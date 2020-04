MEN'S HEALTH Podcast Mode-Papst Yilmaz Aktepe über Loafer, Boris Becker (den jungen) und Ostgrau (Folge 7)

In dieser Folge gibt es nur eine relevante Erkenntnis: Stil-Ikone, Mastermind und MEN'S HEALTH Fashion Director Yilmaz Aktepe trägt seine Brudiletten mit Socken. Außerdem outet Yilmaz sich als Boris Becker Stil-Fan (ist es die kontrastreiche Haarfarbe, oder sind es dessen legendär cremige Tennisshorts?), erörtert die "irre Sexiness" von Hausmeister Krause, flaniert in Loafern (ehemals Slipper) sinnbildlich durch "die Gossen der Vorstädte" und spricht über Skinny-Jeans und zu viel skinny-ness an den falschen Stellen.