In diesem Artikel: So hält sich Ralf Moeller in Hollywood fit

Das hat sich an Ralf Moellers Training verändert

So ernährt sich Ralf Moeller

Fazit: Ralf Moeller altert genau richtig

Eine Biografie, die sich sehen lässt: Mit 17 entdeckte Ralf Moeller das Bodybuilding für sich. Mit 25 Jahren wurde er deutscher Meister und nur zwei Jahre später Weltmeister. Seitdem trägt er den Titel Mr. Universe, mit dem sich auch schon sein guter Kumpel Arnold Schwarzenegger schmückte. Den endgültigen Durchbruch schaffte Ralf Moeller durch seine Nebenrolle im Film "Gladiator" (ausgezeichnet mit 5 Oscars), der 2000 weltweit die Kinofans begeisterte. Seitdem fällt der 1,97-Meter-Hüne durch seine charmante Art auf und genießt absoluten Kult-Status. Fit ist der Gladiator auch noch mit 64, auch wenn er dafür einiges ändern musste. Wir zeigen euch, wie Ralf Moeller heute trainiert und worauf er mittlerweile besonders achtet.

So hält sich Ralf Moeller in Hollywood fit Los Angeles, Santa Monica – welcher fitnessbegeisterte Sportler denkt da nicht automatisch an den Muscle Beach. Hier sammelt sich die Fitness-Elite Hollywoods, um zu trainieren und zu posen. Einst stemmte hier auch ein gewisser Ralf Moeller massig Gewichte, die Zeiten sind aber vorbei. Stattdessen schnappt sich der 64-Jährige lieber seinen Kumpel Arnold Schwarzenegger und radelt sich warm fürs Indoor-Gym. Radeln? Ganz richtig, der ehemalige Bodybuidling-Weltmeister weiß, wie schonend Fahrradfahren für die Gelenke ist. Der Weg bis zum Gym dauert etwa 30 Minuten, wie er dem Online-Magazin Fitbook verriet. In dieser halben Stunde kann der aufmerksame Beobachter also die beiden Hollywood-Schauspieler Moeller und Schwarzenegger erspähen, wie sie ganz gemütlich durch LA radeln. Am Ziel angekommen, wird eine halbe Stunde trainiert, nicht mehr. Wie das Training des Gladiators heute aussieht, erfährst du hier.

Das hat sich an Ralf Moellers Training verändert Jeder, der schon einmal Leistungssport gemacht hat, weiß, dass diese Leidenschaft ein Ablaufdatum hat. In seiner (leistungsorientiert) besten Zeit hat Ralf Moeller bis zu 4 Stunden am Tag trainiert. Nur, um am Wettbewerbstag maximal in Form zu sein. Mittlerweile sieht sein Training natürlich anders aus. Trotzdem bleibt der Muskelmann optimistisch: "Im Alter fit sein, sollte das Ziel sein", sagt er auf seinem Instagram-Kanal. Wie das geht? Ganz einfach: "Es ist niemals zu spät für den Start. Mach es einfach und versuche, dein bestes Ergebnis zu erzielen. Das Alter zählt nicht".

Aber: Sicherheit geht vor. Deshalb wählt das Fitness-Vorbild ein Training, das vergleichsweise gelenkschonend ist. Neben dem Radfahren geht Moeller gerne schwimmen oder laufen. Früher war sein Krafttraining oft in Split-Tage aufgeteilt. Doch anstatt nach wie vor an einem Tag 2 Muskelgruppen extrem zu trainieren, hat sich der Gladiator mit dem Zirkeltraining angefreundet. In 4 Sätzen trainiert er 4 verschiedene Muskelgruppen (z.B. Brust, Rücken, Bauch, Waden) bei 10-12 Wiederholungen. Ein Fakt hat sich allerdings bis heute nicht verändert: die Effizienz des Trainings, wenn man über sein Leistungslimit hinaus geht. Trotz aller Vorsicht sollte man die letzten 4-5 Wiederholungen unter leichten (positiven) Schmerzen ausführen. Erst dann fangen die Muskeln so richtig an zu brennen und ein langfristiger Erfolg tritt ein, betont Moeller.

Wie ernst es der Hollywood-Star mit seinem gelenkschonenden Training meint, zeigt folgendes Beispiel. Hat er früher noch 245 Kilo auf der Hantelbank hochgedrückt, verzichtet Ralf Moeller inzwischen komplett aufs Bankdrücken. Er weiß, wie anfällig gerade die Schultergelenke bei dieser Übung sind und weicht daher lieber auf die Schrägbank mit Kurzhanteln oder an die Maschine aus. Alles hat eben seine Zeit. Hier liest du, welche Kraftübungen für Männer über 60 noch infrage kommen.

So ernährt sich Ralf Moeller Früher stand noch Fleisch auf dem Tagesplan, heute ernährt sich Ralf Möller fast hauptsächlich vegan. Seitdem fühlt er sich deutlich besser und das will er auch seinen Fans und allen sportbegeisterten Leuten vermitteln. In seinem Kochbuch "Vegan Gladiators", das er gemeinsam mit seinem Kumpel, dem Koch Timo Franke, herausgebracht hat, stehen viele nützliche Rezepte, um sich auch mit veganer Ernährung im Fitnessalltag zurechtzufinden. Unser Social-Team hat mit dem ehemaligen Elite-Sportler den Food-Check gemacht:

Fazit: Ralf Moeller altert genau richtig Die Kunst ist, das fortschreitende Alter zu akzeptieren und sein Training anzupassen. Das hat auch der ehemalige Profi-Athlet Ralf Moeller verstanden und empfiehlt daher gelenkschonendes Training wie Fahrradfahren. Beim Kraftsport setzt er auf Zirkeltraining und auch mit 64 sollte man sich noch durch die letzten Wiederholungen quälen. Klar, einmal Gladiator, immer Gladiator.