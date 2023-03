1. Nummer eins unter den Bomberjacken – der Klassiker von Alpha Industries

About You / PR

2. Zeitloses Übergangs-Layering – Baumwolljacke von Gant

Falls der klassische Bomberjacken-Schnitt dir nicht schick genug ist, haben wir einen Tipp für dich. Wähle eine leichte, ungefütterte Baumwoll-Bomber in einem dunklen Ton (am besten Dunkelblau). Eine solche Jacke eignet sich bestens für Lagen-Looks, gerade wenn das Wetter nicht so ganz weiß, was es will. Die ungefütterte Bomberjacke kannst du entspannt über einer Jeansjacke tragen oder setzt sie gezielt als Stilbruch zwischen Pulli und einem beigen, klassischen Trenchcoat ein.