Du hast dein Leben lang Fußball gespielt oder standest auf dem Tennisplatz? Das können wir gut verstehen. Solltest du immer noch aktiv dabei sein, hast du sicher schon gemerkt, dass sich an deiner Fitness einiges geändert hat. Das ist ganz normal. Trotzdem musst du jetzt aufpassen, denn dein Körper verzeiht dir nicht mehr so viel wie früher. Die gute Nachricht: Es gibt eine Menge Sportarten, die nicht nur genauso viel Spaß machen, sondern auch noch richtig gut für Männer ab 60 sind. Wir erklären dir, worauf es jetzt ankommt und haben für dich eine Auswahl zum Durchklicken zusammengestellt .

Training und Ernährung für das Sixpack in 8 Wochen

Trainingsplan zur Strandfigur in 2 Wochen

Muskelaufbau für Einsteiger in 8 Wochen

Auf jeden Fall! Gerade jetzt braucht dein Körper deine volle Aufmerksamkeit. Allerdings solltest du zunächst herausfinden, auf welchem Fitnesslevel du dich befindest. Solltest du Schmerzen oder andere Beschwerden haben, lass dich von deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt durchchecken. Jetzt musst du besonders auf deine Gelenke aufpassen, die schnell überlastet werden können. Egal, ob du jahrelang sportlich aktiv warst oder seit langer Zeit die Beine hochgelegt hast, es lohnt sich immer, Sport zu machen. Worauf es dabei wirklich ankommt, erklären wir dir in unserem Artikel zum Ü60-Trainingsplan.

Welche Sportarten sollte ich jetzt meiden?

Beliebte Ballsportarten wie Fußball und Tennis machen auch deshalb so viel Spaß, weil sie so intensiv sind. Fußball erfordert eine gute körperliche Fitness, Koordination und schnelle, explosive Bewegungen. Die Anfälligkeit für Verletzungen ist schon in jüngeren Jahren hoch, wenn man nicht richtig fit ist. Im fortschreitenden Alter ist es daher noch schwieriger, das abrupte Stoppen, explosive Laufen und Drehen, das beim Fußballspielen üblich ist, verletzungsfrei zu überstehen. Das Kicken mit dem Ball ist nämlich nicht gerade gelenkschonend, insbesondere die Knie und Hüften können jetzt noch schneller überlastet werden und langfristige Schäden verursachen.