es ordentlich in sich haben. Kürzlich teilte der Fitness-Star ein neues Sixpack-Workout mit uns. Hier kannst du deine Bauchmuskeln ordentlich zum Brennen bringen – und das ganz ohne Gewichte oder zusätzliches Equipment. Du benötigst nur 12 Minuten deiner Zeit und eine Gymnastikmatte . Es gibt also keine Ausreden!

Du möchtest fit sein wie Sascha Huber? Lies in unserem Artikel nach, mit welchem Training sich Sascha Huber auf das TV-Format "7 vs. Wild" vorbereitet hat.

Für den optimalen Muskel-Pump solltest du jede Übung bis zum Muskelversagen durchführen, das heißt so lange, bis du keine Kraft mehr hast. Damit du beim Workout wirklich alles geben kannst, hat Sascha 3 Regeln aufgestellt, die du während des Workouts befolgen solltest:

Sichere dir unseren Trainingsplan , um so schnell wie möglich sichtbare Bauchmuskeln zu erhalten:

Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de .

Sixpack-Trainingsplan in 8 Wochen

Sixpack-Trainingsplan in 8 Wochen

Los geht’s: in 5 Übungen zum Sixpack

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Im Video kannst du das Workout gemeinsam mit Sascha durchführen. Wir haben die Übungen im Folgenden für dich zusammengefasst. Die Zeitangaben geben an, wie lange Sascha die Übungen jeweils durchführt. Sie dienen hier jedoch lediglich als Richtlinie zur Orientierung, denn wie der Fitness-Star auf YouTube betont, kommt es nicht darauf an, jede Übung für exakt diese Länge durchzuführen, sondern so lange, bis deine Muskeln versagen. Deshalb können deine Zeiten leicht von seinen abweichen, lass dich davon nicht beirren!