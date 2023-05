Die Trucker-Cap feiert ein Comeback

Stetson / PR Trucker-Cap mit Kordschirm und Mesh-Einsatz von STETSON, um

Falls du jetzt ein kleines Déjà-vu hast, dann hast du bestimmt die Fashion-Trends der 2000er mitgemacht und heftig gefeiert. In dieser Dekade gehörte ein Trucker-Cap ganz einfach zur Grundausstattung eines modebewussten Style-Fans. Seinen Namen verdankt die Kopfbedeckung, einer Aktion in den 70er-Jahren, bei der diese Käppis als Werbegeschenk an Trucker verteilt wurden. Typisch für das Trucker-Cap ist der Mesh-Einsatz am Hinterkopf, der gerade im Sommer für einen kühlen Kopf sorgt. Unser Favorit diesen Sommer, ist das Modell im Vintage-Style von Stetson, das wir entspannt zu Jeans, Tshirt und Worker-Boots stylen.

Die klassische Baseball-Cap

New Era / PR Fitted Baseball-Cap der Oakland Athletics im 90s-Style von NEW ERA, um 36 €

Die klassische Fitted-Baseball-Cap ist ein Accessoire, das eigentlich in keinem Kleiderschrank fehlen sollte. Fitted bedeutet, dass sie am Hinterkopf geschlossen und nicht größenverstellbar ist. Das heißt wiederum, dass du mit ein paar Handgriffen deinen Kopfumfang messen solltest, um die richtige Größe zu wählen. Eine Fitted-Cap hat den Vorteil, dass sie in der richtigen Größe perfekt am Kopf anliegt und sehr angenehm zu tragen ist. Außerdem hat, im Vergleich mit anderen Caps (wie z.B. der Cycle-Cap), die klassische Baseball-Mütze eine etwas höher geschnittene, verstärkte Krone und sorgt damit für die typisch gleichmäßig, halbrunde Silhouette.

Die Cycle-Cap für Outdoor- und Streetwear-Fans

Uniqlo / PR Bike-Cap im Chambray-Patchwork-Look von UNIQLO x JW ANDERSON, um 29,90 €

Die Zusammenarbeit von Uniqlo und dem Mode-Designer JW Anderson geht in eine weitere Runde und beschert uns diesen Sommer coole Caps, die sich einfach kombinieren lassen. Teil der aktuellen Kollektion ist unter anderem die Chambray-Mütze mit einem dezenten Colorblock-/Patchwork-Design. Das horizontale Frontpanel und den verkürzten Schirm sind beides typische Elemente, die man von Caps aus dem Radsport kennt. Vor allem, wenn du auf Outdoor-Streetwear stehst, ist eine Cycle-Cap eine coole Ergänzung zu deinem Look.

Hier bestellen: Cap von Uniqlo x JW Anderson kaufen

Der Sommerliebling am Strand

MyTheresa.com / PR Cap mit ausgefranstem Schirm und verstellbarem Riemen von JACQUEMUS (über MyTheresa.com), um 95 €

Die sonnengelbe Cap mit dem ausgefransten Schirm und dem verstellbarem Riemen ist das perfekte Outdoor- und Beach-Accessoire für die warme Jahreszeit. Der französische Designer Jacquemes versteht es wie kaum ein Zweiter, sportlichen Basic-Teilen einen kleinen Twist zu verpassen und sie modisch aussehen zu lassen. Wir tragen die Sommer-Cap zu Boardshorts beim Stand-Up-Paddling oder zu einem lockeren Leinenhemd an der Beach-Bar zum Sundowner.

Hier bestellen: Käppi von Jacquemus kaufen

Die entspannte Everyday-Cap

Weekday / PR Rosa Mütze aus verwaschenem Baumwoll-Till von WEEKDAY, um 19 €

Die Kappe für jeden Tag, die du spontan, ohne darüber nachzudenken, aufsetzen kannst, ist die rosa-verwaschene Mütze von Weekday, die wir diesen Sommer zu jeden Jeans-T-Shirt-Look tragen. Der robuste Baumwoll-Twill der Cap ist nicht verstärkt und lässt sich, ohne Form zu verlieren, in jeder Tasche verstauen. Bei einer verstärkten Baseball-Mütze würden wir dir das nicht empfehlen – die Beulen bekommst du nur schwer wieder raus.

Hier bestellen: Mütze von Weekday kaufen

Die Luxus-Variante zum Anzug

MyTheresa.com / PR Baumwoll-Cap mit verstellbarem Lederriemen von TOM FORD (über MyTheresa.com), um 495 €

Käppi zum Anzug oder dem Weg ins Büro ist ein schwieriges Thema, aber nicht unlösbar. Falls du einfach gern eine Cap trägst und sogar auf dem Weg ins Büro nicht darauf verzichten möchtest, dann solltest du dich an folgende Regel halten: Die Kappe sollte keine auffälligen Verzierungen haben, möglichst dunkel sein und nicht von bekannten Sportmarken sein. Die Sportmütze, die du zum Laufen trägst, ist hier fehl am Platz und sieht gerade zum Anzug sehr unüberlegt aus. Eine dunkle Mütze ist Stilbruch genug, zeigt aber gleichzeitig, dass du das Accessoire bewusst gewählt hast. Übrigens: Es geht auch etwas günstiger als das Designer-Piece von Tom Ford: das 59FIFTY-Modell von New Era (s. Titelbild ganz oben).