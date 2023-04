Kugelkette aus Mineralquarz von Saboteur

Eine Perlenkette im Stil von Harry Styles ist dir etwas zu auffällig? Unser Tipp für diesen Sommer ist die zurückhaltendere Variante aus blau-goldenem Tigerauge und kleinen Einsätzen aus Sterlingsilber von Saboteur. Die eng anliegende Passform orientiert sich an der einer klassischen Perlenkette. In Kombination mit marmoriertem Mineralquarz kommt dabei ein sehr cooles, modernes Design raus.

Collier-Kette aus Weißgold von Fope

Halskette aus Edelstahl von Esprit

Mix-&-Match-Kette von Bottega Veneta

Kaum ein Designer-Label hat in den letzten Jahren für so viel Wirbel gesorgt wie Bottega Veneta. Das italienische Modehaus hat sich 2018 komplett neu erfunden und in ihren Designs gezielt mit modischen Konventionen gebrochen und damit die Trends bestimmt. Dieses Konzept zieht sich auch durch die Schmuck-Kollektion, die sich dem "Mode-Fauxpas" widmet, Gold- und Silberschmuck nicht zu mixen. Die Halskette setzt sich aus zwei verschiedenen Gliederketten aus (teilweise vergoldeten) Sterlingsilber zusammen und ist ein absolutes Statement-Piece. Trage außer der Kette besser keine weiteren auffälligen Schmuckstücke, sonst kippt dein Look schnell in Richtung "überladener Weihnachtsbaum".