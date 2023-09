In diesem Artikel: Jason Momoas langer Weg zum Erfolg

"Alles, was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben. Was am Schluss dabei herauskommt, liegt nicht in meinen Händen." Jason Momoas Welt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. So hat er als "Aquaman" die Leinwände erobert, wurde zu einem der hellsten Sterne im DC-Universum, hat sich inmitten eines Spitzenensembles in "Dune" behauptet und begeisterte auf Apple TV+ in 3 erfolgreichen Staffeln von "See". Im Mai war er in "Fast & Furious 10" zu sehen, und im Dezember kommt mit "Aquaman and the Lost Kingdom" die Fortsetzung ins Kino. Wie der 44-jährige muskelbepackte Schauspieler sich fit hält und was noch alles dazu gehört, hat er uns im folgenden Interview verraten.

Jason Momoas langer Weg zum Erfolg Momoa weiß, dass sein Name nun ein Türöffner ist. "Mittlerweile ist es wunderbar, aber das alles ist mir nicht einfach so in den Schoß gefallen. Es war ein sehr harter Weg", sagt er. "20 Jahre lang kannte mich niemand. Ich arbeitete an Fernsehsendungen, wollte etwas Besseres machen." Jetzt besitzt er Macht und eine Plattform, und beides will er nutzen. "Ich muss der Welt helfen. Das lastet auf mir." Vor 4 Jahren, während der Dreharbeiten zu "Dune" in Budapest, boten Momoa und seine Produzentenpartner, Thomas Pa’a Sibbett und Brian A. Mendoza, Apple "Chief of War" an. Die Geschichte wollte er schon sehr lange erzählen, doch er musste abwarten, bis seine Karriere ihren Zenit erreicht hat – zum einen, weil die Kosten enorm hoch sind, und zum anderen, weil er als Regisseur, Produzent und Schauspieler die volle Kontrolle behalten wollte.

Nach "Chief of War" dreht er in Neuseeland noch einen weiteren Blockbuster. Momoa nistet sich für die Zeit in einem Duplex-Lagerhaus ein, umgeben von Dingen und Menschen, die ihm dabei helfen, kreativ zu bleiben und sich zugleich stets wohlzufühlen. Dazu gehören etwa private Kettlebells und eine Boxausrüstung, seine Schallplatten, Gitarren und Mountainbikes, ein alter Land Rover und ein Kühlschrank voller Poi, einem polynesischen Snack aus Taro-Wurzel, Banane oder Ananas, gemischt mit Kokoscreme. Dazu ein Koch, ein Personal Trainer, ein Lehrer für hawaiianische Sprache sowie ein Haufen Kreativer, mit denen er seit Jahren in seiner Produktionsfirma zusammenarbeitet.

Momoa ist sein eigenes Stunt-Double Momoa liebt Motorrad-Szenen – was für ein Glücksfall für die Macher von "Fast & Furious 10". In Rom bretterte er auf einer Harley durch jahrhundertealte Kopfsteinpflasterstraßen. Zwar hatte er ein tolles Stunt-Double, doch rund die Hälfte der Zeit fährt Jason Momoa höchstselbst mit Höchstgeschwindigkeit durch die Ewige Stadt. "Ich konnte gar nicht glauben, dass Louis mir das erlaubt. Er sagte: 'Wow, der Typ da sieht wirklich aus wie Jason!' Die Leute am Set sagten: 'Das ist Jason.' Und er sagte: 'Sind wir hoch genug versichert, um ihm das zu erlauben?' Und sie sagten: 'Das macht er sonst auch, so ist er eben.' Meine Fresse, es war wirklich surreal!"

Jason Roman Superstar Jason Momoa übernimmt gerne selbst das Steuer – bisher mit großen Erfolg

Was für Jason Momoa wirklich zählt Über die Klettervideos seiner Kinder freut er sich am meisten. Klettern ist für ihn mehr als nur ein abwechslungsreicher Sport. "Wenn meine Kinder dabei Erfolg haben, spüren sie den Moment." Er selbst liebt es zu klettern und ermuntert alle Eltern, es mit ihren Kindern mal auszuprobieren. Zu seiner Mutter Coni hat Momoa ein enges Verhältnis. Sie hat ihn als Teenager ans Klettern herangeführt. Er kletterte an abgelegenen Orten auf der ganzen Welt, ernährte sich von Sardinen und Kräckern. Diese Erfahrungen prägten ihn. "In einer chaotischen Welt, die immer mehr von mir will, hält mich Klettern am Boden. Es hält mich zentriert, hält mich im Dreck, hält mich demütig und treibt mich an." Diese Leidenschaft teilt er mit seinen Kindern, und für die hat er eine wichtige Botschaft: "Es ist okay zu fallen. Du fällst, stehst auf und machst weiter. Die Kinder wollen perfekt sein und haben Angst; sie denken, wenn man fällt, sei das schlecht. Deshalb sage ich ihnen: Nein, fallen ist großartig, denn wenn du einfach weitermachst, wirst du Erfolg haben." Momoa würde nie Schauspielunterricht geben, wohl aber Klettern lehren, denn Klettern schafft zwischen Menschen eine starke Bindung; man ist draußen und macht es einfach. Für ihn ist es das ultimative Ding.

Wie bekomme ich Muskeln wie Momoa? Bankdrücken und Kniebeugen? Um derartige Übungen macht Jason Momoa einen Bogen – stattdessen führt er diese ganzheitlichen Bewegungen aus, die Spaß machen und fit halten.

Ben Mounsey-Wood Jason Momoa verzichtet auf die klassischen Übungen und hält sich mit der Kettlebell und dem Sandsack fit

Schwingen Kettlebell-Swings trainieren Momoas explosive Hüftkraft, nebenbei die Bauchmuskeln und natürlich die Unterarme. Beginne mit 3 Sätzen und je 6 bis 8 Wiederholungen, das Ganze 3-mal in der Woche.

Schlagen Um die Intensität mit dem Sandsack zu erhöhen, wickelt Momoa ein Widerstandsband um den Sandsack und seine Taille. 30 Sekunden powern, dann 30 Sekunden ruhen, so insgesamt 5 Runden drehen.

Ben Mounsey-Wood Als richtiger Naturbursche priorisiert Jason Momoa die Kletterwand

Krabbeln Bärengang für den Rumpf: Auf allen vieren vorwärts und rückwärtsgehen, die Knie vom Boden heben und den Rücken gerade halten. Über 1 Minute je 40 Sekunden gehen, 20 Sekunden Pause.

Klettern Klettern treibt deine Herzfrequenz hoch und trainiert gleichzeitig die Unterarme, Bauch- und Rückenmuskeln. Mach 3-mal in der Woche Dead-Hangs und Pull-ups, um rundum kräftiger zu werden.

Jason Momoa ist ein echter Kämpfer. Trotz seines Mega-Erfolges ist der 44-Jährige auf dem Boden geblieben und will wirklich etwas verändern. Seine Top-Form erreicht er durch intensives Kettlebell-Training, Boxen, Krabbeln und Klettern. Der Schauspieler ist am Zenit seiner Karriere – die trotzdem gerade erst begonnen hat.