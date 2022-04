Anzeige 75 Jahre PALLADIUM Die musst du haben: PALLADIUM legt zum 75. Geburtstag drei Kult-Modelle neu auf

Wie weit würdest du gehen, um die Welt zu entdecken? Deinen eigenen Fußabdruck auf diesem Planeten zu hinterlassen? Mehr aus deinem Leben herauszuholen? Was du auch erleben möchtest: Unsere Zeit auf dieser Erde ist zu kurz für verpasste Chancen! Das Gute: So viel ist manchmal gar nicht nötig, um etwas zu verändern. Alles, was du brauchst, ist etwas Mut – und da wir gerade beim 75. Jubiläum von PALLADIUM sind: Ein gutes Paar Schuhe kann auch nicht schaden, um dein Ziel mit großen Schritten zu erreichen! Seit der Firmengründung im Jahr 1947 steht das französische Label für Entdeckergeist, Naturverbundenheit und Abenteuerlust, aber auch für anspruchsvolles Schuhhandwerk und besonderes Design. Dass das Motto der aktuellen Kampagne #daretodiscover lautet, kommt nicht von ungefähr – im Grunde war das nämlich schon immer der Leitsatz von PALLADIUM.

Vom unwegigen Gelände bis zum Sportplatz: Eine Hommage an die Vielfalt

1947 gegründet, fertigte PALLADIUM anfangs Schuhe für die französische Fremdenlegion. Der Fokus lag auf Funktionalität, Tragekomfort und Performance – Utility Boots, die einiges aushalten und vielfältig einsetzbar sind. Das Design, das von robusten Canvas geprägt war, kam jedoch so gut an, dass PALLADIUM schnell zu DER Sportschuh-Marke in Frankreich avancierte. Ob beim Training oder in der Freizeit: Plötzlich waren die Styles überall zu sehen. Kein Wunder, dass bis heute auch zahlreiche Promis zu den bekennenden Fans der Marke gehören, darunter der Vulkan-Forscher Haroun Tazieff, die Basketball-Ikone Allain Gilles und der Musiker Pharell Williams. So vielfältig die Menschen sind, die PALLADIUM lieben, so vielfältig sind auch dir Einsatzmöglichkeiten der Boots und Sneakers. Robust, wetterfest und stylisch zugleich funktionieren sie in der Uni ebenso gut wie beim Festival oder beim Wandern. Je nach Anlass findet hier jeder den passenden Schuh – und in diesem Jahr erwarten uns anlässlich des 75. Jubiläums gleich mehrere limitierte Kollektionen.

Aus alt mach neu: Die Capsule Collection von PALLADIUM

Die Welt verändert sich und wir blicken nach vorne – doch manchmal ist es auch schön, zurückzublicken. In diesem Sinne hat PALLADIUM sein Archiv durchstöbert und eine Neuauflage der schönsten Modelle geschaffen. Um die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden, entstanden so insgesamt drei Linien:

PALLA LOUVEL: Ursprünglich im Jahr 1950 als Volleyball- und Basketball-Schuh entwickelt, punktet dieses Modell mit hervorragendem Grip sowie einem leichten, aber dennoch zuverlässigen Support rund um die Knöchel. Geprägt durch den Basketball-Star Allain Gilles, gehörte der PALLA LOUVEL zwischen 1950 und 1980 zu den beliebtesten Sport-Schuhen Frankreichs. Nun kommt Canvas-High-Top mit robuster Gummi-Außensohle und ikonischem Logo-Patch in mehreren Farben zurück.

PALLADIUM

PALLABROUSSE: In Anlehnung an das Gründungsjahr, ist die Jubiläums-Auflage des PALLABROUSSE imitiert auf 1947 Stück. Eine entsprechende Nummerierung macht jeden Schuh zum Unikat. Weitere Besonderheiten der Neuauflage: Ein Premium-Canvas-Finish, der von Militär-Abzeichen inspirierte „75 YEARS OF EXOPLORATION“-Schriftzug und ein blau-weiß-roter Streifen an der Ferse.

PALLADIUM

PAMPA ECO-VERSARY: Mit dem Modell PAMPA hat PALLADIUM bereits 1990 einen besonders nachhaltigen Schuh entwickelt, der zusätzlich von einem Earth-Print geziert wurde. Die Neuauflage aus Bio-Canvas geht noch einen Schritt weiter: Upcycling-Materialien und umweltschonende Farbpigmente aus Mandelschalen, gesprenkelte Sohlen mit Holz-Pellets, biologisch abbaubare Schnürsenkel-Spitzen und Schnürsenkel aus recyceltem Polyester vereinen Style und Sustainability.

PALLADIUM

Im Laufe des Jahres erwarten uns sogar noch weitere limitierte Kollektionen und Kollaborationen.

Schau am besten auf https://palladiumboots.de vorbei